Tabel Konversi Circle Internet ke Jordanian Dinar
Tabel Konversi CRCLON ke JOD
- 1 CRCLON55.73 JOD
- 2 CRCLON111.47 JOD
- 3 CRCLON167.20 JOD
- 4 CRCLON222.93 JOD
- 5 CRCLON278.66 JOD
- 6 CRCLON334.40 JOD
- 7 CRCLON390.13 JOD
- 8 CRCLON445.86 JOD
- 9 CRCLON501.60 JOD
- 10 CRCLON557.33 JOD
- 50 CRCLON2,786.65 JOD
- 100 CRCLON5,573.29 JOD
- 1,000 CRCLON55,732.93 JOD
- 5,000 CRCLON278,664.63 JOD
- 10,000 CRCLON557,329.27 JOD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Circle Internet ke Jordanian Dinar (CRCLON ke JOD) di berbagai rentang nilai, dari 1 CRCLON hingga 10,000 CRCLON. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CRCLON yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JOD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CRCLON ke JOD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JOD ke CRCLON
- 1 JOD0.01794 CRCLON
- 2 JOD0.03588 CRCLON
- 3 JOD0.05382 CRCLON
- 4 JOD0.07177 CRCLON
- 5 JOD0.08971 CRCLON
- 6 JOD0.1076 CRCLON
- 7 JOD0.1255 CRCLON
- 8 JOD0.1435 CRCLON
- 9 JOD0.1614 CRCLON
- 10 JOD0.1794 CRCLON
- 50 JOD0.8971 CRCLON
- 100 JOD1.794 CRCLON
- 1,000 JOD17.94 CRCLON
- 5,000 JOD89.71 CRCLON
- 10,000 JOD179.4 CRCLON
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Jordanian Dinar ke Circle Internet (JOD ke CRCLON) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JOD hingga 10,000 JOD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Circle Internet yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JOD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Circle Internet (CRCLON) saat ini diperdagangkan seharga JD 55.73 JOD , yang mencerminkan perubahan -5.50% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai JD241.73K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar JD9.01M JOD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Circle Internet Harga khusus dari kami.
114.61K JOD
Suplai Peredaran
241.73K
Volume Trading 24 Jam
9.01M JOD
Kapitalisasi Pasar
-5.50%
Perubahan Harga (1 Hari)
JD 84.69
High 24 Jam
JD 78.38
Low 24 Jam
Grafik tren CRCLON ke JOD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Circle Internet terhadap JOD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Circle Internet saat ini.
Ringkasan Konversi CRCLON ke JOD
Per | 1 CRCLON = 55.73 JOD | 1 JOD = 0.01794 CRCLON
Kurs untuk 1 CRCLON ke JOD hari ini adalah 55.73 JOD.
Pembelian 5 CRCLON akan dikenai biaya 278.66 JOD, sedangkan 10 CRCLON memiliki nilai 557.33 JOD.
1 JOD dapat di-trade dengan 0.01794 CRCLON.
50 JOD dapat dikonversi ke 0.8971 CRCLON, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CRCLON ke JOD telah berubah sebesar -5.88% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -5.50%, sehingga mencapai high senilai 60.035888443386796 JOD dan low senilai 55.56279296484422 JOD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CRCLON adalah 59.12850932888053 JOD yang menunjukkan perubahan -5.75% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CRCLON telah berubah sebesar -40.08772572291325 JOD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -41.84% pada nilainya.
Semua Tentang Circle Internet (CRCLON)
Setelah menghitung harga Circle Internet (CRCLON), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Circle Internet langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CRCLON. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Circle Internet, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CRCLON ke JOD
Dalam 24 jam terakhir, Circle Internet (CRCLON) telah berfluktuasi antara 55.56279296484422 JOD dan 60.035888443386796 JOD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 55.68330425348958 JOD dan high 64.65785080790305 JOD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CRCLON ke JOD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|JD 60.03
|JD 64.65
|JD 64.65
|JD 112.78
|Low
|JD 55.68
|JD 55.68
|JD 46.07
|JD 46.07
|Rata-rata
|JD 58.95
|JD 60.36
|JD 56.17
|JD 79.69
|Volatilitas
|+7.37%
|+15.15%
|+31.44%
|+69.32%
|Perubahan
|-5.23%
|-5.51%
|-5.37%
|-41.86%
Prakiraan Harga Circle Internet dalam JOD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Circle Internet dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CRCLON ke JOD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CRCLON untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Circle Internet dapat mencapai sekitar JD58.52JOD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CRCLON untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CRCLON mungkin naik menjadi sekitar JD71.13 JOD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Circle Internet kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
CRCLON dan JOD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Circle Internet (CRCLON) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Circle Internet
- Harga Saat Ini (USD): $78.62
- Perubahan 7 Hari: -5.88%
- Tren 30 Hari: -5.75%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CRCLON, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JOD, harga USD CRCLON tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CRCLON] [CRCLON ke USD]
Jordanian Dinar (JOD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JOD/USD): 1.4104869706266088
- Perubahan 7 Hari: +0.01%
- Tren 30 Hari: +0.01%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JOD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CRCLON yang sama.
- JOD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CRCLON dengan JOD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CRCLON ke JOD?
Kurs antara Circle Internet (CRCLON) dan Jordanian Dinar (JOD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CRCLON, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CRCLON ke JOD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JOD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JOD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JOD. Ketika JOD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CRCLON, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Circle Internet, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CRCLON dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JOD.
Konversikan CRCLON ke JOD Seketika
Gunakan konverter CRCLON ke JOD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CRCLON ke JOD?
Masukkan Jumlah CRCLON
Mulailah dengan memasukkan jumlah CRCLON yang ingin Anda konversi ke JOD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CRCLON ke JOD Secara Live
Lihat kurs CRCLON ke JOD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CRCLON dan JOD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CRCLON ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CRCLON dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CRCLON ke JOD dihitung?
Perhitungan kurs CRCLON ke JOD didasarkan pada nilai CRCLON saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JOD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CRCLON ke JOD begitu sering berubah?
Kurs CRCLON ke JOD sangat sering berubah karena Circle Internet dan Jordanian Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CRCLON ke JOD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CRCLON ke JOD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CRCLON ke JOD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CRCLON ke JOD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CRCLON ke JOD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CRCLON terhadap JOD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CRCLON terhadap JOD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CRCLON ke JOD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JOD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CRCLON tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CRCLON ke JOD?
Halving Circle Internet, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CRCLON ke JOD.
Bisakah saya membandingkan kurs CRCLON ke JOD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CRCLON keJOD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CRCLON ke JOD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Circle Internet, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CRCLON ke JOD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JOD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CRCLON ke JOD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Circle Internet dan Jordanian Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Circle Internet dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CRCLON ke JOD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JOD Anda ke CRCLON dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CRCLON ke JOD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CRCLON dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CRCLON ke JOD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CRCLON ke JOD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JOD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CRCLON ke JOD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
