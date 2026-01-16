BursaDEX+
Data pasar: ICP naik 4,54% intraday, sementara GLM turun 5,44% intraday.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/16 10:00
