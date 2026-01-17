BursaDEX+
Data pasar: AXS naik 12,45% intraday, sementara GLM turun 2,89% intraday.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 10:00
