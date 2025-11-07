BursaDEX+
Harga live Enjin hari ini adalah 0.04073 USD. Lacak informasi harga aktual ENJ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ENJ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Enjin hari ini adalah 0.04073 USD. Lacak informasi harga aktual ENJ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ENJ dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Enjin(ENJ)

Harga Live 1 ENJ ke USD:

$0.04073
+8.20%1D
USD
Grafik Harga Live Enjin (ENJ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:39:57 (UTC+8)

Informasi Harga Enjin (ENJ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03702
Low 24 Jam
$ 0.04142
High 24 Jam

$ 0.03702
$ 0.04142
$ 4.846962115846244
$ 0.01561960019171238
+0.74%

+8.20%

-1.17%

-1.17%

Harga aktual Enjin (ENJ) adalah $ 0.04073. Selama 24 jam terakhir, ENJ diperdagangkan antara low $ 0.03702 dan high $ 0.04142, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highENJ adalah $ 4.846962115846244, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01561960019171238.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ENJ telah berubah sebesar +0.74% selama 1 jam terakhir, +8.20% selama 24 jam, dan -1.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Enjin (ENJ)

No.354

$ 77.40M
$ 341.15K
$ 78.99M
1.90B
--
1,939,470,567.0004663
ENJ

Kapitalisasi Pasar Enjin saat ini adalah $ 77.40M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 341.15K. Suplai beredar ENJ adalah 1.90B, dan total suplainya sebesar 1939470567.0004663. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 78.99M.

Riwayat Harga Enjin (ENJ) USD

Pantau perubahan harga Enjin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0030867+8.20%
30 Days$ -0.02018-33.14%
60 Hari$ -0.02631-39.25%
90 Hari$ -0.03282-44.63%
Perubahan Harga Enjin Hari Ini

Hari ini, ENJ tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0030867 (+8.20%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Enjin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02018 (-33.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Enjin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ENJ terlihat mengalami perubahan $ -0.02631 (-39.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Enjin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03282 (-44.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Enjin (ENJ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Enjin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Enjin (ENJ)

Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain.

Enjin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Enjin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ENJ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Enjin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Enjin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Enjin (USD)

Berapa nilai Enjin (ENJ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Enjin (ENJ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Enjin.

Cek prediksi harga Enjin sekarang!

Tokenomi Enjin (ENJ)

Memahami tokenomi Enjin (ENJ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ENJ sekarang!

Cara membeli Enjin (ENJ)

Ingin mengetahui cara membeli Enjin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Enjin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Enjin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Enjin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Enjin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Enjin

Berapa nilai Enjin (ENJ) hari ini?
Harga live ENJ dalam USD adalah 0.04073 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ENJ ke USD saat ini?
Harga ENJ ke USD saat ini adalah $ 0.04073. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Enjin?
Kapitalisasi pasar ENJ adalah $ 77.40M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ENJ?
Suplai beredar ENJ adalah 1.90B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ENJ?
ENJ mencapai harga ATH sebesar 4.846962115846244 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ENJ?
ENJ mencapai harga ATL 0.01561960019171238 USD.
Berapa volume perdagangan ENJ?
Volume perdagangan 24 jam live ENJ adalah $ 341.15K USD.
Akankah harga ENJ naik lebih tinggi tahun ini?
ENJ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ENJ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Enjin (ENJ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

