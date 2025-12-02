Tabel Konversi Ergosum ke Djiboutian Franc
Tabel Konversi FAVE ke DJF
- 1 FAVE9.15 DJF
- 2 FAVE18.29 DJF
- 3 FAVE27.44 DJF
- 4 FAVE36.58 DJF
- 5 FAVE45.73 DJF
- 6 FAVE54.87 DJF
- 7 FAVE64.02 DJF
- 8 FAVE73.16 DJF
- 9 FAVE82.31 DJF
- 10 FAVE91.46 DJF
- 50 FAVE457.28 DJF
- 100 FAVE914.55 DJF
- 1,000 FAVE9,145.55 DJF
- 5,000 FAVE45,727.73 DJF
- 10,000 FAVE91,455.45 DJF
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Ergosum ke Djiboutian Franc (FAVE ke DJF) di berbagai rentang nilai, dari 1 FAVE hingga 10,000 FAVE. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FAVE yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar DJF terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FAVE ke DJF khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi DJF ke FAVE
- 1 DJF0.1093 FAVE
- 2 DJF0.2186 FAVE
- 3 DJF0.3280 FAVE
- 4 DJF0.4373 FAVE
- 5 DJF0.5467 FAVE
- 6 DJF0.6560 FAVE
- 7 DJF0.7653 FAVE
- 8 DJF0.8747 FAVE
- 9 DJF0.9840 FAVE
- 10 DJF1.0934 FAVE
- 50 DJF5.467 FAVE
- 100 DJF10.93 FAVE
- 1,000 DJF109.3 FAVE
- 5,000 DJF546.7 FAVE
- 10,000 DJF1,093 FAVE
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Djiboutian Franc ke Ergosum (DJF ke FAVE) di berbagai rentang jumlah, dari 1 DJF hingga 10,000 DJF. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Ergosum yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah DJF yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Ergosum (FAVE) saat ini diperdagangkan seharga Fdj 9.15 DJF , yang mencerminkan perubahan -1.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Fdj13.27M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Fdj-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Ergosum Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
13.27M
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
-1.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
Fdj 0.05708
High 24 Jam
Fdj 0.05003
Low 24 Jam
Grafik tren FAVE ke DJF di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Ergosum terhadap DJF. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Ergosum saat ini.
Ringkasan Konversi FAVE ke DJF
Per | 1 FAVE = 9.15 DJF | 1 DJF = 0.1093 FAVE
Kurs untuk 1 FAVE ke DJF hari ini adalah 9.15 DJF.
Pembelian 5 FAVE akan dikenai biaya 45.73 DJF, sedangkan 10 FAVE memiliki nilai 91.46 DJF.
1 DJF dapat di-trade dengan 0.1093 FAVE.
50 DJF dapat dikonversi ke 5.467 FAVE, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FAVE ke DJF telah berubah sebesar -1.84% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.00%, sehingga mencapai high senilai 10.140398426437953 DJF dan low senilai 8.887949076291008 DJF.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FAVE adalah 10.659143405505906 DJF yang menunjukkan perubahan -14.20% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FAVE telah berubah sebesar -0.8580610441432255 DJF, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -8.58% pada nilainya.
Semua Tentang Ergosum (FAVE)
Setelah menghitung harga Ergosum (FAVE), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Ergosum langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FAVE. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Ergosum, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FAVE ke DJF
Dalam 24 jam terakhir, Ergosum (FAVE) telah berfluktuasi antara 8.887949076291008 DJF dan 10.140398426437953 DJF, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 8.882619504588256 DJF dan high 10.588082449469201 DJF. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FAVE ke DJF secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Fdj 8.88
|Fdj 8.88
|Fdj 12.43
|Fdj 12.43
|Low
|Fdj 8.88
|Fdj 8.88
|Fdj 7.1
|Fdj 0
|Rata-rata
|Fdj 8.88
|Fdj 8.88
|Fdj 8.88
|Fdj 8.88
|Volatilitas
|+13.68%
|+18.39%
|+43.72%
|+133.76%
|Perubahan
|+2.26%
|-0.36%
|-13.31%
|-7.63%
Prakiraan Harga Ergosum dalam DJF untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Ergosum dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FAVE ke DJF untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FAVE untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Ergosum dapat mencapai sekitar Fdj9.60DJF, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FAVE untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FAVE mungkin naik menjadi sekitar Fdj11.67 DJF, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Ergosum kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan FAVE yang Tersedia di MEXC
FAVE/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FAVE, yang mencakup pasar tempat Ergosum dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FAVE pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures FAVE dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Ergosum untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Ergosum
Ingin menambahkan Ergosum ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Ergosum › atau Mulai sekarang ›
FAVE dan DJF dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Ergosum (FAVE) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Ergosum
- Harga Saat Ini (USD): $0.05148
- Perubahan 7 Hari: -1.84%
- Tren 30 Hari: -14.20%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FAVE, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke DJF, harga USD FAVE tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FAVE] [FAVE ke USD]
Djiboutian Franc (DJF) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (DJF/USD): 0.005626831948778183
- Perubahan 7 Hari: +0.21%
- Tren 30 Hari: +0.21%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- DJF yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FAVE yang sama.
- DJF yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FAVE dengan DJF secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FAVE ke DJF?
Kurs antara Ergosum (FAVE) dan Djiboutian Franc (DJF) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FAVE, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FAVE ke DJF. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit DJF memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal DJF
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan DJF. Ketika DJF melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FAVE, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Ergosum, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FAVE dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke DJF.
Konversikan FAVE ke DJF Seketika
Gunakan konverter FAVE ke DJF kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FAVE ke DJF?
Masukkan Jumlah FAVE
Mulailah dengan memasukkan jumlah FAVE yang ingin Anda konversi ke DJF menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FAVE ke DJF Secara Live
Lihat kurs FAVE ke DJF yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FAVE dan DJF.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FAVE ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FAVE dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FAVE ke DJF dihitung?
Perhitungan kurs FAVE ke DJF didasarkan pada nilai FAVE saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke DJF menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FAVE ke DJF begitu sering berubah?
Kurs FAVE ke DJF sangat sering berubah karena Ergosum dan Djiboutian Franc terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FAVE ke DJF yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FAVE ke DJF dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FAVE ke DJF dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FAVE ke DJF atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FAVE ke DJF dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FAVE terhadap DJF dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FAVE terhadap DJF dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FAVE ke DJF?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan DJF, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FAVE tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FAVE ke DJF?
Halving Ergosum, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FAVE ke DJF.
Bisakah saya membandingkan kurs FAVE ke DJF dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FAVE keDJF wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FAVE ke DJF sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Ergosum, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FAVE ke DJF dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas DJF dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FAVE ke DJF dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Ergosum dan Djiboutian Franc?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Ergosum dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FAVE ke DJF dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan DJF Anda ke FAVE dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FAVE ke DJF merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FAVE dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FAVE ke DJF dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FAVE ke DJF selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai DJF terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FAVE ke DJF yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Ergosum Selengkapnya
Harga Ergosum
Pelajari selengkapnya tentang Ergosum (FAVE) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Ergosum
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar FAVE untuk lebih memahami kemungkinan arah Ergosum.
Cara Membeli Ergosum
Ingin membeli Ergosum? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
FAVE/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan FAVE/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
FAVE USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada FAVE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures FAVE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Ergosum ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke DJF
Mengapa Harus Membeli Ergosum dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Ergosum.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Ergosum dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.