Harga FogSwap Hari Ini

Harga live FogSwap (FOGSWAP) hari ini adalah $ 0.000164, dengan perubahan 4.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOGSWAP ke USD saat ini adalah $ 0.000164 per FOGSWAP.

FogSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FOGSWAP. Selama 24 jam terakhir, FOGSWAP diperdagangkan antara $ 0.0001495 (low) dan $ 0.0001703 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FOGSWAP bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -30.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.44K.

Informasi Pasar FogSwap (FOGSWAP)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.44K$ 55.44K $ 55.44K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar FogSwap saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.44K. Suplai beredar FOGSWAP adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.