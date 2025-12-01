Tabel Konversi CUDIS ke Philippine Peso
- 1 CUDIS1.48 PHP
- 2 CUDIS2.95 PHP
- 3 CUDIS4.43 PHP
- 4 CUDIS5.90 PHP
- 5 CUDIS7.38 PHP
- 6 CUDIS8.86 PHP
- 7 CUDIS10.33 PHP
- 8 CUDIS11.81 PHP
- 9 CUDIS13.28 PHP
- 10 CUDIS14.76 PHP
- 50 CUDIS73.80 PHP
- 100 CUDIS147.61 PHP
- 1,000 CUDIS1,476.07 PHP
- 5,000 CUDIS7,380.34 PHP
- 10,000 CUDIS14,760.68 PHP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual CUDIS ke Philippine Peso (CUDIS ke PHP) di berbagai rentang nilai, dari 1 CUDIS hingga 10,000 CUDIS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah CUDIS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PHP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah CUDIS ke PHP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
- 1 PHP0.6774 CUDIS
- 2 PHP1.354 CUDIS
- 3 PHP2.0324 CUDIS
- 4 PHP2.709 CUDIS
- 5 PHP3.387 CUDIS
- 6 PHP4.0648 CUDIS
- 7 PHP4.742 CUDIS
- 8 PHP5.419 CUDIS
- 9 PHP6.0972 CUDIS
- 10 PHP6.774 CUDIS
- 50 PHP33.87 CUDIS
- 100 PHP67.74 CUDIS
- 1,000 PHP677.4 CUDIS
- 5,000 PHP3,387 CUDIS
- 10,000 PHP6,774 CUDIS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Philippine Peso ke CUDIS (PHP ke CUDIS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PHP hingga 10,000 PHP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah CUDIS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PHP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
CUDIS (CUDIS) saat ini diperdagangkan seharga ₱ 1.48 PHP , yang mencerminkan perubahan -0.70% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₱5.10M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₱365.91M PHP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman CUDIS Harga khusus dari kami.
14.47B PHP
Suplai Peredaran
5.10M
Volume Trading 24 Jam
365.91M PHP
Kapitalisasi Pasar
-0.70%
Perubahan Harga (1 Hari)
₱ 0.02761
High 24 Jam
₱ 0.02349
Low 24 Jam
Grafik tren CUDIS ke PHP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi CUDIS terhadap PHP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga CUDIS saat ini.
Ringkasan Konversi CUDIS ke PHP
Per | 1 CUDIS = 1.48 PHP | 1 PHP = 0.6774 CUDIS
Kurs untuk 1 CUDIS ke PHP hari ini adalah 1.48 PHP.
Pembelian 5 CUDIS akan dikenai biaya 7.38 PHP, sedangkan 10 CUDIS memiliki nilai 14.76 PHP.
1 PHP dapat di-trade dengan 0.6774 CUDIS.
50 PHP dapat dikonversi ke 33.87 CUDIS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CUDIS ke PHP telah berubah sebesar -18.27% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.70%, sehingga mencapai high senilai 1.6146690540213444 PHP dan low senilai 1.3737260441492714 PHP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CUDIS adalah 2.3018244826613588 PHP yang menunjukkan perubahan -35.84% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CUDIS telah berubah sebesar -3.269105400934196 PHP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -68.86% pada nilainya.
Semua Tentang CUDIS (CUDIS)
Setelah menghitung harga CUDIS (CUDIS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang CUDIS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan CUDIS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli CUDIS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CUDIS ke PHP
Dalam 24 jam terakhir, CUDIS (CUDIS) telah berfluktuasi antara 1.3737260441492714 PHP dan 1.6146690540213444 PHP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.3737260441492714 PHP dan high 1.9333922102841596 PHP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CUDIS ke PHP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₱ 1.16
|₱ 1.75
|₱ 18.12
|₱ 18.12
|Low
|₱ 1.16
|₱ 1.16
|₱ 1.16
|₱ 1.16
|Rata-rata
|₱ 1.16
|₱ 1.16
|₱ 1.75
|₱ 2.92
|Volatilitas
|+15.03%
|+30.41%
|+731.52%
|+354.91%
|Perubahan
|-7.69%
|-19.57%
|-35.76%
|-68.83%
Prakiraan Harga CUDIS dalam PHP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga CUDIS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CUDIS ke PHP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CUDIS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, CUDIS dapat mencapai sekitar ₱1.55PHP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CUDIS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CUDIS mungkin naik menjadi sekitar ₱1.88 PHP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga CUDIS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan CUDIS yang Tersedia di MEXC
CUDIS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CUDIS, yang mencakup pasar tempat CUDIS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CUDIS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
CUDISUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CUDIS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures CUDIS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli CUDIS
Ingin menambahkan CUDIS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli CUDIS › atau Mulai sekarang ›
CUDIS dan PHP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
CUDIS (CUDIS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga CUDIS
- Harga Saat Ini (USD): $0.02524
- Perubahan 7 Hari: -18.27%
- Tren 30 Hari: -35.84%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CUDIS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PHP, harga USD CUDIS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CUDIS] [CUDIS ke USD]
Philippine Peso (PHP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PHP/USD): 0.01710307090426946
- Perubahan 7 Hari: +0.44%
- Tren 30 Hari: +0.44%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PHP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CUDIS yang sama.
- PHP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli CUDIS dengan PHP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs CUDIS ke PHP?
Kurs antara CUDIS (CUDIS) dan Philippine Peso (PHP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CUDIS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CUDIS ke PHP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PHP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PHP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PHP. Ketika PHP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CUDIS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti CUDIS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CUDIS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PHP.
Konversikan CUDIS ke PHP Seketika
Gunakan konverter CUDIS ke PHP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi CUDIS ke PHP?
Masukkan Jumlah CUDIS
Mulailah dengan memasukkan jumlah CUDIS yang ingin Anda konversi ke PHP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs CUDIS ke PHP Secara Live
Lihat kurs CUDIS ke PHP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang CUDIS dan PHP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan CUDIS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli CUDIS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs CUDIS ke PHP dihitung?
Perhitungan kurs CUDIS ke PHP didasarkan pada nilai CUDIS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PHP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs CUDIS ke PHP begitu sering berubah?
Kurs CUDIS ke PHP sangat sering berubah karena CUDIS dan Philippine Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs CUDIS ke PHP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs CUDIS ke PHP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs CUDIS ke PHP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan CUDIS ke PHP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi CUDIS ke PHP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren CUDIS terhadap PHP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga CUDIS terhadap PHP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar CUDIS ke PHP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PHP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun CUDIS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CUDIS ke PHP?
Halving CUDIS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs CUDIS ke PHP.
Bisakah saya membandingkan kurs CUDIS ke PHP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CUDIS kePHP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CUDIS ke PHP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga CUDIS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi CUDIS ke PHP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PHP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target CUDIS ke PHP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi CUDIS dan Philippine Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk CUDIS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan CUDIS ke PHP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PHP Anda ke CUDIS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah CUDIS ke PHP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga CUDIS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar CUDIS ke PHP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs CUDIS ke PHP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PHP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CUDIS ke PHP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.