Tabel Konversi DEAPcoin ke Peruvian Sol
Tabel Konversi DEP ke PEN
- 1 DEP0,00 PEN
- 2 DEP0,01 PEN
- 3 DEP0,01 PEN
- 4 DEP0,02 PEN
- 5 DEP0,02 PEN
- 6 DEP0,02 PEN
- 7 DEP0,03 PEN
- 8 DEP0,03 PEN
- 9 DEP0,04 PEN
- 10 DEP0,04 PEN
- 50 DEP0,20 PEN
- 100 DEP0,39 PEN
- 1 000 DEP3,92 PEN
- 5 000 DEP19,59 PEN
- 10 000 DEP39,18 PEN
Tabel di atas menampilkan konversi aktual DEAPcoin ke Peruvian Sol (DEP ke PEN) di berbagai rentang nilai, dari 1 DEP hingga 10,000 DEP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DEP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PEN terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DEP ke PEN khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PEN ke DEP
- 1 PEN255,2 DEP
- 2 PEN510,4 DEP
- 3 PEN765,7 DEP
- 4 PEN1 020 DEP
- 5 PEN1 276 DEP
- 6 PEN1 531 DEP
- 7 PEN1 786 DEP
- 8 PEN2 041 DEP
- 9 PEN2 297 DEP
- 10 PEN2 552 DEP
- 50 PEN12 761 DEP
- 100 PEN25 523 DEP
- 1 000 PEN255 239 DEP
- 5 000 PEN1 276 195 DEP
- 10 000 PEN2 552 390 DEP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Peruvian Sol ke DEAPcoin (PEN ke DEP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PEN hingga 10,000 PEN. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah DEAPcoin yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PEN yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
DEAPcoin (DEP) saat ini diperdagangkan seharga S/. 0,00 PEN , yang mencerminkan perubahan -0,65% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai S/.887,99K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar S/.117,12M PEN. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman DEAPcoin Harga khusus dari kami.
100,80B PEN
Suplai Peredaran
887,99K
Volume Trading 24 Jam
117,12M PEN
Kapitalisasi Pasar
-0,65%
Perubahan Harga (1 Hari)
S/. 0,0011734
High 24 Jam
S/. 0,001009
Low 24 Jam
Grafik tren DEP ke PEN di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi DEAPcoin terhadap PEN. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga DEAPcoin saat ini.
Ringkasan Konversi DEP ke PEN
Per | 1 DEP = 0,00 PEN | 1 PEN = 255,2 DEP
Kurs untuk 1 DEP ke PEN hari ini adalah 0,00 PEN.
Pembelian 5 DEP akan dikenai biaya 0,02 PEN, sedangkan 10 DEP memiliki nilai 0,04 PEN.
1 PEN dapat di-trade dengan 255,2 DEP.
50 PEN dapat dikonversi ke 12 761 DEP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DEP ke PEN telah berubah sebesar +0,43% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0,65%, sehingga mencapai high senilai 0,003956673207649071 PEN dan low senilai 0,003402320833916748 PEN.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DEP adalah 0,0035311302054287603 PEN yang menunjukkan perubahan +10,95% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DEP telah berubah sebesar -0,0015076091623827336 PEN, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -27,79% pada nilainya.
Semua Tentang DEAPcoin (DEP)
Setelah menghitung harga DEAPcoin (DEP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang DEAPcoin langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DEP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli DEAPcoin, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DEP ke PEN
Dalam 24 jam terakhir, DEAPcoin (DEP) telah berfluktuasi antara 0,003402320833916748 PEN dan 0,003956673207649071 PEN, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,003402320833916748 PEN dan high 0,0045147347517652476 PEN. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DEP ke PEN secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|Low
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|Rata-rata
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|S/. 0
|Volatilitas
|+14,11%
|+28,57%
|+47,75%
|+54,71%
|Perubahan
|-0,21%
|+0,68%
|+11,00%
|-28,26%
Prakiraan Harga DEAPcoin dalam PEN untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga DEAPcoin dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DEP ke PEN untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DEP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, DEAPcoin dapat mencapai sekitar S/.0,00PEN, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DEP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DEP mungkin naik menjadi sekitar S/.0,01 PEN, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga DEAPcoin kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan DEP yang Tersedia di MEXC
DEP/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot DEP, yang mencakup pasar tempat DEAPcoin dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual DEP pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures DEP dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures DEAPcoin untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli DEAPcoin
Ingin menambahkan DEAPcoin ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli DEAPcoin › atau Mulai sekarang ›
DEP dan PEN dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
DEAPcoin (DEP) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga DEAPcoin
- Harga Saat Ini (USD): $0.0011619
- Perubahan 7 Hari: +0,43%
- Tren 30 Hari: +10,95%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DEP, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PEN, harga USD DEP tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga DEP] [DEP ke USD]
Peruvian Sol (PEN) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PEN/USD): 0,2966037975370614
- Perubahan 7 Hari: -0,03%
- Tren 30 Hari: -0,03%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PEN yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DEP yang sama.
- PEN yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli DEP dengan PEN secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs DEP ke PEN?
Kurs antara DEAPcoin (DEP) dan Peruvian Sol (PEN) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DEP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DEP ke PEN. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PEN memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PEN
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PEN. Ketika PEN melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DEP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti DEAPcoin, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DEP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PEN.
Konversikan DEP ke PEN Seketika
Gunakan konverter DEP ke PEN kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi DEP ke PEN?
Masukkan Jumlah DEP
Mulailah dengan memasukkan jumlah DEP yang ingin Anda konversi ke PEN menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs DEP ke PEN Secara Live
Lihat kurs DEP ke PEN yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang DEP dan PEN.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan DEP ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli DEP dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DEP ke PEN dihitung?
Perhitungan kurs DEP ke PEN didasarkan pada nilai DEP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PEN menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DEP ke PEN begitu sering berubah?
Kurs DEP ke PEN sangat sering berubah karena DEAPcoin dan Peruvian Sol terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DEP ke PEN yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DEP ke PEN dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DEP ke PEN dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DEP ke PEN atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DEP ke PEN dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DEP terhadap PEN dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DEP terhadap PEN dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DEP ke PEN?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PEN, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DEP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DEP ke PEN?
Halving DEAPcoin, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DEP ke PEN.
Bisakah saya membandingkan kurs DEP ke PEN dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DEP kePEN wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DEP ke PEN sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga DEAPcoin, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DEP ke PEN dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PEN dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DEP ke PEN dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi DEAPcoin dan Peruvian Sol?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk DEAPcoin dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DEP ke PEN dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PEN Anda ke DEP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DEP ke PEN merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DEP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DEP ke PEN dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DEP ke PEN selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PEN terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DEP ke PEN yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi DEAPcoin Selengkapnya
Harga DEAPcoin
Pelajari selengkapnya tentang DEAPcoin (DEP) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga DEAPcoin
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar DEP untuk lebih memahami kemungkinan arah DEAPcoin.
Cara Membeli DEAPcoin
Ingin membeli DEAPcoin? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
DEP/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan DEP/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
DEP USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada DEP dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures DEP USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi DEAPcoin ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke PEN
Mengapa Harus Membeli DEAPcoin dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli DEAPcoin.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli DEAPcoin dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.