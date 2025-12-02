Tabel Konversi Elixir ke Panamanian Balboa
Tabel Konversi ELX ke PAB
- 1 ELX0.01 PAB
- 2 ELX0.02 PAB
- 3 ELX0.03 PAB
- 4 ELX0.05 PAB
- 5 ELX0.06 PAB
- 6 ELX0.07 PAB
- 7 ELX0.08 PAB
- 8 ELX0.09 PAB
- 9 ELX0.10 PAB
- 10 ELX0.11 PAB
- 50 ELX0.57 PAB
- 100 ELX1.13 PAB
- 1,000 ELX11.31 PAB
- 5,000 ELX56.57 PAB
- 10,000 ELX113.14 PAB
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Elixir ke Panamanian Balboa (ELX ke PAB) di berbagai rentang nilai, dari 1 ELX hingga 10,000 ELX. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah ELX yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PAB terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah ELX ke PAB khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PAB ke ELX
- 1 PAB88.38 ELX
- 2 PAB176.7 ELX
- 3 PAB265.1 ELX
- 4 PAB353.5 ELX
- 5 PAB441.9 ELX
- 6 PAB530.2 ELX
- 7 PAB618.6 ELX
- 8 PAB707.06 ELX
- 9 PAB795.4 ELX
- 10 PAB883.8 ELX
- 50 PAB4,419 ELX
- 100 PAB8,838 ELX
- 1,000 PAB88,382 ELX
- 5,000 PAB441,914 ELX
- 10,000 PAB883,829 ELX
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Panamanian Balboa ke Elixir (PAB ke ELX) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PAB hingga 10,000 PAB. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Elixir yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PAB yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Elixir (ELX) saat ini diperdagangkan seharga B/. 0.01 PAB , yang mencerminkan perubahan -26.12% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai B/.75.54K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar B/.0.00 PAB. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Elixir Harga khusus dari kami.
0.00 PAB
Suplai Peredaran
75.54K
Volume Trading 24 Jam
0.00 PAB
Kapitalisasi Pasar
-26.12%
Perubahan Harga (1 Hari)
B/. 0.01731
High 24 Jam
B/. 0.00969
Low 24 Jam
Grafik tren ELX ke PAB di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Elixir terhadap PAB. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Elixir saat ini.
Ringkasan Konversi ELX ke PAB
Per | 1 ELX = 0.01 PAB | 1 PAB = 88.38 ELX
Kurs untuk 1 ELX ke PAB hari ini adalah 0.01 PAB.
Pembelian 5 ELX akan dikenai biaya 0.06 PAB, sedangkan 10 ELX memiliki nilai 0.11 PAB.
1 PAB dapat di-trade dengan 88.38 ELX.
50 PAB dapat dikonversi ke 4,419 ELX, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 ELX ke PAB telah berubah sebesar -85.56% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -26.12%, sehingga mencapai high senilai 0.017316734061384297 PAB dan low senilai 0.009693769673877172 PAB.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 ELX adalah 0.09638748277379418 PAB yang menunjukkan perubahan -88.27% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, ELX telah berubah sebesar -0.11102317424219695 PAB, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -90.76% pada nilainya.
Semua Tentang Elixir (ELX)
Setelah menghitung harga Elixir (ELX), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Elixir langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan ELX. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Elixir, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga ELX ke PAB
Dalam 24 jam terakhir, Elixir (ELX) telah berfluktuasi antara 0.009693769673877172 PAB dan 0.017316734061384297 PAB, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.009693769673877172 PAB dan high 0.12674928975028252 PAB. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas ELX ke PAB secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|B/. 0.01
|B/. 0.12
|B/. 0.12
|B/. 0.17
|Low
|B/. 0
|B/. 0
|B/. 0
|B/. 0
|Rata-rata
|B/. 0.01
|B/. 0.04
|B/. 0.07
|B/. 0.1
|Volatilitas
|+46.13%
|+149.38%
|+121.44%
|+135.93%
|Perubahan
|-31.65%
|-85.58%
|-88.28%
|-90.71%
Prakiraan Harga Elixir dalam PAB untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Elixir dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan ELX ke PAB untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga ELX untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Elixir dapat mencapai sekitar B/.0.01PAB, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga ELX untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, ELX mungkin naik menjadi sekitar B/.0.01 PAB, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Elixir kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan ELX yang Tersedia di MEXC
ELX/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot ELX, yang mencakup pasar tempat Elixir dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual ELX pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
ELXUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures ELX dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Elixir untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Elixir
Ingin menambahkan Elixir ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Elixir › atau Mulai sekarang ›
ELX dan PAB dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Elixir (ELX) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Elixir
- Harga Saat Ini (USD): $0.01131
- Perubahan 7 Hari: -85.56%
- Tren 30 Hari: -88.27%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk ELX, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PAB, harga USD ELX tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga ELX] [ELX ke USD]
Panamanian Balboa (PAB) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PAB/USD): 0.9996811017285486
- Perubahan 7 Hari: -0.03%
- Tren 30 Hari: -0.03%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PAB yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah ELX yang sama.
- PAB yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli ELX dengan PAB secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs ELX ke PAB?
Kurs antara Elixir (ELX) dan Panamanian Balboa (PAB) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam ELX, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs ELX ke PAB. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PAB memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PAB
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PAB. Ketika PAB melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti ELX, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Elixir, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap ELX dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PAB.
Konversikan ELX ke PAB Seketika
Gunakan konverter ELX ke PAB kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi ELX ke PAB?
Masukkan Jumlah ELX
Mulailah dengan memasukkan jumlah ELX yang ingin Anda konversi ke PAB menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs ELX ke PAB Secara Live
Lihat kurs ELX ke PAB yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang ELX dan PAB.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan ELX ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli ELX dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs ELX ke PAB dihitung?
Perhitungan kurs ELX ke PAB didasarkan pada nilai ELX saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PAB menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs ELX ke PAB begitu sering berubah?
Kurs ELX ke PAB sangat sering berubah karena Elixir dan Panamanian Balboa terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs ELX ke PAB yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs ELX ke PAB dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs ELX ke PAB dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan ELX ke PAB atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi ELX ke PAB dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren ELX terhadap PAB dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga ELX terhadap PAB dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar ELX ke PAB?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PAB, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun ELX tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs ELX ke PAB?
Halving Elixir, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs ELX ke PAB.
Bisakah saya membandingkan kurs ELX ke PAB dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs ELX kePAB wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs ELX ke PAB sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Elixir, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi ELX ke PAB dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PAB dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target ELX ke PAB dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Elixir dan Panamanian Balboa?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Elixir dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan ELX ke PAB dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PAB Anda ke ELX dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah ELX ke PAB merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga ELX dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar ELX ke PAB dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs ELX ke PAB selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PAB terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs ELX ke PAB yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.