BursaDEX+
Harga live Stakestone hari ini adalah 0.16552 USD. Lacak informasi harga aktual STO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STO

Info Harga STO

Penjelasan STO

Whitepaper STO

Situs Web Resmi STO

Tokenomi STO

Prakiraan Harga STO

Riwayat STO

Panduan Membeli STO

Konverter STO ke Mata Uang Fiat

Spot STO

Futures USDT-M STO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Stakestone

Harga Stakestone(STO)

Harga Live 1 STO ke USD:

$0.16566
$0.16566
+1.37%1D
USD
Grafik Harga Live Stakestone (STO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:10:06 (UTC+8)

Informasi Harga Stakestone (STO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.16188
$ 0.16188
Low 24 Jam
$ 0.17265
$ 0.17265
High 24 Jam

$ 0.16188
$ 0.16188

$ 0.17265
$ 0.17265

$ 0.23378559364403423
$ 0.23378559364403423

$ 0.05273459706092496
$ 0.05273459706092496

-0.38%

+1.37%

+3.17%

+3.17%

Harga aktual Stakestone (STO) adalah $ 0.16552. Selama 24 jam terakhir, STO diperdagangkan antara low $ 0.16188 dan high $ 0.17265, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTO adalah $ 0.23378559364403423, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.05273459706092496.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STO telah berubah sebesar -0.38% selama 1 jam terakhir, +1.37% selama 24 jam, dan +3.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stakestone (STO)

No.560

$ 37.30M
$ 37.30M

$ 255.09K
$ 255.09K

$ 165.52M
$ 165.52M

225.33M
225.33M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

22.53%

ETH

Kapitalisasi Pasar Stakestone saat ini adalah $ 37.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 255.09K. Suplai beredar STO adalah 225.33M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 165.52M.

Riwayat Harga Stakestone (STO) USD

Pantau perubahan harga Stakestone untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0022389+1.37%
30 Days$ +0.01961+13.43%
60 Hari$ +0.0824+99.13%
90 Hari$ +0.07063+74.43%
Perubahan Harga Stakestone Hari Ini

Hari ini, STO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0022389 (+1.37%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Stakestone 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01961 (+13.43%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Stakestone 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STO terlihat mengalami perubahan $ +0.0824 (+99.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Stakestone 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.07063 (+74.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Stakestone (STO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Stakestone sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Stakestone (STO)

StakeStone is a decentralized liquidity infrastructure protocol designed to enhance staking and liquidity distribution across blockchain networks. Our innovative solutions for staking assets like ETH, BTC, enabling efficient liquidity redistribution while offering users optimized returns.

Stakestone tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Stakestone Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Stakestone di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Stakestone dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Stakestone (USD)

Berapa nilai Stakestone (STO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stakestone (STO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stakestone.

Cek prediksi harga Stakestone sekarang!

Tokenomi Stakestone (STO)

Memahami tokenomi Stakestone (STO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STO sekarang!

Cara membeli Stakestone (STO)

Ingin mengetahui cara membeli Stakestone? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Stakestone di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Stakestone

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Stakestone, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Stakestone
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Stakestone

Berapa nilai Stakestone (STO) hari ini?
Harga live STO dalam USD adalah 0.16552 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STO ke USD saat ini?
Harga STO ke USD saat ini adalah $ 0.16552. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stakestone?
Kapitalisasi pasar STO adalah $ 37.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STO?
Suplai beredar STO adalah 225.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STO?
STO mencapai harga ATH sebesar 0.23378559364403423 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STO?
STO mencapai harga ATL 0.05273459706092496 USD.
Berapa volume perdagangan STO?
Volume perdagangan 24 jam live STO adalah $ 255.09K USD.
Akankah harga STO naik lebih tinggi tahun ini?
STO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:10:06 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Stakestone (STO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$0.16605
$0.16566
$101,189.69

$3,301.97

$155.72

$1.0425

$1.0004

