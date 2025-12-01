Tabel Konversi CryptoTradingFund ke Maldivian Rufiyaa
Tabel Konversi CTF ke MVR
- 1 CTF1.54 MVR
- 2 CTF3.08 MVR
- 3 CTF4.62 MVR
- 4 CTF6.16 MVR
- 5 CTF7.70 MVR
- 6 CTF9.24 MVR
- 7 CTF10.78 MVR
- 8 CTF12.32 MVR
- 9 CTF13.86 MVR
- 10 CTF15.40 MVR
- 50 CTF77.01 MVR
- 100 CTF154.02 MVR
- 1,000 CTF1,540.25 MVR
- 5,000 CTF7,701.23 MVR
- 10,000 CTF15,402.46 MVR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual CryptoTradingFund ke Maldivian Rufiyaa (CTF ke MVR) di berbagai rentang nilai, dari 1 CTF hingga 10,000 CTF. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CTF yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MVR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CTF ke MVR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MVR ke CTF
- 1 MVR0.6492 CTF
- 2 MVR1.298 CTF
- 3 MVR1.947 CTF
- 4 MVR2.596 CTF
- 5 MVR3.246 CTF
- 6 MVR3.895 CTF
- 7 MVR4.544 CTF
- 8 MVR5.193 CTF
- 9 MVR5.843 CTF
- 10 MVR6.492 CTF
- 50 MVR32.46 CTF
- 100 MVR64.92 CTF
- 1,000 MVR649.2 CTF
- 5,000 MVR3,246 CTF
- 10,000 MVR6,492 CTF
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Maldivian Rufiyaa ke CryptoTradingFund (MVR ke CTF) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MVR hingga 10,000 MVR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah CryptoTradingFund yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MVR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
CryptoTradingFund (CTF) saat ini diperdagangkan seharga MVR 1.54 MVR , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai MVR4.56K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar MVR7.28M MVR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman CryptoTradingFund Harga khusus dari kami.
72.78M MVR
Suplai Peredaran
4.56K
Volume Trading 24 Jam
7.28M MVR
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
MVR 0.1051
High 24 Jam
MVR 0.1
Low 24 Jam
Grafik tren CTF ke MVR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi CryptoTradingFund terhadap MVR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga CryptoTradingFund saat ini.
Ringkasan Konversi CTF ke MVR
Per | 1 CTF = 1.54 MVR | 1 MVR = 0.6492 CTF
Kurs untuk 1 CTF ke MVR hari ini adalah 1.54 MVR.
Pembelian 5 CTF akan dikenai biaya 7.70 MVR, sedangkan 10 CTF memiliki nilai 15.40 MVR.
1 MVR dapat di-trade dengan 0.6492 CTF.
50 MVR dapat dikonversi ke 32.46 CTF, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CTF ke MVR telah berubah sebesar -7.91% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 1.6187988897778756 MVR dan low senilai 1.5402463270959807 MVR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CTF adalah 1.5710512536379002 MVR yang menunjukkan perubahan -1.97% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CTF telah berubah sebesar -1.7682027835061858 MVR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -53.45% pada nilainya.
Semua Tentang CryptoTradingFund (CTF)
Setelah menghitung harga CryptoTradingFund (CTF), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang CryptoTradingFund langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CTF. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli CryptoTradingFund, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CTF ke MVR
Dalam 24 jam terakhir, CryptoTradingFund (CTF) telah berfluktuasi antara 1.5402463270959807 MVR dan 1.6187988897778756 MVR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.5402463270959807 MVR dan high 1.6865697281700989 MVR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CTF ke MVR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|MVR 1.54
|MVR 1.54
|MVR 2.77
|MVR 6.62
|Low
|MVR 1.54
|MVR 1.54
|MVR 1.54
|MVR 1.54
|Rata-rata
|MVR 1.54
|MVR 1.54
|MVR 1.54
|MVR 2.31
|Volatilitas
|+4.85%
|+8.75%
|+83.33%
|+157.14%
|Perubahan
|-4.85%
|-7.91%
|-1.96%
|-52.38%
Prakiraan Harga CryptoTradingFund dalam MVR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga CryptoTradingFund dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CTF ke MVR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CTF untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, CryptoTradingFund dapat mencapai sekitar MVR1.62MVR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CTF untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CTF mungkin naik menjadi sekitar MVR1.97 MVR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga CryptoTradingFund kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CTF yang Tersedia di MEXC
CTF/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CTF, yang mencakup pasar tempat CryptoTradingFund dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CTF pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CTF dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures CryptoTradingFund untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli CryptoTradingFund
Ingin menambahkan CryptoTradingFund ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli CryptoTradingFund › atau Mulai sekarang ›
CTF dan MVR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
CryptoTradingFund (CTF) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga CryptoTradingFund
- Harga Saat Ini (USD): $0.1
- Perubahan 7 Hari: -7.91%
- Tren 30 Hari: -1.97%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CTF, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MVR, harga USD CTF tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CTF] [CTF ke USD]
Maldivian Rufiyaa (MVR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MVR/USD): 0.06493182256028904
- Perubahan 7 Hari: -0.65%
- Tren 30 Hari: -0.65%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MVR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CTF yang sama.
- MVR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CTF dengan MVR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CTF ke MVR?
Kurs antara CryptoTradingFund (CTF) dan Maldivian Rufiyaa (MVR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CTF, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CTF ke MVR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MVR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MVR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MVR. Ketika MVR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CTF, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti CryptoTradingFund, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CTF dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MVR.
Konversikan CTF ke MVR Seketika
Gunakan konverter CTF ke MVR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CTF ke MVR?
Masukkan Jumlah CTF
Mulailah dengan memasukkan jumlah CTF yang ingin Anda konversi ke MVR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CTF ke MVR Secara Live
Lihat kurs CTF ke MVR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CTF dan MVR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CTF ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CTF dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CTF ke MVR dihitung?
Perhitungan kurs CTF ke MVR didasarkan pada nilai CTF saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MVR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CTF ke MVR begitu sering berubah?
Kurs CTF ke MVR sangat sering berubah karena CryptoTradingFund dan Maldivian Rufiyaa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CTF ke MVR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CTF ke MVR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CTF ke MVR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CTF ke MVR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CTF ke MVR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CTF terhadap MVR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CTF terhadap MVR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CTF ke MVR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MVR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CTF tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CTF ke MVR?
Halving CryptoTradingFund, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CTF ke MVR.
Bisakah saya membandingkan kurs CTF ke MVR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CTF keMVR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CTF ke MVR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga CryptoTradingFund, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CTF ke MVR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MVR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CTF ke MVR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi CryptoTradingFund dan Maldivian Rufiyaa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk CryptoTradingFund dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CTF ke MVR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MVR Anda ke CTF dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CTF ke MVR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CTF dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CTF ke MVR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CTF ke MVR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MVR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CTF ke MVR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi CryptoTradingFund Selengkapnya
Harga CryptoTradingFund
Pelajari selengkapnya tentang CryptoTradingFund (CTF) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga CryptoTradingFund
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar CTF untuk lebih memahami kemungkinan arah CryptoTradingFund.
Cara Membeli CryptoTradingFund
Ingin membeli CryptoTradingFund? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
CTF/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan CTF/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
CTF USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada CTF dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures CTF USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi CryptoTradingFund ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MVR
Mengapa Harus Membeli CryptoTradingFund dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli CryptoTradingFund.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli CryptoTradingFund dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.