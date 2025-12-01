Tabel Konversi Cointel ke Paraguayan Guaraní
Tabel Konversi COLS ke PYG
- 1 COLS122.31 PYG
- 2 COLS244.62 PYG
- 3 COLS366.93 PYG
- 4 COLS489.23 PYG
- 5 COLS611.54 PYG
- 6 COLS733.85 PYG
- 7 COLS856.16 PYG
- 8 COLS978.47 PYG
- 9 COLS1,100.78 PYG
- 10 COLS1,223.09 PYG
- 50 COLS6,115.43 PYG
- 100 COLS12,230.85 PYG
- 1,000 COLS122,308.51 PYG
- 5,000 COLS611,542.53 PYG
- 10,000 COLS1,223,085.05 PYG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Cointel ke Paraguayan Guaraní (COLS ke PYG) di berbagai rentang nilai, dari 1 COLS hingga 10,000 COLS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah COLS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PYG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah COLS ke PYG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PYG ke COLS
- 1 PYG0.008176 COLS
- 2 PYG0.01635 COLS
- 3 PYG0.02452 COLS
- 4 PYG0.03270 COLS
- 5 PYG0.04088 COLS
- 6 PYG0.04905 COLS
- 7 PYG0.05723 COLS
- 8 PYG0.06540 COLS
- 9 PYG0.07358 COLS
- 10 PYG0.08176 COLS
- 50 PYG0.4088 COLS
- 100 PYG0.8176 COLS
- 1,000 PYG8.176 COLS
- 5,000 PYG40.88 COLS
- 10,000 PYG81.76 COLS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Paraguayan Guaraní ke Cointel (PYG ke COLS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PYG hingga 10,000 PYG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Cointel yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PYG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Cointel (COLS) saat ini diperdagangkan seharga ₲ 122.31 PYG , yang mencerminkan perubahan -8.90% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₲4.72B dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₲69.31B PYG. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cointel Harga khusus dari kami.
3.96T PYG
Suplai Peredaran
4.72B
Volume Trading 24 Jam
69.31B PYG
Kapitalisasi Pasar
-8.90%
Perubahan Harga (1 Hari)
₲ 0.01944
High 24 Jam
₲ 0.01747
Low 24 Jam
Grafik tren COLS ke PYG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cointel terhadap PYG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cointel saat ini.
Ringkasan Konversi COLS ke PYG
Per | 1 COLS = 122.31 PYG | 1 PYG = 0.008176 COLS
Kurs untuk 1 COLS ke PYG hari ini adalah 122.31 PYG.
Pembelian 5 COLS akan dikenai biaya 611.54 PYG, sedangkan 10 COLS memiliki nilai 1,223.09 PYG.
1 PYG dapat di-trade dengan 0.008176 COLS.
50 PYG dapat dikonversi ke 0.4088 COLS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 COLS ke PYG telah berubah sebesar -7.02% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -8.90%, sehingga mencapai high senilai 135.86727682387775 PYG dan low senilai 122.09883364779547 PYG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 COLS adalah 170.88245464731537 PYG yang menunjukkan perubahan -28.42% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, COLS telah berubah sebesar 31.520649098543654 PYG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +34.69% pada nilainya.
Semua Tentang Cointel (COLS)
Setelah menghitung harga Cointel (COLS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Cointel langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan COLS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Cointel, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga COLS ke PYG
Dalam 24 jam terakhir, Cointel (COLS) telah berfluktuasi antara 122.09883364779547 PYG dan 135.86727682387775 PYG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 122.09883364779547 PYG dan high 139.57147727226535 PYG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas COLS ke PYG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₲ 69.89
|₲ 69.89
|₲ 139.78
|₲ 279.56
|Low
|₲ 69.89
|₲ 69.89
|₲ 69.89
|₲ 69.89
|Rata-rata
|₲ 69.89
|₲ 69.89
|₲ 139.78
|₲ 139.78
|Volatilitas
|+10.21%
|+13.37%
|+34.91%
|+269.23%
|Perubahan
|-9.22%
|-6.36%
|-28.41%
|+34.69%
Prakiraan Harga Cointel dalam PYG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Cointel dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan COLS ke PYG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga COLS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Cointel dapat mencapai sekitar ₲128.42PYG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga COLS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, COLS mungkin naik menjadi sekitar ₲156.10 PYG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cointel kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan COLS yang Tersedia di MEXC
COLS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot COLS, yang mencakup pasar tempat Cointel dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual COLS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures COLS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Cointel untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Cointel
Ingin menambahkan Cointel ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Cointel › atau Mulai sekarang ›
COLS dan PYG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Cointel (COLS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cointel
- Harga Saat Ini (USD): $0.0175
- Perubahan 7 Hari: -7.02%
- Tren 30 Hari: -28.42%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk COLS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PYG, harga USD COLS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga COLS] [COLS ke USD]
Paraguayan Guaraní (PYG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PYG/USD): 0.00014311515748724815
- Perubahan 7 Hari: +0.95%
- Tren 30 Hari: +0.95%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PYG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah COLS yang sama.
- PYG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli COLS dengan PYG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs COLS ke PYG?
Kurs antara Cointel (COLS) dan Paraguayan Guaraní (PYG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam COLS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs COLS ke PYG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PYG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PYG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PYG. Ketika PYG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti COLS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cointel, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap COLS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PYG.
Konversikan COLS ke PYG Seketika
Gunakan konverter COLS ke PYG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi COLS ke PYG?
Masukkan Jumlah COLS
Mulailah dengan memasukkan jumlah COLS yang ingin Anda konversi ke PYG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs COLS ke PYG Secara Live
Lihat kurs COLS ke PYG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang COLS dan PYG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan COLS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli COLS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs COLS ke PYG dihitung?
Perhitungan kurs COLS ke PYG didasarkan pada nilai COLS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PYG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs COLS ke PYG begitu sering berubah?
Kurs COLS ke PYG sangat sering berubah karena Cointel dan Paraguayan Guaraní terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs COLS ke PYG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs COLS ke PYG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs COLS ke PYG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan COLS ke PYG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi COLS ke PYG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren COLS terhadap PYG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga COLS terhadap PYG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar COLS ke PYG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PYG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun COLS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs COLS ke PYG?
Halving Cointel, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs COLS ke PYG.
Bisakah saya membandingkan kurs COLS ke PYG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs COLS kePYG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs COLS ke PYG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Cointel, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi COLS ke PYG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PYG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target COLS ke PYG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Cointel dan Paraguayan Guaraní?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Cointel dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan COLS ke PYG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PYG Anda ke COLS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah COLS ke PYG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga COLS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar COLS ke PYG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs COLS ke PYG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PYG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs COLS ke PYG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
