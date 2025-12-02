Tabel Konversi Elderglade ke Tunisian Dinar
Tabel Konversi ELDE ke TND
- 1 ELDE0,01 TND
- 2 ELDE0,02 TND
- 3 ELDE0,02 TND
- 4 ELDE0,03 TND
- 5 ELDE0,04 TND
- 6 ELDE0,05 TND
- 7 ELDE0,05 TND
- 8 ELDE0,06 TND
- 9 ELDE0,07 TND
- 10 ELDE0,08 TND
- 50 ELDE0,39 TND
- 100 ELDE0,78 TND
- 1 000 ELDE7,85 TND
- 5 000 ELDE39,24 TND
- 10 000 ELDE78,47 TND
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Elderglade ke Tunisian Dinar (ELDE ke TND) di berbagai rentang nilai, dari 1 ELDE hingga 10,000 ELDE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ELDE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TND terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ELDE ke TND khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TND ke ELDE
- 1 TND127,4 ELDE
- 2 TND254,8 ELDE
- 3 TND382,2 ELDE
- 4 TND509,7 ELDE
- 5 TND637,1 ELDE
- 6 TND764,5 ELDE
- 7 TND892,01 ELDE
- 8 TND1 019 ELDE
- 9 TND1 146 ELDE
- 10 TND1 274 ELDE
- 50 TND6 371 ELDE
- 100 TND12 743 ELDE
- 1 000 TND127 430 ELDE
- 5 000 TND637 150 ELDE
- 10 000 TND1 274 300 ELDE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tunisian Dinar ke Elderglade (TND ke ELDE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TND hingga 10,000 TND. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Elderglade yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TND yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Elderglade (ELDE) saat ini diperdagangkan seharga DT 0,01 TND , yang mencerminkan perubahan -3,93% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai DT170,43K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar DT1,39M TND. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Elderglade Harga khusus dari kami.
520,72M TND
Suplai Peredaran
170,43K
Volume Trading 24 Jam
1,39M TND
Kapitalisasi Pasar
-3,93%
Perubahan Harga (1 Hari)
DT 0,002884
High 24 Jam
DT 0,002369
Low 24 Jam
Grafik tren ELDE ke TND di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Elderglade terhadap TND. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Elderglade saat ini.
Ringkasan Konversi ELDE ke TND
Per | 1 ELDE = 0,01 TND | 1 TND = 127,4 ELDE
Kurs untuk 1 ELDE ke TND hari ini adalah 0,01 TND.
Pembelian 5 ELDE akan dikenai biaya 0,04 TND, sedangkan 10 ELDE memiliki nilai 0,08 TND.
1 TND dapat di-trade dengan 127,4 ELDE.
50 TND dapat dikonversi ke 6 371 ELDE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ELDE ke TND telah berubah sebesar +7,72% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -3,93%, sehingga mencapai high senilai 0,008501888828217974 TND dan low senilai 0,006983694394607623 TND.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ELDE adalah 0,013843574874241196 TND yang menunjukkan perubahan -43,32% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ELDE telah berubah sebesar -0,021614372014040983 TND, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -73,37% pada nilainya.
Semua Tentang Elderglade (ELDE)
Setelah menghitung harga Elderglade (ELDE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Elderglade langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ELDE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Elderglade, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ELDE ke TND
Dalam 24 jam terakhir, Elderglade (ELDE) telah berfluktuasi antara 0,006983694394607623 TND dan 0,008501888828217974 TND, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0,006146476493354535 TND dan high 0,013454445427179903 TND. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ELDE ke TND secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|DT 0.02
|Low
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|Rata-rata
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|DT 0
|Volatilitas
|+18,51%
|+101,02%
|+60,74%
|+117,36%
|Perubahan
|-7,58%
|+4,77%
|-46,37%
|-74,16%
Prakiraan Harga Elderglade dalam TND untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Elderglade dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ELDE ke TND untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ELDE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Elderglade dapat mencapai sekitar DT0,01TND, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ELDE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ELDE mungkin naik menjadi sekitar DT0,01 TND, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Elderglade kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ELDE yang Tersedia di MEXC
Pelajari Cara Membeli Elderglade
Ingin menambahkan Elderglade ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Elderglade › atau Mulai sekarang ›
ELDE dan TND dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Elderglade (ELDE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Elderglade
- Harga Saat Ini (USD): $0.002662
- Perubahan 7 Hari: +7,72%
- Tren 30 Hari: -43,32%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ELDE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TND, harga USD ELDE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ELDE] [ELDE ke USD]
Tunisian Dinar (TND) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TND/USD): 0,33924248510047006
- Perubahan 7 Hari: +0,26%
- Tren 30 Hari: +0,26%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TND yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ELDE yang sama.
- TND yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ELDE dengan TND secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ELDE ke TND?
Kurs antara Elderglade (ELDE) dan Tunisian Dinar (TND) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ELDE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ELDE ke TND. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TND memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TND
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TND. Ketika TND melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ELDE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Elderglade, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ELDE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TND.
Konversikan ELDE ke TND Seketika
Gunakan konverter ELDE ke TND kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ELDE ke TND?
Masukkan Jumlah ELDE
Mulailah dengan memasukkan jumlah ELDE yang ingin Anda konversi ke TND menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ELDE ke TND Secara Live
Lihat kurs ELDE ke TND yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ELDE dan TND.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ELDE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ELDE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ELDE ke TND dihitung?
Perhitungan kurs ELDE ke TND didasarkan pada nilai ELDE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TND menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ELDE ke TND begitu sering berubah?
Kurs ELDE ke TND sangat sering berubah karena Elderglade dan Tunisian Dinar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ELDE ke TND yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ELDE ke TND dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ELDE ke TND dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ELDE ke TND atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ELDE ke TND dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ELDE terhadap TND dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ELDE terhadap TND dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ELDE ke TND?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TND, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ELDE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ELDE ke TND?
Halving Elderglade, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ELDE ke TND.
Bisakah saya membandingkan kurs ELDE ke TND dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ELDE keTND wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ELDE ke TND sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Elderglade, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ELDE ke TND dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TND dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ELDE ke TND dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Elderglade dan Tunisian Dinar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Elderglade dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ELDE ke TND dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TND Anda ke ELDE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ELDE ke TND merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ELDE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ELDE ke TND dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ELDE ke TND selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TND terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ELDE ke TND yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
