Tabel Konversi Exverse ke Indian Rupee
Tabel Konversi EXVG ke INR
- 1 EXVG0.04 INR
- 2 EXVG0.07 INR
- 3 EXVG0.11 INR
- 4 EXVG0.14 INR
- 5 EXVG0.18 INR
- 6 EXVG0.21 INR
- 7 EXVG0.25 INR
- 8 EXVG0.28 INR
- 9 EXVG0.32 INR
- 10 EXVG0.35 INR
- 50 EXVG1.77 INR
- 100 EXVG3.55 INR
- 1,000 EXVG35.47 INR
- 5,000 EXVG177.33 INR
- 10,000 EXVG354.67 INR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Exverse ke Indian Rupee (EXVG ke INR) di berbagai rentang nilai, dari 1 EXVG hingga 10,000 EXVG. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah EXVG yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar INR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah EXVG ke INR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi INR ke EXVG
- 1 INR28.19 EXVG
- 2 INR56.39 EXVG
- 3 INR84.58 EXVG
- 4 INR112.7 EXVG
- 5 INR140.9 EXVG
- 6 INR169.1 EXVG
- 7 INR197.3 EXVG
- 8 INR225.5 EXVG
- 9 INR253.7 EXVG
- 10 INR281.9 EXVG
- 50 INR1,409 EXVG
- 100 INR2,819 EXVG
- 1,000 INR28,195 EXVG
- 5,000 INR140,977 EXVG
- 10,000 INR281,955 EXVG
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Indian Rupee ke Exverse (INR ke EXVG) di berbagai rentang jumlah, dari 1 INR hingga 10,000 INR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Exverse yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah INR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Exverse (EXVG) saat ini diperdagangkan seharga ₹ 0.04 INR , yang mencerminkan perubahan -4.87% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₹797.98K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₹1.14M INR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Exverse Harga khusus dari kami.
2.92B INR
Suplai Peredaran
797.98K
Volume Trading 24 Jam
1.14M INR
Kapitalisasi Pasar
-4.87%
Perubahan Harga (1 Hari)
₹ 0.000411
High 24 Jam
₹ 0.000389
Low 24 Jam
Grafik tren EXVG ke INR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Exverse terhadap INR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Exverse saat ini.
Ringkasan Konversi EXVG ke INR
Per | 1 EXVG = 0.04 INR | 1 INR = 28.19 EXVG
Kurs untuk 1 EXVG ke INR hari ini adalah 0.04 INR.
Pembelian 5 EXVG akan dikenai biaya 0.18 INR, sedangkan 10 EXVG memiliki nilai 0.35 INR.
1 INR dapat di-trade dengan 28.19 EXVG.
50 INR dapat dikonversi ke 1,409 EXVG, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 EXVG ke INR telah berubah sebesar -5.79% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -4.87%, sehingga mencapai high senilai 0.03737628082191781 INR dan low senilai 0.03537560398960104 INR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 EXVG adalah 0.07347940365963404 INR yang menunjukkan perubahan -51.74% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, EXVG telah berubah sebesar -0.13022587381261871 INR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -78.60% pada nilainya.
Semua Tentang Exverse (EXVG)
Setelah menghitung harga Exverse (EXVG), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Exverse langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan EXVG. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Exverse, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga EXVG ke INR
Dalam 24 jam terakhir, Exverse (EXVG) telah berfluktuasi antara 0.03537560398960104 INR dan 0.03737628082191781 INR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.032374588741125886 INR dan high 0.04456052944705529 INR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas EXVG ke INR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₹ 0
|₹ 0
|₹ 0
|₹ 0
|Low
|₹ 0
|₹ 0
|₹ 0
|₹ 0
|Rata-rata
|₹ 0
|₹ 0
|₹ 0
|₹ 0
|Volatilitas
|+5.39%
|+32.37%
|+56.19%
|+100.05%
|Perubahan
|-4.41%
|-5.79%
|-51.73%
|-78.59%
Prakiraan Harga Exverse dalam INR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Exverse dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan EXVG ke INR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga EXVG untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Exverse dapat mencapai sekitar ₹0.04INR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga EXVG untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, EXVG mungkin naik menjadi sekitar ₹0.05 INR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Exverse kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan EXVG yang Tersedia di MEXC
EXVG/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot EXVG, yang mencakup pasar tempat Exverse dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual EXVG pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures EXVG dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Exverse untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Exverse
Ingin menambahkan Exverse ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Exverse › atau Mulai sekarang ›
EXVG dan INR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Exverse (EXVG) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Exverse
- Harga Saat Ini (USD): $0.00039
- Perubahan 7 Hari: -5.79%
- Tren 30 Hari: -51.74%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk EXVG, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke INR, harga USD EXVG tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga EXVG] [EXVG ke USD]
Indian Rupee (INR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (INR/USD): 0.010995179163695678
- Perubahan 7 Hari: -2.64%
- Tren 30 Hari: -2.64%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- INR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah EXVG yang sama.
- INR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli EXVG dengan INR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs EXVG ke INR?
Kurs antara Exverse (EXVG) dan Indian Rupee (INR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam EXVG, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs EXVG ke INR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit INR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal INR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan INR. Ketika INR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti EXVG, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Exverse, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap EXVG dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke INR.
Konversikan EXVG ke INR Seketika
Gunakan konverter EXVG ke INR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi EXVG ke INR?
Masukkan Jumlah EXVG
Mulailah dengan memasukkan jumlah EXVG yang ingin Anda konversi ke INR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs EXVG ke INR Secara Live
Lihat kurs EXVG ke INR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang EXVG dan INR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan EXVG ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli EXVG dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs EXVG ke INR dihitung?
Perhitungan kurs EXVG ke INR didasarkan pada nilai EXVG saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke INR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs EXVG ke INR begitu sering berubah?
Kurs EXVG ke INR sangat sering berubah karena Exverse dan Indian Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs EXVG ke INR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs EXVG ke INR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs EXVG ke INR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan EXVG ke INR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi EXVG ke INR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren EXVG terhadap INR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga EXVG terhadap INR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar EXVG ke INR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan INR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun EXVG tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs EXVG ke INR?
Halving Exverse, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs EXVG ke INR.
Bisakah saya membandingkan kurs EXVG ke INR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs EXVG keINR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs EXVG ke INR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Exverse, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi EXVG ke INR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas INR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target EXVG ke INR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Exverse dan Indian Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Exverse dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan EXVG ke INR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan INR Anda ke EXVG dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah EXVG ke INR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga EXVG dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar EXVG ke INR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs EXVG ke INR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai INR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs EXVG ke INR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Exverse Selengkapnya
Harga Exverse
Pelajari selengkapnya tentang Exverse (EXVG) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Exverse
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar EXVG untuk lebih memahami kemungkinan arah Exverse.
Cara Membeli Exverse
Ingin membeli Exverse? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
EXVG/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan EXVG/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
EXVG USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada EXVG dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures EXVG USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Exverse ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke INR
Mengapa Harus Membeli Exverse dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Exverse.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Exverse dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.