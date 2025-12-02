Tabel Konversi Flamingo ke Pakistani Rupee
Tabel Konversi FLM ke PKR
- 1 FLM2.04 PKR
- 2 FLM4.09 PKR
- 3 FLM6.13 PKR
- 4 FLM8.17 PKR
- 5 FLM10.22 PKR
- 6 FLM12.26 PKR
- 7 FLM14.31 PKR
- 8 FLM16.35 PKR
- 9 FLM18.39 PKR
- 10 FLM20.44 PKR
- 50 FLM102.19 PKR
- 100 FLM204.37 PKR
- 1,000 FLM2,043.71 PKR
- 5,000 FLM10,218.56 PKR
- 10,000 FLM20,437.11 PKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Flamingo ke Pakistani Rupee (FLM ke PKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 FLM hingga 10,000 FLM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah FLM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah FLM ke PKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PKR ke FLM
- 1 PKR0.4893 FLM
- 2 PKR0.9786 FLM
- 3 PKR1.467 FLM
- 4 PKR1.957 FLM
- 5 PKR2.446 FLM
- 6 PKR2.935 FLM
- 7 PKR3.425 FLM
- 8 PKR3.914 FLM
- 9 PKR4.403 FLM
- 10 PKR4.893 FLM
- 50 PKR24.46 FLM
- 100 PKR48.93 FLM
- 1,000 PKR489.3 FLM
- 5,000 PKR2,446 FLM
- 10,000 PKR4,893 FLM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Pakistani Rupee ke Flamingo (PKR ke FLM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PKR hingga 10,000 PKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Flamingo yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Flamingo (FLM) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 2.04 PKR , yang mencerminkan perubahan 2.27% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨17.51M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨1.15B PKR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Flamingo Harga khusus dari kami.
158.93B PKR
Suplai Peredaran
17.51M
Volume Trading 24 Jam
1.15B PKR
Kapitalisasi Pasar
2.27%
Perubahan Harga (1 Hari)
₨ 0.007443
High 24 Jam
₨ 0.00661
Low 24 Jam
Grafik tren FLM ke PKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Flamingo terhadap PKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Flamingo saat ini.
Ringkasan Konversi FLM ke PKR
Per | 1 FLM = 2.04 PKR | 1 PKR = 0.4893 FLM
Kurs untuk 1 FLM ke PKR hari ini adalah 2.04 PKR.
Pembelian 5 FLM akan dikenai biaya 10.22 PKR, sedangkan 10 FLM memiliki nilai 20.44 PKR.
1 PKR dapat di-trade dengan 0.4893 FLM.
50 PKR dapat dikonversi ke 24.46 FLM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FLM ke PKR telah berubah sebesar -9.80% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 2.27%, sehingga mencapai high senilai 2.0972481964073655 PKR dan low senilai 1.862529971550811 PKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FLM adalah 6.8093644920570195 PKR yang menunjukkan perubahan -69.98% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FLM telah berubah sebesar -5.819490393712391 PKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -74.00% pada nilainya.
Semua Tentang Flamingo (FLM)
Setelah menghitung harga Flamingo (FLM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Flamingo langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan FLM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Flamingo, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FLM ke PKR
Dalam 24 jam terakhir, Flamingo (FLM) telah berfluktuasi antara 1.862529971550811 PKR dan 2.0972481964073655 PKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.8197002354425322 PKR dan high 2.423261385073672 PKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FLM ke PKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 5.63
|₨ 11.27
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 2.81
|₨ 5.63
|Volatilitas
|+12.33%
|+26.61%
|+90.53%
|+123.90%
|Perubahan
|+7.34%
|-9.88%
|-69.99%
|-74.31%
Prakiraan Harga Flamingo dalam PKR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Flamingo dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FLM ke PKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FLM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Flamingo dapat mencapai sekitar ₨2.15PKR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FLM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FLM mungkin naik menjadi sekitar ₨2.61 PKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Flamingo kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
FLM dan PKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Flamingo (FLM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Flamingo
- Harga Saat Ini (USD): $0.007253
- Perubahan 7 Hari: -9.80%
- Tren 30 Hari: -69.98%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FLM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PKR, harga USD FLM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FLM] [FLM ke USD]
Pakistani Rupee (PKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PKR/USD): 0.0035475880952507816
- Perubahan 7 Hari: +0.30%
- Tren 30 Hari: +0.30%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FLM yang sama.
- PKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli FLM dengan PKR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs FLM ke PKR?
Kurs antara Flamingo (FLM) dan Pakistani Rupee (PKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FLM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FLM ke PKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PKR. Ketika PKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FLM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Flamingo, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FLM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PKR.
Konversikan FLM ke PKR Seketika
Gunakan konverter FLM ke PKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi FLM ke PKR?
Masukkan Jumlah FLM
Mulailah dengan memasukkan jumlah FLM yang ingin Anda konversi ke PKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs FLM ke PKR Secara Live
Lihat kurs FLM ke PKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang FLM dan PKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan FLM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli FLM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs FLM ke PKR dihitung?
Perhitungan kurs FLM ke PKR didasarkan pada nilai FLM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs FLM ke PKR begitu sering berubah?
Kurs FLM ke PKR sangat sering berubah karena Flamingo dan Pakistani Rupee terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs FLM ke PKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs FLM ke PKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs FLM ke PKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan FLM ke PKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi FLM ke PKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren FLM terhadap PKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga FLM terhadap PKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar FLM ke PKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun FLM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FLM ke PKR?
Halving Flamingo, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs FLM ke PKR.
Bisakah saya membandingkan kurs FLM ke PKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FLM kePKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FLM ke PKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Flamingo, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi FLM ke PKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target FLM ke PKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Flamingo dan Pakistani Rupee?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Flamingo dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan FLM ke PKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PKR Anda ke FLM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah FLM ke PKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga FLM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar FLM ke PKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs FLM ke PKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FLM ke PKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
