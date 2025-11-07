Apa yang dimaksud dengan Doodles (DOOD)

Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here. Introducing $DOOD, the official token of Doodles. The creative revolution is here.

Doodles tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Doodles Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa DOOD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Doodles di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Doodles dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Doodles (USD)

Berapa nilai Doodles (DOOD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Doodles (DOOD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Doodles.

Cek prediksi harga Doodles sekarang!

Tokenomi Doodles (DOOD)

Memahami tokenomi Doodles (DOOD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOOD sekarang!

Cara membeli Doodles (DOOD)

Ingin mengetahui cara membeli Doodles? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Doodles di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOOD ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Doodles

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Doodles, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Doodles Berapa nilai Doodles (DOOD) hari ini? Harga live DOOD dalam USD adalah 0.006071 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga DOOD ke USD saat ini? $ 0.006071 . Cobalah Harga DOOD ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Doodles? Kapitalisasi pasar DOOD adalah $ 47.35M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar DOOD? Suplai beredar DOOD adalah 7.80B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) DOOD? DOOD mencapai harga ATH sebesar 0.01806916188463089 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) DOOD? DOOD mencapai harga ATL 0.002041684337541586 USD . Berapa volume perdagangan DOOD? Volume perdagangan 24 jam live DOOD adalah $ 137.73K USD . Akankah harga DOOD naik lebih tinggi tahun ini? DOOD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOOD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Doodles (DOOD)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

