Tabel Konversi Doodles ke Ethiopian Birr
Tabel Konversi DOOD ke ETB
- 1 DOOD0.62 ETB
- 2 DOOD1.25 ETB
- 3 DOOD1.87 ETB
- 4 DOOD2.49 ETB
- 5 DOOD3.11 ETB
- 6 DOOD3.74 ETB
- 7 DOOD4.36 ETB
- 8 DOOD4.98 ETB
- 9 DOOD5.61 ETB
- 10 DOOD6.23 ETB
- 50 DOOD31.14 ETB
- 100 DOOD62.28 ETB
- 1,000 DOOD622.81 ETB
- 5,000 DOOD3,114.03 ETB
- 10,000 DOOD6,228.06 ETB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Doodles ke Ethiopian Birr (DOOD ke ETB) di berbagai rentang nilai, dari 1 DOOD hingga 10,000 DOOD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah DOOD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ETB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah DOOD ke ETB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ETB ke DOOD
- 1 ETB1.605 DOOD
- 2 ETB3.211 DOOD
- 3 ETB4.816 DOOD
- 4 ETB6.422 DOOD
- 5 ETB8.0281 DOOD
- 6 ETB9.633 DOOD
- 7 ETB11.23 DOOD
- 8 ETB12.84 DOOD
- 9 ETB14.45 DOOD
- 10 ETB16.056 DOOD
- 50 ETB80.28 DOOD
- 100 ETB160.5 DOOD
- 1,000 ETB1,605 DOOD
- 5,000 ETB8,028 DOOD
- 10,000 ETB16,056 DOOD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Ethiopian Birr ke Doodles (ETB ke DOOD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ETB hingga 10,000 ETB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Doodles yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ETB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Doodles (DOOD) saat ini diperdagangkan seharga Br 0.62 ETB , yang mencerminkan perubahan 8.85% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Br13.77M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Br4.86B ETB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Doodles Harga khusus dari kami.
1.22T ETB
Suplai Peredaran
13.77M
Volume Trading 24 Jam
4.86B ETB
Kapitalisasi Pasar
8.85%
Perubahan Harga (1 Hari)
Br 0.003982
High 24 Jam
Br 0.003587
Low 24 Jam
Grafik tren DOOD ke ETB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Doodles terhadap ETB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Doodles saat ini.
Ringkasan Konversi DOOD ke ETB
Per | 1 DOOD = 0.62 ETB | 1 ETB = 1.605 DOOD
Kurs untuk 1 DOOD ke ETB hari ini adalah 0.62 ETB.
Pembelian 5 DOOD akan dikenai biaya 3.11 ETB, sedangkan 10 DOOD memiliki nilai 6.23 ETB.
1 ETB dapat di-trade dengan 1.605 DOOD.
50 ETB dapat dikonversi ke 80.28 DOOD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 DOOD ke ETB telah berubah sebesar -2.31% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 8.85%, sehingga mencapai high senilai 0.6228064043876052 ETB dan low senilai 0.561026261310482 ETB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 DOOD adalah 1.1636563658070775 ETB yang menunjukkan perubahan -46.48% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, DOOD telah berubah sebesar 0.16860504870161686 ETB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +37.12% pada nilainya.
Semua Tentang Doodles (DOOD)
Setelah menghitung harga Doodles (DOOD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Doodles langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan DOOD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Doodles, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga DOOD ke ETB
Dalam 24 jam terakhir, Doodles (DOOD) telah berfluktuasi antara 0.561026261310482 ETB dan 0.6228064043876052 ETB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.561026261310482 ETB dan high 0.7250955526722596 ETB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas DOOD ke ETB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Br 0
|Br 0
|Br 0
|Br 1.56
|Low
|Br 0
|Br 0
|Br 0
|Br 0
|Rata-rata
|Br 0
|Br 0
|Br 0
|Br 0
|Volatilitas
|+10.56%
|+25.46%
|+52.24%
|+544.95%
|Perubahan
|+6.47%
|-3.34%
|-46.47%
|+37.17%
Prakiraan Harga Doodles dalam ETB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Doodles dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan DOOD ke ETB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga DOOD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Doodles dapat mencapai sekitar Br0.65ETB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga DOOD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, DOOD mungkin naik menjadi sekitar Br0.79 ETB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Doodles kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
DOOD dan ETB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Doodles (DOOD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Doodles
- Harga Saat Ini (USD): $0.003982
- Perubahan 7 Hari: -2.31%
- Tren 30 Hari: -46.48%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk DOOD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ETB, harga USD DOOD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Ethiopian Birr (ETB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ETB/USD): 0.006393064721558824
- Perubahan 7 Hari: -2.49%
- Tren 30 Hari: -2.49%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ETB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah DOOD yang sama.
- ETB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Apa yang Memengaruhi Kurs DOOD ke ETB?
Kurs antara Doodles (DOOD) dan Ethiopian Birr (ETB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam DOOD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs DOOD ke ETB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ETB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ETB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ETB. Ketika ETB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti DOOD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Doodles, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap DOOD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ETB.
Konversikan DOOD ke ETB Seketika
Bagaimana Cara Mengonversi DOOD ke ETB?
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs DOOD ke ETB dihitung?
Perhitungan kurs DOOD ke ETB didasarkan pada nilai DOOD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ETB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs DOOD ke ETB begitu sering berubah?
Kurs DOOD ke ETB sangat sering berubah karena Doodles dan Ethiopian Birr terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs DOOD ke ETB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs DOOD ke ETB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs DOOD ke ETB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan DOOD ke ETB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi DOOD ke ETB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren DOOD terhadap ETB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga DOOD terhadap ETB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar DOOD ke ETB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ETB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun DOOD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs DOOD ke ETB?
Halving Doodles, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs DOOD ke ETB.
Bisakah saya membandingkan kurs DOOD ke ETB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs DOOD keETB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs DOOD ke ETB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Doodles, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi DOOD ke ETB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ETB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target DOOD ke ETB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Doodles dan Ethiopian Birr?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Doodles dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan DOOD ke ETB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ETB Anda ke DOOD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah DOOD ke ETB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga DOOD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar DOOD ke ETB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs DOOD ke ETB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ETB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs DOOD ke ETB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.