Apa yang dimaksud dengan Elixir (ELX)

The Elixir network is a new primitive, purpose-built to power the next generation of institutional liquidity. Elixir powers deUSD – a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar. Elixir is the most widely adopted network by RWAs: exclusively bringing funds from BlackRock, Hamilton Lane, and others to DeFi for the first time through deUSD. The Elixir network is secured by 30,000+ global validators.

Elixir tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Elixir Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ELX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Elixir di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Elixir dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Elixir (USD)

Berapa nilai Elixir (ELX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Elixir (ELX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Elixir.

Cek prediksi harga Elixir sekarang!

Tokenomi Elixir (ELX)

Memahami tokenomi Elixir (ELX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ELX sekarang!

Cara membeli Elixir (ELX)

Ingin mengetahui cara membeli Elixir? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Elixir di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ELX ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Elixir

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Elixir, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Elixir Berapa nilai Elixir (ELX) hari ini? Harga live ELX dalam USD adalah 0.08729 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ELX ke USD saat ini? $ 0.08729 . Cobalah Harga ELX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Elixir? Kapitalisasi pasar ELX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ELX? Suplai beredar ELX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ELX? ELX mencapai harga ATH sebesar 0.7527715208818154 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ELX? ELX mencapai harga ATL 0.07329290180383641 USD . Berapa volume perdagangan ELX? Volume perdagangan 24 jam live ELX adalah $ 62.15K USD . Akankah harga ELX naik lebih tinggi tahun ini? ELX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ELX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

