Prediksi Harga Exverse (EXVG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Exverse untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan EXVG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Exverse % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.001205 $0.001205 $0.001205 +4.78% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Exverse untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Exverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001205 pada tahun 2025. Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Exverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001265 pada tahun 2026. Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EXVG pada tahun 2027 adalah $ 0.001328 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan EXVG pada tahun 2028 adalah $ 0.001394 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EXVG pada tahun 2029 adalah $ 0.001464 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EXVG pada tahun 2030 adalah $ 0.001537 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Exverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002505. Prediksi Harga Exverse (EXVG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Exverse berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.004080. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.001205 0.00%

2026 $ 0.001265 5.00%

2027 $ 0.001328 10.25%

2028 $ 0.001394 15.76%

2029 $ 0.001464 21.55%

2030 $ 0.001537 27.63%

2031 $ 0.001614 34.01%

2032 $ 0.001695 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001780 47.75%

2034 $ 0.001869 55.13%

2035 $ 0.001962 62.89%

2036 $ 0.002060 71.03%

2037 $ 0.002164 79.59%

2038 $ 0.002272 88.56%

2039 $ 0.002385 97.99%

2040 $ 0.002505 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Exverse Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.001205 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.001205 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.001206 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.001209 0.41% Prediksi Harga Exverse (EXVG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk EXVG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.001205 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Exverse (EXVG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk EXVG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001205 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Exverse (EXVG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk EXVG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.001206 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Exverse (EXVG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk EXVG adalah $0.001209 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Exverse Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.001205$ 0.001205 $ 0.001205 Perubahan Harga (24 Jam) +4.78% Kap. Pasar $ 38.85K$ 38.85K $ 38.85K Suplai Peredaran 32.16M 32.16M 32.16M Volume (24 Jam) $ 15.27K$ 15.27K $ 15.27K Volume (24 Jam) -- Harga EXVG terbaru adalah $ 0.001205. Perubahan 24 jamnya sebesar +4.78%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 15.27K. Selanjutnya, suplai beredar EXVG adalah 32.16M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 38.85K. Lihat Harga EXVG Live

Harga Lampau Exverse Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Exverse, harga Exverse saat ini adalah 0.001208USD. Suplai Exverse(EXVG) yang beredar adalah 0.00 EXVG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $38.85K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.000064 $ 0.001208 $ 0.001128

7 Hari 0.11% $ 0.000121 $ 0.001224 $ 0.000955

30 Days -0.24% $ -0.000384 $ 0.001739 $ 0.000955 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Exverse telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000064 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Exverse trading pada harga tertinggi $0.001224 dan terendah $0.000955 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.11% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut EXVG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Exverse telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.000384 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa EXVG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Exverse lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga EXVG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Exverse (EXVG )? Modul Prediksi Harga Exverse adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga EXVG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Exverse pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan EXVG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Exverse. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan EXVG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum EXVG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Exverse.

Mengapa Prediksi Harga EXVG Penting?

Prediksi Harga EXVG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi EXVG sekarang? Menurut prediksi Anda, EXVG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga EXVG bulan depan? Menurut alat prediksi harga Exverse (EXVG), prakiraan harga EXVG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 EXVG pada tahun 2026? Harga 1 Exverse (EXVG) hari ini adalah $0.001205 . Menurut modul prediksi di atas, EXVG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga EXVG pada tahun 2027? Exverse (EXVG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EXVG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga EXVG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Exverse (EXVG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga EXVG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Exverse (EXVG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 EXVG pada tahun 2030? Harga 1 Exverse (EXVG) hari ini adalah $0.001205 . Menurut modul prediksi di atas, EXVG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga EXVG untuk tahun 2040? Exverse (EXVG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 EXVG pada tahun 2040.