Tabel Konversi Elympics ke Argentine Peso
Tabel Konversi ELP ke ARS
- 1 ELP6.11 ARS
- 2 ELP12.22 ARS
- 3 ELP18.33 ARS
- 4 ELP24.44 ARS
- 5 ELP30.54 ARS
- 6 ELP36.65 ARS
- 7 ELP42.76 ARS
- 8 ELP48.87 ARS
- 9 ELP54.98 ARS
- 10 ELP61.09 ARS
- 50 ELP305.44 ARS
- 100 ELP610.88 ARS
- 1,000 ELP6,108.81 ARS
- 5,000 ELP30,544.07 ARS
- 10,000 ELP61,088.14 ARS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Elympics ke Argentine Peso (ELP ke ARS) di berbagai rentang nilai, dari 1 ELP hingga 10,000 ELP. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ELP yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar ARS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ELP ke ARS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi ARS ke ELP
- 1 ARS0.1636 ELP
- 2 ARS0.3273 ELP
- 3 ARS0.4910 ELP
- 4 ARS0.6547 ELP
- 5 ARS0.8184 ELP
- 6 ARS0.9821 ELP
- 7 ARS1.145 ELP
- 8 ARS1.309 ELP
- 9 ARS1.473 ELP
- 10 ARS1.636 ELP
- 50 ARS8.184 ELP
- 100 ARS16.36 ELP
- 1,000 ARS163.6 ELP
- 5,000 ARS818.4 ELP
- 10,000 ARS1,636 ELP
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Argentine Peso ke Elympics (ARS ke ELP) di berbagai rentang jumlah, dari 1 ARS hingga 10,000 ARS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Elympics yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah ARS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Elympics (ELP) saat ini diperdagangkan seharga $ 6.11 ARS , yang mencerminkan perubahan -0.28% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $39.61M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Elympics Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
39.61M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-0.28%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.004288
High 24 Jam
$ 0.004142
Low 24 Jam
Grafik tren ELP ke ARS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Elympics terhadap ARS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Elympics saat ini.
Ringkasan Konversi ELP ke ARS
Per | 1 ELP = 6.11 ARS | 1 ARS = 0.1636 ELP
Kurs untuk 1 ELP ke ARS hari ini adalah 6.11 ARS.
Pembelian 5 ELP akan dikenai biaya 30.54 ARS, sedangkan 10 ELP memiliki nilai 61.09 ARS.
1 ARS dapat di-trade dengan 0.1636 ELP.
50 ARS dapat dikonversi ke 8.184 ELP, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ELP ke ARS telah berubah sebesar +41.12% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.28%, sehingga mencapai high senilai 6.230873575550288 ARS dan low senilai 6.018721630114107 ARS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ELP adalah 4.568532304461312 ARS yang menunjukkan perubahan +33.71% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ELP telah berubah sebesar -0.6844079883591851 ARS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -10.08% pada nilainya.
Semua Tentang Elympics (ELP)
Setelah menghitung harga Elympics (ELP), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Elympics langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ELP. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Elympics, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ELP ke ARS
Dalam 24 jam terakhir, Elympics (ELP) telah berfluktuasi antara 6.018721630114107 ARS dan 6.230873575550288 ARS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 4.328771544208094 ARS dan high 6.678426994689628 ARS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ELP ke ARS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+3.19%
|+54.28%
|+64.44%
|+70.72%
|Perubahan
|-1.85%
|+40.38%
|+33.02%
|-10.75%
Prakiraan Harga Elympics dalam ARS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Elympics dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ELP ke ARS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ELP untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Elympics dapat mencapai sekitar $6.41ARS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ELP untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ELP mungkin naik menjadi sekitar $7.80 ARS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Elympics kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
ELP dan ARS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Elympics (ELP) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Elympics
- Harga Saat Ini (USD): $0.004204
- Perubahan 7 Hari: +41.12%
- Tren 30 Hari: +33.71%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ELP, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ARS, harga USD ELP tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ELP] [ELP ke USD]
Argentine Peso (ARS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ARS/USD): 0.0006882341824170206
- Perubahan 7 Hari: +0.94%
- Tren 30 Hari: +0.94%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ARS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ELP yang sama.
- ARS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ELP dengan ARS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ELP ke ARS?
Kurs antara Elympics (ELP) dan Argentine Peso (ARS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ELP, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ELP ke ARS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ARS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ARS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ARS. Ketika ARS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ELP, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Elympics, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ELP dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ARS.
Konversikan ELP ke ARS Seketika
Gunakan konverter ELP ke ARS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ELP ke ARS?
Masukkan Jumlah ELP
Mulailah dengan memasukkan jumlah ELP yang ingin Anda konversi ke ARS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ELP ke ARS Secara Live
Lihat kurs ELP ke ARS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ELP dan ARS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ELP ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ELP dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ELP ke ARS dihitung?
Perhitungan kurs ELP ke ARS didasarkan pada nilai ELP saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke ARS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ELP ke ARS begitu sering berubah?
Kurs ELP ke ARS sangat sering berubah karena Elympics dan Argentine Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ELP ke ARS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ELP ke ARS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ELP ke ARS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ELP ke ARS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ELP ke ARS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ELP terhadap ARS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ELP terhadap ARS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ELP ke ARS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan ARS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ELP tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ELP ke ARS?
Halving Elympics, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ELP ke ARS.
Bisakah saya membandingkan kurs ELP ke ARS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ELP keARS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ELP ke ARS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Elympics, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ELP ke ARS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas ARS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ELP ke ARS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Elympics dan Argentine Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Elympics dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ELP ke ARS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan ARS Anda ke ELP dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ELP ke ARS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ELP dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ELP ke ARS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ELP ke ARS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai ARS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ELP ke ARS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.