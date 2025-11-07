BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ELA hari ini adalah 1.248 USD. Lacak informasi harga aktual ELA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ELA hari ini adalah 1.248 USD. Lacak informasi harga aktual ELA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ELA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ELA

Info Harga ELA

Penjelasan ELA

Whitepaper ELA

Situs Web Resmi ELA

Tokenomi ELA

Prakiraan Harga ELA

Riwayat ELA

Panduan Membeli ELA

Konverter ELA ke Mata Uang Fiat

Spot ELA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ELA

Harga ELA(ELA)

Harga Live 1 ELA ke USD:

$1.248
$1.248$1.248
-0.87%1D
USD
Grafik Harga Live ELA (ELA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:31:59 (UTC+8)

Informasi Harga ELA (ELA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.248
$ 1.248$ 1.248
Low 24 Jam
$ 1.3
$ 1.3$ 1.3
High 24 Jam

$ 1.248
$ 1.248$ 1.248

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

--
----

--
----

-0.32%

-0.86%

-11.31%

-11.31%

Harga aktual ELA (ELA) adalah $ 1.248. Selama 24 jam terakhir, ELA diperdagangkan antara low $ 1.248 dan high $ 1.3, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highELA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ELA telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, -0.86% selama 24 jam, dan -11.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ELA (ELA)

--
----

$ 3.07K
$ 3.07K$ 3.07K

$ 35.22M
$ 35.22M$ 35.22M

--
----

28,220,000
28,220,000 28,220,000

ELASTOS

Kapitalisasi Pasar ELA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 3.07K. Suplai beredar ELA adalah --, dan total suplainya sebesar 28220000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.22M.

Riwayat Harga ELA (ELA) USD

Pantau perubahan harga ELA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.01095-0.86%
30 Days$ -0.543-30.32%
60 Hari$ +0.248+24.80%
90 Hari$ +0.248+24.80%
Perubahan Harga ELA Hari Ini

Hari ini, ELA tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.01095 (-0.86%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ELA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.543 (-30.32%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ELA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ELA terlihat mengalami perubahan $ +0.248 (+24.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ELA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.248 (+24.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ELA (ELA)?

Lihat halaman Riwayat Harga ELA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ELA (ELA)

Elastos sedang membangun infrastruktur internet terdesentralisasi yang memberikan pengguna kepemilikan digital dan privasi sejati, diamankan oleh kekuatan hash Bitcoin.

ELA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ELA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ELA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ELA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ELA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ELA (USD)

Berapa nilai ELA (ELA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ELA (ELA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ELA.

Cek prediksi harga ELA sekarang!

Tokenomi ELA (ELA)

Memahami tokenomi ELA (ELA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELA sekarang!

Cara membeli ELA (ELA)

Ingin mengetahui cara membeli ELA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ELA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ELA ke Mata Uang Lokal

1 ELA(ELA) ke VND
32,841.12
1 ELA(ELA) ke AUD
A$1.92192
1 ELA(ELA) ke GBP
0.94848
1 ELA(ELA) ke EUR
1.07328
1 ELA(ELA) ke USD
$1.248
1 ELA(ELA) ke MYR
RM5.21664
1 ELA(ELA) ke TRY
52.5408
1 ELA(ELA) ke JPY
¥190.944
1 ELA(ELA) ke ARS
ARS$1,811.30976
1 ELA(ELA) ke RUB
101.38752
1 ELA(ELA) ke INR
110.66016
1 ELA(ELA) ke IDR
Rp20,799.99168
1 ELA(ELA) ke PHP
73.66944
1 ELA(ELA) ke EGP
￡E.59.01792
1 ELA(ELA) ke BRL
R$6.66432
1 ELA(ELA) ke CAD
C$1.75968
1 ELA(ELA) ke BDT
152.26848
1 ELA(ELA) ke NGN
1,795.67232
1 ELA(ELA) ke COP
$4,781.59968
1 ELA(ELA) ke ZAR
R.21.66528
1 ELA(ELA) ke UAH
52.49088
1 ELA(ELA) ke TZS
T.Sh.3,066.336
1 ELA(ELA) ke VES
Bs278.304
1 ELA(ELA) ke CLP
$1,175.616
1 ELA(ELA) ke PKR
Rs352.73472
1 ELA(ELA) ke KZT
656.48544
1 ELA(ELA) ke THB
฿40.4352
1 ELA(ELA) ke TWD
NT$38.67552
1 ELA(ELA) ke AED
د.إ4.58016
1 ELA(ELA) ke CHF
Fr0.9984
1 ELA(ELA) ke HKD
HK$9.69696
1 ELA(ELA) ke AMD
֏477.2352
1 ELA(ELA) ke MAD
.د.م11.61888
1 ELA(ELA) ke MXN
$23.17536
1 ELA(ELA) ke SAR
ريال4.68
1 ELA(ELA) ke ETB
Br191.55552
1 ELA(ELA) ke KES
KSh161.16672
1 ELA(ELA) ke JOD
د.أ0.884832
1 ELA(ELA) ke PLN
4.58016
1 ELA(ELA) ke RON
лв5.4912
1 ELA(ELA) ke SEK
kr11.93088
1 ELA(ELA) ke BGN
лв2.10912
1 ELA(ELA) ke HUF
Ft417.24384
1 ELA(ELA) ke CZK
26.29536
1 ELA(ELA) ke KWD
د.ك0.381888
1 ELA(ELA) ke ILS
4.08096
1 ELA(ELA) ke BOB
Bs8.6112
1 ELA(ELA) ke AZN
2.1216
1 ELA(ELA) ke TJS
SM11.50656
1 ELA(ELA) ke GEL
3.38208
1 ELA(ELA) ke AOA
Kz1,138.6752
1 ELA(ELA) ke BHD
.د.ب0.469248
1 ELA(ELA) ke BMD
$1.248
1 ELA(ELA) ke DKK
kr8.06208
1 ELA(ELA) ke HNL
L32.79744
1 ELA(ELA) ke MUR
57.408
1 ELA(ELA) ke NAD
$21.67776
1 ELA(ELA) ke NOK
kr12.7296
1 ELA(ELA) ke NZD
$2.20896
1 ELA(ELA) ke PAB
B/.1.248
1 ELA(ELA) ke PGK
K5.32896
1 ELA(ELA) ke QAR
ر.ق4.54272
1 ELA(ELA) ke RSD
дин.126.672
1 ELA(ELA) ke UZS
soʻm14,857.14048
1 ELA(ELA) ke ALL
L104.66976
1 ELA(ELA) ke ANG
ƒ2.23392
1 ELA(ELA) ke AWG
ƒ2.2464
1 ELA(ELA) ke BBD
$2.496
1 ELA(ELA) ke BAM
KM2.10912
1 ELA(ELA) ke BIF
Fr3,680.352
1 ELA(ELA) ke BND
$1.6224
1 ELA(ELA) ke BSD
$1.248
1 ELA(ELA) ke JMD
$200.1168
1 ELA(ELA) ke KHR
5,012.04288
1 ELA(ELA) ke KMF
Fr532.896
1 ELA(ELA) ke LAK
27,130.43424
1 ELA(ELA) ke LKR
රු380.47776
1 ELA(ELA) ke MDL
L21.35328
1 ELA(ELA) ke MGA
Ar5,621.616
1 ELA(ELA) ke MOP
P9.984
1 ELA(ELA) ke MVR
19.2192
1 ELA(ELA) ke MWK
MK2,162.9088
1 ELA(ELA) ke MZN
MT79.8096
1 ELA(ELA) ke NPR
रु176.8416
1 ELA(ELA) ke PYG
8,850.816
1 ELA(ELA) ke RWF
Fr1,813.344
1 ELA(ELA) ke SBD
$10.25856
1 ELA(ELA) ke SCR
18.79488
1 ELA(ELA) ke SRD
$48.048
1 ELA(ELA) ke SVC
$10.90752
1 ELA(ELA) ke SZL
L21.6528
1 ELA(ELA) ke TMT
m4.368
1 ELA(ELA) ke TND
د.ت3.692832
1 ELA(ELA) ke TTD
$8.44896
1 ELA(ELA) ke UGX
Sh4,363.008
1 ELA(ELA) ke XAF
Fr708.864
1 ELA(ELA) ke XCD
$3.3696
1 ELA(ELA) ke XOF
Fr708.864
1 ELA(ELA) ke XPF
Fr128.544
1 ELA(ELA) ke BWP
P16.7856
1 ELA(ELA) ke BZD
$2.50848
1 ELA(ELA) ke CVE
$119.60832
1 ELA(ELA) ke DJF
Fr222.144
1 ELA(ELA) ke DOP
$80.2464
1 ELA(ELA) ke DZD
د.ج162.93888
1 ELA(ELA) ke FJD
$2.84544
1 ELA(ELA) ke GNF
Fr10,851.36
1 ELA(ELA) ke GTQ
Q9.55968
1 ELA(ELA) ke GYD
$261.03168
1 ELA(ELA) ke ISK
kr157.248

Sumber Daya ELA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ELA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ELA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ELA

Berapa nilai ELA (ELA) hari ini?
Harga live ELA dalam USD adalah 1.248 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ELA ke USD saat ini?
Harga ELA ke USD saat ini adalah $ 1.248. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ELA?
Kapitalisasi pasar ELA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ELA?
Suplai beredar ELA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ELA?
ELA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ELA?
ELA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ELA?
Volume perdagangan 24 jam live ELA adalah $ 3.07K USD.
Akankah harga ELA naik lebih tinggi tahun ini?
ELA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:31:59 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ELA (ELA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ELA ke USD

Jumlah

ELA
ELA
USD
USD

1 ELA = 1.248 USD

Perdagangkan ELA

ELA/USDT
$1.248
$1.248$1.248
-0.86%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,890.72
$100,890.72$100,890.72

-1.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.18
$3,316.18$3,316.18

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.66
$155.66$155.66

-0.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1146
$1.1146$1.1146

+29.90%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,890.72
$100,890.72$100,890.72

-1.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,316.18
$3,316.18$3,316.18

+0.49%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.66
$155.66$155.66

-0.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2032
$2.2032$2.2032

-1.40%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0032
$1.0032$1.0032

-1.26%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1158
$0.1158$0.1158

+131.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003995
$0.0003995$0.0003995

+166.33%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014600
$0.014600$0.014600

+1,360.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.538
$4.538$4.538

+353.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005219
$0.005219$0.005219

+144.56%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1158
$0.1158$0.1158

+131.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002337
$0.0000002337$0.0000002337

+55.80%