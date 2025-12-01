Tabel Konversi Decentrawood ke Ugandan Shilling
Tabel Konversi DEOD ke UGX
- 1 DEOD17.97 UGX
- 2 DEOD35.93 UGX
- 3 DEOD53.90 UGX
- 4 DEOD71.87 UGX
- 5 DEOD89.83 UGX
- 6 DEOD107.80 UGX
- 7 DEOD125.77 UGX
- 8 DEOD143.74 UGX
- 9 DEOD161.70 UGX
- 10 DEOD179.67 UGX
- 50 DEOD898.35 UGX
- 100 DEOD1,796.69 UGX
- 1,000 DEOD17,966.94 UGX
- 5,000 DEOD89,834.72 UGX
- 10,000 DEOD179,669.44 UGX
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Decentrawood ke Ugandan Shilling (DEOD ke UGX) di berbagai rentang nilai, dari 1 DEOD hingga 10,000 DEOD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DEOD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar UGX terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DEOD ke UGX khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi UGX ke DEOD
- 1 UGX0.05565 DEOD
- 2 UGX0.1113 DEOD
- 3 UGX0.1669 DEOD
- 4 UGX0.2226 DEOD
- 5 UGX0.2782 DEOD
- 6 UGX0.3339 DEOD
- 7 UGX0.3896 DEOD
- 8 UGX0.4452 DEOD
- 9 UGX0.5009 DEOD
- 10 UGX0.5565 DEOD
- 50 UGX2.782 DEOD
- 100 UGX5.565 DEOD
- 1,000 UGX55.65 DEOD
- 5,000 UGX278.2 DEOD
- 10,000 UGX556.5 DEOD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ugandan Shilling ke Decentrawood (UGX ke DEOD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 UGX hingga 10,000 UGX. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Decentrawood yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah UGX yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Decentrawood (DEOD) saat ini diperdagangkan seharga USh 17.97 UGX , yang mencerminkan perubahan -0.69% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai USh381.44M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar USh9.76B UGX. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Decentrawood Harga khusus dari kami.
1.95T UGX
Suplai Peredaran
381.44M
Volume Trading 24 Jam
9.76B UGX
Kapitalisasi Pasar
-0.69%
Perubahan Harga (1 Hari)
USh 0.005162
High 24 Jam
USh 0.0048
Low 24 Jam
Grafik tren DEOD ke UGX di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Decentrawood terhadap UGX. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Decentrawood saat ini.
Ringkasan Konversi DEOD ke UGX
Per | 1 DEOD = 17.97 UGX | 1 UGX = 0.05565 DEOD
Kurs untuk 1 DEOD ke UGX hari ini adalah 17.97 UGX.
Pembelian 5 DEOD akan dikenai biaya 89.83 UGX, sedangkan 10 DEOD memiliki nilai 179.67 UGX.
1 UGX dapat di-trade dengan 0.05565 DEOD.
50 UGX dapat dikonversi ke 2.782 DEOD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DEOD ke UGX telah berubah sebesar -13.66% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.69%, sehingga mencapai high senilai 18.571358700017996 UGX dan low senilai 17.268989105014796 UGX.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DEOD adalah 24.478792056358476 UGX yang menunjukkan perubahan -26.60% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DEOD telah berubah sebesar -3.169579041982924 UGX, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -15.00% pada nilainya.
Semua Tentang Decentrawood (DEOD)
Setelah menghitung harga Decentrawood (DEOD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Decentrawood langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DEOD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Decentrawood, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DEOD ke UGX
Dalam 24 jam terakhir, Decentrawood (DEOD) telah berfluktuasi antara 17.268989105014796 UGX dan 18.571358700017996 UGX, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 17.268989105014796 UGX dan high 22.65835278820483 UGX. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DEOD ke UGX secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|USh 35.97
|Low
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|Rata-rata
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|Volatilitas
|+7.10%
|+25.89%
|+61.72%
|+88.50%
|Perubahan
|-1.94%
|-13.55%
|-26.50%
|-14.89%
Prakiraan Harga Decentrawood dalam UGX untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Decentrawood dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DEOD ke UGX untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DEOD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Decentrawood dapat mencapai sekitar USh18.87UGX, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DEOD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DEOD mungkin naik menjadi sekitar USh22.93 UGX, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Decentrawood kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DEOD yang Tersedia di MEXC
DEOD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DEOD, yang mencakup pasar tempat Decentrawood dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DEOD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DEOD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Decentrawood untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Decentrawood
Ingin menambahkan Decentrawood ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Decentrawood › atau Mulai sekarang ›
DEOD dan UGX dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Decentrawood (DEOD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Decentrawood
- Harga Saat Ini (USD): $0.004994
- Perubahan 7 Hari: -13.66%
- Tren 30 Hari: -26.60%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DEOD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UGX, harga USD DEOD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DEOD] [DEOD ke USD]
Ugandan Shilling (UGX) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UGX/USD): 0.0002778881987377077
- Perubahan 7 Hari: -3.43%
- Tren 30 Hari: -3.43%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UGX yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DEOD yang sama.
- UGX yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DEOD dengan UGX secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DEOD ke UGX?
Kurs antara Decentrawood (DEOD) dan Ugandan Shilling (UGX) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DEOD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DEOD ke UGX. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UGX memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UGX
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UGX. Ketika UGX melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DEOD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Decentrawood, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DEOD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UGX.
Konversikan DEOD ke UGX Seketika
Gunakan konverter DEOD ke UGX kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DEOD ke UGX?
Masukkan Jumlah DEOD
Mulailah dengan memasukkan jumlah DEOD yang ingin Anda konversi ke UGX menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DEOD ke UGX Secara Live
Lihat kurs DEOD ke UGX yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DEOD dan UGX.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DEOD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DEOD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DEOD ke UGX dihitung?
Perhitungan kurs DEOD ke UGX didasarkan pada nilai DEOD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke UGX menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DEOD ke UGX begitu sering berubah?
Kurs DEOD ke UGX sangat sering berubah karena Decentrawood dan Ugandan Shilling terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DEOD ke UGX yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DEOD ke UGX dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DEOD ke UGX dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DEOD ke UGX atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DEOD ke UGX dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DEOD terhadap UGX dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DEOD terhadap UGX dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DEOD ke UGX?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan UGX, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DEOD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DEOD ke UGX?
Halving Decentrawood, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DEOD ke UGX.
Bisakah saya membandingkan kurs DEOD ke UGX dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DEOD keUGX wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DEOD ke UGX sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Decentrawood, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DEOD ke UGX dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas UGX dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DEOD ke UGX dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Decentrawood dan Ugandan Shilling?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Decentrawood dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DEOD ke UGX dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan UGX Anda ke DEOD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DEOD ke UGX merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DEOD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DEOD ke UGX dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DEOD ke UGX selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai UGX terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DEOD ke UGX yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Decentrawood Selengkapnya
Harga Decentrawood
Pelajari selengkapnya tentang Decentrawood (DEOD) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Decentrawood
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DEOD untuk lebih memahami kemungkinan arah Decentrawood.
Cara Membeli Decentrawood
Ingin membeli Decentrawood? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DEOD/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DEOD/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
DEOD USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada DEOD dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures DEOD USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Decentrawood ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke UGX
Mengapa Harus Membeli Decentrawood dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Decentrawood.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Decentrawood dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.