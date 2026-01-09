Dolar Brunei, yang dilambangkan sebagai BND, adalah mata uang resmi Kesultanan Brunei, sebuah negara kecil namun kaya yang terletak di Pulau Kalimantan di Asia Tenggara. Mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian negara, menjadi medium utama pertukaran barang dan jasa. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), otoritas moneter pusat Brunei, yang memastikan stabilitas dan integritas BND.

Dolar Brunei dibagi menjadi 100 unit kecil yang disebut sen. Mata uang ini tersedia dalam berbagai pecahan baik dalam bentuk koin maupun uang kertas, memberikan fleksibilitas untuk transaksi sehari-hari. Desain mata uang ini mencerminkan warisan budaya dan identitas Brunei yang kaya, dengan menghadirkan gambar Sultan serta simbol-simbol dari sejarah dan tradisi bangsa.

Salah satu aspek unik Dolar Brunei adalah kemampuannya untuk dipertukarkan dengan Dolar Singapura pada nilai paritas. Hal ini berkat Perjanjian Pertukaran Mata Uang antara kedua negara, yang telah berlaku selama beberapa dekade. Perjanjian ini memungkinkan kedua mata uang tersebut beredar secara bebas di kedua negara, mendorong arus perdagangan dan investasi antara Brunei dan Singapura.

Di pasar valuta asing internasional, Dolar Brunei diperdagangkan seperti mata uang lainnya, dengan nilainya terhadap mata uang lain fluktuatif berdasarkan berbagai faktor ekonomi. Namun, nilai mata uang ini secara umum tetap stabil selama bertahun-tahun, mencerminkan ekonomi Brunei yang kuat, yang sebagian besar didukung oleh ekspor minyak mentah dan gas alam.

Secara keseluruhan, Dolar Brunei bukan hanya sekadar alat tukar; ia juga merupakan simbol kedaulatan dan stabilitas ekonomi Brunei. Mata uang ini memainkan peran penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi, menjadi tulang punggung sistem keuangan negara. Seiring dengan upaya negara untuk terus mendiversifikasi perekonomiannya, Dolar Brunei pasti akan terus memegang peran krusial dalam pembangunan ekonominya.