Tabel Konversi ELA ke Paraguayan Guaraní
Tabel Konversi ELA ke PYG
- 1 ELA8,796.46 PYG
- 2 ELA17,592.91 PYG
- 3 ELA26,389.37 PYG
- 4 ELA35,185.82 PYG
- 5 ELA43,982.28 PYG
- 6 ELA52,778.74 PYG
- 7 ELA61,575.19 PYG
- 8 ELA70,371.65 PYG
- 9 ELA79,168.10 PYG
- 10 ELA87,964.56 PYG
- 50 ELA439,822.79 PYG
- 100 ELA879,645.59 PYG
- 1,000 ELA8,796,455.86 PYG
- 5,000 ELA43,982,279.29 PYG
- 10,000 ELA87,964,558.57 PYG
Tabel di atas menampilkan konversi aktual ELA ke Paraguayan Guaraní (ELA ke PYG) di berbagai rentang nilai, dari 1 ELA hingga 10,000 ELA. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ELA yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PYG terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ELA ke PYG khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PYG ke ELA
- 1 PYG0.0001136 ELA
- 2 PYG0.0002273 ELA
- 3 PYG0.0003410 ELA
- 4 PYG0.0004547 ELA
- 5 PYG0.0005684 ELA
- 6 PYG0.0006820 ELA
- 7 PYG0.0007957 ELA
- 8 PYG0.0009094 ELA
- 9 PYG0.001023 ELA
- 10 PYG0.001136 ELA
- 50 PYG0.005684 ELA
- 100 PYG0.01136 ELA
- 1,000 PYG0.1136 ELA
- 5,000 PYG0.5684 ELA
- 10,000 PYG1.136 ELA
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Paraguayan Guaraní ke ELA (PYG ke ELA) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PYG hingga 10,000 PYG. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah ELA yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PYG yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
ELA (ELA) saat ini diperdagangkan seharga ₲ 8,796.46 PYG , yang mencerminkan perubahan 3.17% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₲24.79M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₲-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman ELA Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
24.79M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
3.17%
Perubahan Harga (1 Hari)
₲ 1.268
High 24 Jam
₲ 1.22
Low 24 Jam
Grafik tren ELA ke PYG di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi ELA terhadap PYG. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga ELA saat ini.
Ringkasan Konversi ELA ke PYG
Per | 1 ELA = 8,796.46 PYG | 1 PYG = 0.0001136 ELA
Kurs untuk 1 ELA ke PYG hari ini adalah 8,796.46 PYG.
Pembelian 5 ELA akan dikenai biaya 43,982.28 PYG, sedangkan 10 ELA memiliki nilai 87,964.56 PYG.
1 PYG dapat di-trade dengan 0.0001136 ELA.
50 PYG dapat dikonversi ke 0.005684 ELA, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ELA ke PYG telah berubah sebesar -0.40% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.17%, sehingga mencapai high senilai 8,796.455857373425 PYG dan low senilai 8,463.466992110078 PYG.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ELA adalah 9,975.79142184778 PYG yang menunjukkan perubahan -11.83% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ELA telah berubah sebesar 1,859.1878310536895 PYG, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +26.80% pada nilainya.
Semua Tentang ELA (ELA)
Setelah menghitung harga ELA (ELA), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang ELA langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ELA. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli ELA, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ELA ke PYG
Dalam 24 jam terakhir, ELA (ELA) telah berfluktuasi antara 8,463.466992110078 PYG dan 8,796.455857373425 PYG, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 8,463.466992110078 PYG dan high 10,530.77286395336 PYG. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ELA ke PYG secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₲ 8740.95
|₲ 10475.27
|₲ 13111.43
|₲ 26361.61
|Low
|₲ 8463.46
|₲ 8463.46
|₲ 7977.85
|₲ 6937.26
|Rata-rata
|₲ 8602.21
|₲ 8810.33
|₲ 8879.7
|₲ 10267.15
|Volatilitas
|+3.82%
|+23.41%
|+51.18%
|+280.00%
|Perubahan
|+0.96%
|-0.39%
|-11.82%
|+26.80%
Prakiraan Harga ELA dalam PYG untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga ELA dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ELA ke PYG untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ELA untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, ELA dapat mencapai sekitar ₲9,236.28PYG, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ELA untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ELA mungkin naik menjadi sekitar ₲11,226.75 PYG, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga ELA kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
ELA dan PYG dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
ELA (ELA) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga ELA
- Harga Saat Ini (USD): $1.268
- Perubahan 7 Hari: -0.40%
- Tren 30 Hari: -11.83%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ELA, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PYG, harga USD ELA tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ELA] [ELA ke USD]
Paraguayan Guaraní (PYG) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PYG/USD): 0.00014414752267118326
- Perubahan 7 Hari: +2.23%
- Tren 30 Hari: +2.23%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PYG yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ELA yang sama.
- PYG yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ELA dengan PYG secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ELA ke PYG?
Kurs antara ELA (ELA) dan Paraguayan Guaraní (PYG) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ELA, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ELA ke PYG. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PYG memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PYG
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PYG. Ketika PYG melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ELA, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti ELA, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ELA dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PYG.
Konversikan ELA ke PYG Seketika
Gunakan konverter ELA ke PYG kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ELA ke PYG?
Masukkan Jumlah ELA
Mulailah dengan memasukkan jumlah ELA yang ingin Anda konversi ke PYG menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ELA ke PYG Secara Live
Lihat kurs ELA ke PYG yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ELA dan PYG.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ELA ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ELA dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ELA ke PYG dihitung?
Perhitungan kurs ELA ke PYG didasarkan pada nilai ELA saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PYG menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ELA ke PYG begitu sering berubah?
Kurs ELA ke PYG sangat sering berubah karena ELA dan Paraguayan Guaraní terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ELA ke PYG yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ELA ke PYG dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ELA ke PYG dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ELA ke PYG atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ELA ke PYG dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ELA terhadap PYG dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ELA terhadap PYG dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ELA ke PYG?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PYG, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ELA tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ELA ke PYG?
Halving ELA, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ELA ke PYG.
Bisakah saya membandingkan kurs ELA ke PYG dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ELA kePYG wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ELA ke PYG sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga ELA, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ELA ke PYG dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PYG dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ELA ke PYG dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi ELA dan Paraguayan Guaraní?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk ELA dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ELA ke PYG dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PYG Anda ke ELA dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ELA ke PYG merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ELA dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ELA ke PYG dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ELA ke PYG selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PYG terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ELA ke PYG yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.