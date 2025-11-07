Apa yang dimaksud dengan DEAPcoin (DEP)

PlayMining adalah platform game NFT terkemuka dari industri GameFi (Keuangan Terdesentralisasi Berbasis Game) global. Diluncurkan pada 26 Mei 2020 sebagai ekonomi token Play to Earn pertama di dunia, layanan ini sekarang memiliki lebih dari 2 juta pemain dari 100 negara.

DEAPcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DEAPcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DEP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang DEAPcoin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DEAPcoin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DEAPcoin (USD)

Berapa nilai DEAPcoin (DEP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEAPcoin (DEP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEAPcoin.

Cek prediksi harga DEAPcoin sekarang!

Tokenomi DEAPcoin (DEP)

Memahami tokenomi DEAPcoin (DEP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEP sekarang!

Cara membeli DEAPcoin (DEP)

Ingin mengetahui cara membeli DEAPcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DEAPcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEP ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya DEAPcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DEAPcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DEAPcoin Berapa nilai DEAPcoin (DEP) hari ini? Harga live DEP dalam USD adalah 0.0012217 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DEP ke USD saat ini? $ 0.0012217 . Cobalah Harga DEP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar DEAPcoin? Kapitalisasi pasar DEP adalah $ 36.52M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DEP? Suplai beredar DEP adalah 29.89B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DEP? DEP mencapai harga ATH sebesar 0.09212663297622997 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DEP? DEP mencapai harga ATL 0.000693517636480543 USD . Berapa volume perdagangan DEP? Volume perdagangan 24 jam live DEP adalah $ 61.44K USD . Akankah harga DEP naik lebih tinggi tahun ini? DEP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting DEAPcoin (DEP)

