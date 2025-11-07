Apa yang dimaksud dengan CUDIS (CUDIS)

Aiming to extend the health-span to 140 years, CUDIS is building the first-ever Longevity protocol, designed to make longevity trackable, personalized, and rewarding. Through the integration of the CUDIS Ring, an AI-powered Longevity Hub, and a blockchain-driven Super App, users gain full ownership of their health data, real-time longevity insights, and economic incentives for optimizing their biological health. CUDIS is building a new longevity ecosystem with realistic and effective products, programs and services with partners around the world.

Memahami tokenomi CUDIS (CUDIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CUDIS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CUDIS Berapa nilai CUDIS (CUDIS) hari ini? Harga live CUDIS dalam USD adalah 0.04227 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CUDIS ke USD saat ini? $ 0.04227 . Cobalah Harga CUDIS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar CUDIS? Kapitalisasi pasar CUDIS adalah $ 10.46M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CUDIS? Suplai beredar CUDIS adalah 247.50M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CUDIS? CUDIS mencapai harga ATH sebesar 0.2807217886639191 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CUDIS? CUDIS mencapai harga ATL 0.032736114944882024 USD . Berapa volume perdagangan CUDIS? Volume perdagangan 24 jam live CUDIS adalah $ 563.68K USD . Akankah harga CUDIS naik lebih tinggi tahun ini? CUDIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CUDIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

