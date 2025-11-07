BursaDEX+
Harga live DEAPcoin hari ini adalah 0.0012217 USD. Lacak informasi harga aktual DEP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DEP dengan mudah di MEXC sekarang.

$0.0012211
Grafik Harga Live DEAPcoin (DEP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:22:37 (UTC+8)

Informasi Harga DEAPcoin (DEP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0011108
Low 24 Jam
$ 0.0013515
High 24 Jam

$ 0.0011108
$ 0.0013515
$ 0.09212663297622997
$ 0.000693517636480543
+0.30%

+0.22%

-7.33%

-7.33%

Harga aktual DEAPcoin (DEP) adalah $ 0.0012217. Selama 24 jam terakhir, DEP diperdagangkan antara low $ 0.0011108 dan high $ 0.0013515, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDEP adalah $ 0.09212663297622997, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000693517636480543.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DEP telah berubah sebesar +0.30% selama 1 jam terakhir, +0.22% selama 24 jam, dan -7.33% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DEAPcoin (DEP)

No.600

$ 36.52M
$ 61.44K
$ 36.52M
29.89B
29,892,900,001.328953
ETH

Kapitalisasi Pasar DEAPcoin saat ini adalah $ 36.52M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 61.44K. Suplai beredar DEP adalah 29.89B, dan total suplainya sebesar 29892900001.328953. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.52M.

Riwayat Harga DEAPcoin (DEP) USD

Pantau perubahan harga DEAPcoin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000002681+0.22%
30 Days$ -0.0003295-21.25%
60 Hari$ -0.0003834-23.89%
90 Hari$ -0.0002479-16.87%
Perubahan Harga DEAPcoin Hari Ini

Hari ini, DEP tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000002681 (+0.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DEAPcoin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0003295 (-21.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DEAPcoin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DEP terlihat mengalami perubahan $ -0.0003834 (-23.89%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DEAPcoin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002479 (-16.87%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DEAPcoin (DEP)?

Lihat halaman Riwayat Harga DEAPcoin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DEAPcoin (DEP)

PlayMining adalah platform game NFT terkemuka dari industri GameFi (Keuangan Terdesentralisasi Berbasis Game) global. Diluncurkan pada 26 Mei 2020 sebagai ekonomi token Play to Earn pertama di dunia, layanan ini sekarang memiliki lebih dari 2 juta pemain dari 100 negara.

DEAPcoin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DEAPcoin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Prediksi Harga DEAPcoin (USD)

Berapa nilai DEAPcoin (DEP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DEAPcoin (DEP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEAPcoin.

Cek prediksi harga DEAPcoin sekarang!

Tokenomi DEAPcoin (DEP)

Memahami tokenomi DEAPcoin (DEP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DEP sekarang!

Cara membeli DEAPcoin (DEP)

Ingin mengetahui cara membeli DEAPcoin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DEAPcoin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DEP ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya DEAPcoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DEAPcoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DEAPcoin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DEAPcoin

Berapa nilai DEAPcoin (DEP) hari ini?
Harga live DEP dalam USD adalah 0.0012217 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DEP ke USD saat ini?
Harga DEP ke USD saat ini adalah $ 0.0012217. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DEAPcoin?
Kapitalisasi pasar DEP adalah $ 36.52M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DEP?
Suplai beredar DEP adalah 29.89B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DEP?
DEP mencapai harga ATH sebesar 0.09212663297622997 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DEP?
DEP mencapai harga ATL 0.000693517636480543 USD.
Berapa volume perdagangan DEP?
Volume perdagangan 24 jam live DEP adalah $ 61.44K USD.
Akankah harga DEP naik lebih tinggi tahun ini?
DEP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DEP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DEAPcoin (DEP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

