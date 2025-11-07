Apa yang dimaksud dengan Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Enjin Berapa nilai Enjin (ENJ) hari ini? Harga live ENJ dalam USD adalah 0.04073 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ENJ ke USD saat ini? $ 0.04073 . Cobalah Harga ENJ ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Enjin? Kapitalisasi pasar ENJ adalah $ 77.40M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ENJ? Suplai beredar ENJ adalah 1.90B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ENJ? ENJ mencapai harga ATH sebesar 4.846962115846244 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ENJ? ENJ mencapai harga ATL 0.01561960019171238 USD . Berapa volume perdagangan ENJ? Volume perdagangan 24 jam live ENJ adalah $ 341.15K USD . Akankah harga ENJ naik lebih tinggi tahun ini? ENJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ENJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Enjin (ENJ)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

