Tabel Konversi Elderglade ke Euro
Tabel Konversi ELDE ke EUR
- 1 ELDE0.00 EUR
- 2 ELDE0.00 EUR
- 3 ELDE0.01 EUR
- 4 ELDE0.01 EUR
- 5 ELDE0.01 EUR
- 6 ELDE0.01 EUR
- 7 ELDE0.02 EUR
- 8 ELDE0.02 EUR
- 9 ELDE0.02 EUR
- 10 ELDE0.02 EUR
- 50 ELDE0.11 EUR
- 100 ELDE0.22 EUR
- 1,000 ELDE2.21 EUR
- 5,000 ELDE11.05 EUR
- 10,000 ELDE22.10 EUR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Elderglade ke Euro (ELDE ke EUR) di berbagai rentang nilai, dari 1 ELDE hingga 10,000 ELDE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ELDE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar EUR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ELDE ke EUR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi EUR ke ELDE
- 1 EUR452.4 ELDE
- 2 EUR904.8 ELDE
- 3 EUR1,357 ELDE
- 4 EUR1,809 ELDE
- 5 EUR2,262 ELDE
- 6 EUR2,714 ELDE
- 7 EUR3,166 ELDE
- 8 EUR3,619 ELDE
- 9 EUR4,071 ELDE
- 10 EUR4,524 ELDE
- 50 EUR22,620 ELDE
- 100 EUR45,240 ELDE
- 1,000 EUR452,407 ELDE
- 5,000 EUR2,262,038 ELDE
- 10,000 EUR4,524,076 ELDE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Euro ke Elderglade (EUR ke ELDE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 EUR hingga 10,000 EUR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Elderglade yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah EUR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Elderglade (ELDE) saat ini diperdagangkan seharga € 0.00 EUR , yang mencerminkan perubahan -7.36% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai €49.56K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar €390.44K EUR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Elderglade Harga khusus dari kami.
152.10M EUR
Suplai Peredaran
49.56K
Volume Trading 24 Jam
390.44K EUR
Kapitalisasi Pasar
-7.36%
Perubahan Harga (1 Hari)
€ 0.002884
High 24 Jam
€ 0.002369
Low 24 Jam
Grafik tren ELDE ke EUR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Elderglade terhadap EUR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Elderglade saat ini.
Ringkasan Konversi ELDE ke EUR
Per | 1 ELDE = 0.00 EUR | 1 EUR = 452.4 ELDE
Kurs untuk 1 ELDE ke EUR hari ini adalah 0.00 EUR.
Pembelian 5 ELDE akan dikenai biaya 0.01 EUR, sedangkan 10 ELDE memiliki nilai 0.02 EUR.
1 EUR dapat di-trade dengan 452.4 ELDE.
50 EUR dapat dikonversi ke 22,620 ELDE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ELDE ke EUR telah berubah sebesar +4.60% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -7.36%, sehingga mencapai high senilai 0.0024833587264127357 EUR dan low senilai 0.00203990181098189 EUR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ELDE adalah 0.004128024179758202 EUR yang menunjukkan perubahan -46.46% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ELDE telah berubah sebesar -0.006395251477485224 EUR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -74.32% pada nilainya.
Semua Tentang Elderglade (ELDE)
Setelah menghitung harga Elderglade (ELDE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Elderglade langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ELDE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Elderglade, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ELDE ke EUR
Dalam 24 jam terakhir, Elderglade (ELDE) telah berfluktuasi antara 0.00203990181098189 EUR dan 0.0024833587264127357 EUR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0017953546964530355 EUR dan high 0.003929975460245398 EUR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ELDE ke EUR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|Low
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|Rata-rata
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|€ 0
|Volatilitas
|+18.51%
|+101.02%
|+60.74%
|+117.36%
|Perubahan
|-8.05%
|+4.24%
|-46.64%
|-74.29%
Prakiraan Harga Elderglade dalam EUR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Elderglade dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ELDE ke EUR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ELDE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Elderglade dapat mencapai sekitar €0.00EUR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ELDE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ELDE mungkin naik menjadi sekitar €0.00 EUR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Elderglade kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ELDE yang Tersedia di MEXC
ELDE/USDT
|Trade
ELDE/USDC
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ELDE, yang mencakup pasar tempat Elderglade dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ELDE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ELDE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Elderglade untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Elderglade
Ingin menambahkan Elderglade ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Elderglade › atau Mulai sekarang ›
ELDE dan EUR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Elderglade (ELDE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Elderglade
- Harga Saat Ini (USD): $0.002567
- Perubahan 7 Hari: +4.60%
- Tren 30 Hari: -46.46%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ELDE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke EUR, harga USD ELDE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ELDE] [ELDE ke USD]
Euro (EUR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (EUR/USD): 1.161318793622037
- Perubahan 7 Hari: +0.78%
- Tren 30 Hari: +0.78%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- EUR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ELDE yang sama.
- EUR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ELDE dengan EUR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ELDE ke EUR?
Kurs antara Elderglade (ELDE) dan Euro (EUR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ELDE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ELDE ke EUR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit EUR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal EUR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan EUR. Ketika EUR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ELDE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Elderglade, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ELDE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke EUR.
Konversikan ELDE ke EUR Seketika
Gunakan konverter ELDE ke EUR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ELDE ke EUR?
Masukkan Jumlah ELDE
Mulailah dengan memasukkan jumlah ELDE yang ingin Anda konversi ke EUR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ELDE ke EUR Secara Live
Lihat kurs ELDE ke EUR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ELDE dan EUR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ELDE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ELDE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ELDE ke EUR dihitung?
Perhitungan kurs ELDE ke EUR didasarkan pada nilai ELDE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke EUR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ELDE ke EUR begitu sering berubah?
Kurs ELDE ke EUR sangat sering berubah karena Elderglade dan Euro terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ELDE ke EUR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ELDE ke EUR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ELDE ke EUR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ELDE ke EUR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ELDE ke EUR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ELDE terhadap EUR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ELDE terhadap EUR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ELDE ke EUR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan EUR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ELDE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ELDE ke EUR?
Halving Elderglade, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ELDE ke EUR.
Bisakah saya membandingkan kurs ELDE ke EUR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ELDE keEUR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ELDE ke EUR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Elderglade, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ELDE ke EUR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas EUR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ELDE ke EUR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Elderglade dan Euro?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Elderglade dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ELDE ke EUR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan EUR Anda ke ELDE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ELDE ke EUR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ELDE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ELDE ke EUR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ELDE ke EUR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai EUR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ELDE ke EUR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.