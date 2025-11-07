BursaDEX+
Harga live CryptoTradingFund hari ini adalah 0.1055 USD. Lacak informasi harga aktual CTF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live CryptoTradingFund hari ini adalah 0.1055 USD. Lacak informasi harga aktual CTF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CTF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CTF

Info Harga CTF

Penjelasan CTF

Whitepaper CTF

Situs Web Resmi CTF

Tokenomi CTF

Prakiraan Harga CTF

Riwayat CTF

Panduan Membeli CTF

Konverter CTF ke Mata Uang Fiat

Spot CTF

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CryptoTradingFund

Harga CryptoTradingFund(CTF)

Harga Live 1 CTF ke USD:

$0.1055
+0.57%1D
USD
Grafik Harga Live CryptoTradingFund (CTF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:24:34 (UTC+8)

Informasi Harga CryptoTradingFund (CTF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1
Low 24 Jam
$ 0.185
High 24 Jam

$ 0.1
$ 0.185
$ 2.41153717499516
$ 0.000555272760428229
0.00%

+0.57%

+3.33%

+3.33%

Harga aktual CryptoTradingFund (CTF) adalah $ 0.1055. Selama 24 jam terakhir, CTF diperdagangkan antara low $ 0.1 dan high $ 0.185, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCTF adalah $ 2.41153717499516, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000555272760428229.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CTF telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.57% selama 24 jam, dan +3.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CryptoTradingFund (CTF)

No.2501

$ 498.55K
$ 8.13K
$ 12.65M
4.73M
119,899,968.63169473
MATIC

Kapitalisasi Pasar CryptoTradingFund saat ini adalah $ 498.55K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 8.13K. Suplai beredar CTF adalah 4.73M, dan total suplainya sebesar 119899968.63169473. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.65M.

Riwayat Harga CryptoTradingFund (CTF) USD

Pantau perubahan harga CryptoTradingFund untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000598+0.57%
30 Days$ -0.0945-47.25%
60 Hari$ -0.0959-47.62%
90 Hari$ -0.1947-64.86%
Perubahan Harga CryptoTradingFund Hari Ini

Hari ini, CTF tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000598 (+0.57%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CryptoTradingFund 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0945 (-47.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CryptoTradingFund 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CTF terlihat mengalami perubahan $ -0.0959 (-47.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CryptoTradingFund 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1947 (-64.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CryptoTradingFund (CTF)?

Lihat halaman Riwayat Harga CryptoTradingFund sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CryptoTradingFund (CTF)

A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases.

CryptoTradingFund tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CryptoTradingFund Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CTF ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CryptoTradingFund di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CryptoTradingFund dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CryptoTradingFund (USD)

Berapa nilai CryptoTradingFund (CTF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CryptoTradingFund (CTF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CryptoTradingFund.

Cek prediksi harga CryptoTradingFund sekarang!

Tokenomi CryptoTradingFund (CTF)

Memahami tokenomi CryptoTradingFund (CTF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CTF sekarang!

Cara membeli CryptoTradingFund (CTF)

Ingin mengetahui cara membeli CryptoTradingFund? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CryptoTradingFund di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya CryptoTradingFund

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CryptoTradingFund, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CryptoTradingFund
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CryptoTradingFund

Berapa nilai CryptoTradingFund (CTF) hari ini?
Harga live CTF dalam USD adalah 0.1055 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CTF ke USD saat ini?
Harga CTF ke USD saat ini adalah $ 0.1055. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CryptoTradingFund?
Kapitalisasi pasar CTF adalah $ 498.55K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CTF?
Suplai beredar CTF adalah 4.73M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CTF?
CTF mencapai harga ATH sebesar 2.41153717499516 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CTF?
CTF mencapai harga ATL 0.000555272760428229 USD.
Berapa volume perdagangan CTF?
Volume perdagangan 24 jam live CTF adalah $ 8.13K USD.
Akankah harga CTF naik lebih tinggi tahun ini?
CTF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CTF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CryptoTradingFund (CTF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

