Harga live Circle Internet hari ini adalah 101.04 USD. Lacak informasi harga aktual CRCLON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CRCLON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CRCLON

Info Harga CRCLON

Penjelasan CRCLON

Situs Web Resmi CRCLON

Tokenomi CRCLON

Prakiraan Harga CRCLON

Riwayat CRCLON

Panduan Membeli CRCLON

Konverter CRCLON ke Mata Uang Fiat

Logo Circle Internet

Harga Circle Internet(CRCLON)

Harga Live 1 CRCLON ke USD:

$101.04
$101.04$101.04
-3.59%1D
USD
Grafik Harga Live Circle Internet (CRCLON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:21:11 (UTC+8)

Informasi Harga Circle Internet (CRCLON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 99.82
$ 99.82$ 99.82
Low 24 Jam
$ 114.6
$ 114.6$ 114.6
High 24 Jam

$ 99.82
$ 99.82$ 99.82

$ 114.6
$ 114.6$ 114.6

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.07700258779658
$ 108.07700258779658$ 108.07700258779658

-0.36%

-3.59%

-19.67%

-19.67%

Harga aktual Circle Internet (CRCLON) adalah $ 101.04. Selama 24 jam terakhir, CRCLON diperdagangkan antara low $ 99.82 dan high $ 114.6, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCRCLON adalah $ 157.6281918017911, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 108.07700258779658.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CRCLON telah berubah sebesar -0.36% selama 1 jam terakhir, -3.59% selama 24 jam, dan -19.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Circle Internet (CRCLON)

No.1811

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 66.01K
$ 66.01K$ 66.01K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

16.75K
16.75K 16.75K

16,745.72147395
16,745.72147395 16,745.72147395

ETH

Kapitalisasi Pasar Circle Internet saat ini adalah $ 1.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 66.01K. Suplai beredar CRCLON adalah 16.75K, dan total suplainya sebesar 16745.72147395. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.69M.

Riwayat Harga Circle Internet (CRCLON) USD

Pantau perubahan harga Circle Internet untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -3.7624-3.59%
30 Days$ -47.84-32.14%
60 Hari$ -10.88-9.73%
90 Hari$ +21.04+26.30%
Perubahan Harga Circle Internet Hari Ini

Hari ini, CRCLON tercatat mengalami perubahan sebesar $ -3.7624 (-3.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Circle Internet 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -47.84 (-32.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Circle Internet 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CRCLON terlihat mengalami perubahan $ -10.88 (-9.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Circle Internet 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +21.04 (+26.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Circle Internet (CRCLON)?

Lihat halaman Riwayat Harga Circle Internet sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Circle Internet (CRCLON)

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Circle Internet tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Circle Internet Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CRCLON ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Circle Internet di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Circle Internet dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Circle Internet (USD)

Berapa nilai Circle Internet (CRCLON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Circle Internet (CRCLON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Circle Internet.

Cek prediksi harga Circle Internet sekarang!

Tokenomi Circle Internet (CRCLON)

Memahami tokenomi Circle Internet (CRCLON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRCLON sekarang!

Cara membeli Circle Internet (CRCLON)

Ingin mengetahui cara membeli Circle Internet? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Circle Internet di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CRCLON ke Mata Uang Lokal

1 Circle Internet(CRCLON) ke VND
2,658,867.6
1 Circle Internet(CRCLON) ke AUD
A$155.6016
1 Circle Internet(CRCLON) ke GBP
76.7904
1 Circle Internet(CRCLON) ke EUR
86.8944
1 Circle Internet(CRCLON) ke USD
$101.04
1 Circle Internet(CRCLON) ke MYR
RM422.3472
1 Circle Internet(CRCLON) ke TRY
4,262.8776
1 Circle Internet(CRCLON) ke JPY
¥15,358.08
1 Circle Internet(CRCLON) ke ARS
ARS$146,646.4248
1 Circle Internet(CRCLON) ke RUB
8,208.4896
1 Circle Internet(CRCLON) ke INR
8,959.2168
1 Circle Internet(CRCLON) ke IDR
Rp1,683,999.3264
1 Circle Internet(CRCLON) ke PHP
5,963.3808
1 Circle Internet(CRCLON) ke EGP
￡E.4,779.192
1 Circle Internet(CRCLON) ke BRL
R$540.564
1 Circle Internet(CRCLON) ke CAD
C$142.4664
1 Circle Internet(CRCLON) ke BDT
12,327.8904
1 Circle Internet(CRCLON) ke NGN
145,380.3936
1 Circle Internet(CRCLON) ke COP
$387,125.6664
1 Circle Internet(CRCLON) ke ZAR
R.1,756.0752
1 Circle Internet(CRCLON) ke UAH
4,249.7424
1 Circle Internet(CRCLON) ke TZS
T.Sh.248,255.28
1 Circle Internet(CRCLON) ke VES
Bs22,936.08
1 Circle Internet(CRCLON) ke CLP
$95,280.72
1 Circle Internet(CRCLON) ke PKR
Rs28,557.9456
1 Circle Internet(CRCLON) ke KZT
53,150.0712
1 Circle Internet(CRCLON) ke THB
฿3,272.6856
1 Circle Internet(CRCLON) ke TWD
NT$3,131.2296
1 Circle Internet(CRCLON) ke AED
د.إ370.8168
1 Circle Internet(CRCLON) ke CHF
Fr80.832
1 Circle Internet(CRCLON) ke HKD
HK$785.0808
1 Circle Internet(CRCLON) ke AMD
֏38,637.696
1 Circle Internet(CRCLON) ke MAD
.د.م939.672
1 Circle Internet(CRCLON) ke MXN
$1,877.3232
1 Circle Internet(CRCLON) ke SAR
ريال378.9
1 Circle Internet(CRCLON) ke ETB
Br15,549.0456
1 Circle Internet(CRCLON) ke KES
KSh13,050.3264
1 Circle Internet(CRCLON) ke JOD
د.أ71.63736
1 Circle Internet(CRCLON) ke PLN
371.8272
1 Circle Internet(CRCLON) ke RON
лв444.576
1 Circle Internet(CRCLON) ke SEK
kr965.9424
1 Circle Internet(CRCLON) ke BGN
лв170.7576
1 Circle Internet(CRCLON) ke HUF
Ft33,780.7032
1 Circle Internet(CRCLON) ke CZK
2,128.9128
1 Circle Internet(CRCLON) ke KWD
د.ك30.91824
1 Circle Internet(CRCLON) ke ILS
330.4008
1 Circle Internet(CRCLON) ke BOB
Bs697.176
1 Circle Internet(CRCLON) ke AZN
171.768
1 Circle Internet(CRCLON) ke TJS
SM931.5888
1 Circle Internet(CRCLON) ke GEL
273.8184
1 Circle Internet(CRCLON) ke AOA
Kz92,612.2536
1 Circle Internet(CRCLON) ke BHD
.د.ب38.09208
1 Circle Internet(CRCLON) ke BMD
$101.04
1 Circle Internet(CRCLON) ke DKK
kr652.7184
1 Circle Internet(CRCLON) ke HNL
L2,661.3936
1 Circle Internet(CRCLON) ke MUR
4,647.84
1 Circle Internet(CRCLON) ke NAD
$1,755.0648
1 Circle Internet(CRCLON) ke NOK
kr1,029.5976
1 Circle Internet(CRCLON) ke NZD
$178.8408
1 Circle Internet(CRCLON) ke PAB
B/.101.04
1 Circle Internet(CRCLON) ke PGK
K424.368
1 Circle Internet(CRCLON) ke QAR
ر.ق367.7856
1 Circle Internet(CRCLON) ke RSD
дин.10,255.56
1 Circle Internet(CRCLON) ke UZS
soʻm1,217,349.1176
1 Circle Internet(CRCLON) ke ALL
L8,472.204
1 Circle Internet(CRCLON) ke ANG
ƒ180.8616
1 Circle Internet(CRCLON) ke AWG
ƒ181.872
1 Circle Internet(CRCLON) ke BBD
$202.08
1 Circle Internet(CRCLON) ke BAM
KM170.7576
1 Circle Internet(CRCLON) ke BIF
Fr297,966.96
1 Circle Internet(CRCLON) ke BND
$131.352
1 Circle Internet(CRCLON) ke BSD
$101.04
1 Circle Internet(CRCLON) ke JMD
$16,201.764
1 Circle Internet(CRCLON) ke KHR
405,782.7024
1 Circle Internet(CRCLON) ke KMF
Fr42,436.8
1 Circle Internet(CRCLON) ke LAK
2,196,521.6952
1 Circle Internet(CRCLON) ke LKR
රු30,804.0648
1 Circle Internet(CRCLON) ke MDL
L1,717.68
1 Circle Internet(CRCLON) ke MGA
Ar455,134.68
1 Circle Internet(CRCLON) ke MOP
P808.32
1 Circle Internet(CRCLON) ke MVR
1,556.016
1 Circle Internet(CRCLON) ke MWK
MK175,416.5544
1 Circle Internet(CRCLON) ke MZN
MT6,461.508
1 Circle Internet(CRCLON) ke NPR
रु14,317.368
1 Circle Internet(CRCLON) ke PYG
716,575.68
1 Circle Internet(CRCLON) ke RWF
Fr146,609.04
1 Circle Internet(CRCLON) ke SBD
$831.5592
1 Circle Internet(CRCLON) ke SCR
1,520.652
1 Circle Internet(CRCLON) ke SRD
$3,890.04
1 Circle Internet(CRCLON) ke SVC
$883.0896
1 Circle Internet(CRCLON) ke SZL
L1,754.0544
1 Circle Internet(CRCLON) ke TMT
m353.64
1 Circle Internet(CRCLON) ke TND
د.ت298.97736
1 Circle Internet(CRCLON) ke TTD
$684.0408
1 Circle Internet(CRCLON) ke UGX
Sh353,235.84
1 Circle Internet(CRCLON) ke XAF
Fr57,289.68
1 Circle Internet(CRCLON) ke XCD
$272.808
1 Circle Internet(CRCLON) ke XOF
Fr57,289.68
1 Circle Internet(CRCLON) ke XPF
Fr10,407.12
1 Circle Internet(CRCLON) ke BWP
P1,358.988
1 Circle Internet(CRCLON) ke BZD
$203.0904
1 Circle Internet(CRCLON) ke CVE
$9,683.6736
1 Circle Internet(CRCLON) ke DJF
Fr17,884.08
1 Circle Internet(CRCLON) ke DOP
$6,497.8824
1 Circle Internet(CRCLON) ke DZD
د.ج13,183.6992
1 Circle Internet(CRCLON) ke FJD
$230.3712
1 Circle Internet(CRCLON) ke GNF
Fr878,542.8
1 Circle Internet(CRCLON) ke GTQ
Q773.9664
1 Circle Internet(CRCLON) ke GYD
$21,133.5264
1 Circle Internet(CRCLON) ke ISK
kr12,731.04

Sumber Daya Circle Internet

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Circle Internet, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Circle Internet
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Circle Internet

Berapa nilai Circle Internet (CRCLON) hari ini?
Harga live CRCLON dalam USD adalah 101.04 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CRCLON ke USD saat ini?
Harga CRCLON ke USD saat ini adalah $ 101.04. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Circle Internet?
Kapitalisasi pasar CRCLON adalah $ 1.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CRCLON?
Suplai beredar CRCLON adalah 16.75K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CRCLON?
CRCLON mencapai harga ATH sebesar 157.6281918017911 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CRCLON?
CRCLON mencapai harga ATL 108.07700258779658 USD.
Berapa volume perdagangan CRCLON?
Volume perdagangan 24 jam live CRCLON adalah $ 66.01K USD.
Akankah harga CRCLON naik lebih tinggi tahun ini?
CRCLON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRCLON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Circle Internet (CRCLON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

