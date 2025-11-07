BursaDEX+
Harga live Ergosum hari ini adalah 0.06 USD. Lacak informasi harga aktual FAVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FAVE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Ergosum

Harga Ergosum(FAVE)

Harga Live 1 FAVE ke USD:

$0.06
$0.06$0.06
+2.38%1D
USD
Grafik Harga Live Ergosum (FAVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:35:29 (UTC+8)

Informasi Harga Ergosum (FAVE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05814
$ 0.05814$ 0.05814
Low 24 Jam
$ 0.06
$ 0.06$ 0.06
High 24 Jam

$ 0.05814
$ 0.05814$ 0.05814

$ 0.06
$ 0.06$ 0.06

--
----

--
----

0.00%

+2.38%

-4.30%

-4.30%

Harga aktual Ergosum (FAVE) adalah $ 0.06. Selama 24 jam terakhir, FAVE diperdagangkan antara low $ 0.05814 dan high $ 0.06, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFAVE adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FAVE telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +2.38% selama 24 jam, dan -4.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ergosum (FAVE)

--
----

$ 89.25K
$ 89.25K$ 89.25K

$ 7.20M
$ 7.20M$ 7.20M

--
----

120,000,000
120,000,000 120,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Ergosum saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 89.25K. Suplai beredar FAVE adalah --, dan total suplainya sebesar 120000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.20M.

Riwayat Harga Ergosum (FAVE) USD

Pantau perubahan harga Ergosum untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0013948+2.38%
30 Days$ +0.01727+40.41%
60 Hari$ +0.00478+8.65%
90 Hari$ +0.00498+9.05%
Perubahan Harga Ergosum Hari Ini

Hari ini, FAVE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0013948 (+2.38%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ergosum 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.01727 (+40.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ergosum 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FAVE terlihat mengalami perubahan $ +0.00478 (+8.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ergosum 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00498 (+9.05%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ergosum (FAVE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ergosum sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ergosum (FAVE)

Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet.

Ergosum tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ergosum Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FAVE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ergosum di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ergosum dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ergosum (USD)

Berapa nilai Ergosum (FAVE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ergosum (FAVE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ergosum.

Cek prediksi harga Ergosum sekarang!

Tokenomi Ergosum (FAVE)

Memahami tokenomi Ergosum (FAVE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FAVE sekarang!

Cara membeli Ergosum (FAVE)

Ingin mengetahui cara membeli Ergosum? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ergosum di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FAVE ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Ergosum

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ergosum, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ergosum
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ergosum

Berapa nilai Ergosum (FAVE) hari ini?
Harga live FAVE dalam USD adalah 0.06 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FAVE ke USD saat ini?
Harga FAVE ke USD saat ini adalah $ 0.06. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ergosum?
Kapitalisasi pasar FAVE adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FAVE?
Suplai beredar FAVE adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FAVE?
FAVE mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FAVE?
FAVE mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan FAVE?
Volume perdagangan 24 jam live FAVE adalah $ 89.25K USD.
Akankah harga FAVE naik lebih tinggi tahun ini?
FAVE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FAVE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ergosum (FAVE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

