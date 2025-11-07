BursaDEX+
Harga live Coinbase hari ini adalah 295.31 USD. Lacak informasi harga aktual COINON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COINON dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 COINON ke USD:

$294.76
$294.76$294.76
-1.85%1D
USD
Grafik Harga Live Coinbase (COINON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:02 (UTC+8)

Informasi Harga Coinbase (COINON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 293.56
$ 293.56$ 293.56
Low 24 Jam
$ 320.13
$ 320.13$ 320.13
High 24 Jam

$ 293.56
$ 293.56$ 293.56

$ 320.13
$ 320.13$ 320.13

$ 398.53963644307055
$ 398.53963644307055$ 398.53963644307055

$ 293.6694422926958
$ 293.6694422926958$ 293.6694422926958

-0.84%

-1.84%

-12.32%

-12.32%

Harga aktual Coinbase (COINON) adalah $ 295.31. Selama 24 jam terakhir, COINON diperdagangkan antara low $ 293.56 dan high $ 320.13, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOINON adalah $ 398.53963644307055, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 293.6694422926958.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COINON telah berubah sebesar -0.84% selama 1 jam terakhir, -1.84% selama 24 jam, dan -12.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Coinbase (COINON)

No.2465

$ 471.82K
$ 471.82K$ 471.82K

$ 60.27K
$ 60.27K$ 60.27K

$ 471.82K
$ 471.82K$ 471.82K

1.60K
1.60K 1.60K

1,597.71899802
1,597.71899802 1,597.71899802

ETH

Kapitalisasi Pasar Coinbase saat ini adalah $ 471.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.27K. Suplai beredar COINON adalah 1.60K, dan total suplainya sebesar 1597.71899802. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 471.82K.

Riwayat Harga Coinbase (COINON) USD

Pantau perubahan harga Coinbase untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -5.5558-1.84%
30 Days$ -80.3-21.38%
60 Hari$ +0.49+0.16%
90 Hari$ +45.31+18.12%
Perubahan Harga Coinbase Hari Ini

Hari ini, COINON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -5.5558 (-1.84%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Coinbase 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -80.3 (-21.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Coinbase 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COINON terlihat mengalami perubahan $ +0.49 (+0.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Coinbase 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +45.31 (+18.12%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Coinbase (COINON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Coinbase sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Coinbase (COINON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Coinbase tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Coinbase Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COINON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Coinbase di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Coinbase dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Coinbase (USD)

Berapa nilai Coinbase (COINON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Coinbase (COINON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Coinbase.

Cek prediksi harga Coinbase sekarang!

Tokenomi Coinbase (COINON)

Memahami tokenomi Coinbase (COINON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COINON sekarang!

Cara membeli Coinbase (COINON)

Ingin mengetahui cara membeli Coinbase? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Coinbase di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COINON ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Coinbase

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Coinbase, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Coinbase
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Coinbase

Berapa nilai Coinbase (COINON) hari ini?
Harga live COINON dalam USD adalah 295.31 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COINON ke USD saat ini?
Harga COINON ke USD saat ini adalah $ 295.31. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Coinbase?
Kapitalisasi pasar COINON adalah $ 471.82K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COINON?
Suplai beredar COINON adalah 1.60K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COINON?
COINON mencapai harga ATH sebesar 398.53963644307055 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COINON?
COINON mencapai harga ATL 293.6694422926958 USD.
Berapa volume perdagangan COINON?
Volume perdagangan 24 jam live COINON adalah $ 60.27K USD.
Akankah harga COINON naik lebih tinggi tahun ini?
COINON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COINON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:23:02 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Coinbase (COINON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

1 COINON = 295.31 USD

