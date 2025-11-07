Apa yang dimaksud dengan Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto. COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cointel Berapa nilai Cointel (COLS) hari ini? Harga live COLS dalam USD adalah 0.02147 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga COLS ke USD saat ini? $ 0.02147 . Cobalah Harga COLS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Cointel? Kapitalisasi pasar COLS adalah $ 12.16M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar COLS? Suplai beredar COLS adalah 566.35M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) COLS? COLS mencapai harga ATH sebesar 0.041637001905749906 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) COLS? COLS mencapai harga ATL 0.021250259407989507 USD . Berapa volume perdagangan COLS? Volume perdagangan 24 jam live COLS adalah $ 245.01K USD . Akankah harga COLS naik lebih tinggi tahun ini? COLS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga COLS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Cointel (COLS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

