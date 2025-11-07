BursaDEX+
Harga live Cointel hari ini adalah 0.02147 USD. Lacak informasi harga aktual COLS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga COLS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang COLS

Info Harga COLS

Penjelasan COLS

Situs Web Resmi COLS

Tokenomi COLS

Prakiraan Harga COLS

Riwayat COLS

Panduan Membeli COLS

Konverter COLS ke Mata Uang Fiat

Spot COLS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Cointel

Harga Cointel(COLS)

Harga Live 1 COLS ke USD:

$0.02146
$0.02146$0.02146
-2.85%1D
USD
Grafik Harga Live Cointel (COLS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:20:30 (UTC+8)

Informasi Harga Cointel (COLS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02131
$ 0.02131$ 0.02131
Low 24 Jam
$ 0.02308
$ 0.02308$ 0.02308
High 24 Jam

$ 0.02131
$ 0.02131$ 0.02131

$ 0.02308
$ 0.02308$ 0.02308

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906$ 0.041637001905749906

$ 0.021250259407989507
$ 0.021250259407989507$ 0.021250259407989507

-0.33%

-2.85%

-11.87%

-11.87%

Harga aktual Cointel (COLS) adalah $ 0.02147. Selama 24 jam terakhir, COLS diperdagangkan antara low $ 0.02131 dan high $ 0.02308, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCOLS adalah $ 0.041637001905749906, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.021250259407989507.

Dalam hal kinerja jangka pendek, COLS telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, -2.85% selama 24 jam, dan -11.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cointel (COLS)

No.991

$ 12.16M
$ 12.16M$ 12.16M

$ 245.01K
$ 245.01K$ 245.01K

$ 214.70M
$ 214.70M$ 214.70M

566.35M
566.35M 566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Cointel saat ini adalah $ 12.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 245.01K. Suplai beredar COLS adalah 566.35M, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 214.70M.

Riwayat Harga Cointel (COLS) USD

Pantau perubahan harga Cointel untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0006296-2.85%
30 Days$ -0.00506-19.08%
60 Hari$ +0.00847+65.15%
90 Hari$ +0.00847+65.15%
Perubahan Harga Cointel Hari Ini

Hari ini, COLS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0006296 (-2.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Cointel 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00506 (-19.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Cointel 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, COLS terlihat mengalami perubahan $ +0.00847 (+65.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Cointel 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00847 (+65.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Cointel (COLS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Cointel sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cointel Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa COLS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Cointel di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cointel dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cointel (USD)

Berapa nilai Cointel (COLS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cointel (COLS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cointel.

Cek prediksi harga Cointel sekarang!

Tokenomi Cointel (COLS)

Memahami tokenomi Cointel (COLS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token COLS sekarang!

Cara membeli Cointel (COLS)

Ingin mengetahui cara membeli Cointel? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cointel di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

COLS ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Cointel

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cointel, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Cointel
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cointel

Berapa nilai Cointel (COLS) hari ini?
Harga live COLS dalam USD adalah 0.02147 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga COLS ke USD saat ini?
Harga COLS ke USD saat ini adalah $ 0.02147. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cointel?
Kapitalisasi pasar COLS adalah $ 12.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar COLS?
Suplai beredar COLS adalah 566.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) COLS?
COLS mencapai harga ATH sebesar 0.041637001905749906 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) COLS?
COLS mencapai harga ATL 0.021250259407989507 USD.
Berapa volume perdagangan COLS?
Volume perdagangan 24 jam live COLS adalah $ 245.01K USD.
Akankah harga COLS naik lebih tinggi tahun ini?
COLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:20:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cointel (COLS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

