Mata Uang Peso Kuba adalah mata uang resmi Kuba, sebuah negara yang terletak di Karibia. Peso, dengan kode CUP, memainkan peran penting dalam perekonomian negara tersebut. Mata uang ini digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, mulai dari pembelian bahan makanan hingga pembayaran tagihan utilitas dan layanan. Peso diterbitkan oleh Bank Sentral Kuba, otoritas moneter negara itu.

Peso Kuba adalah salah satu dari dua mata uang resmi yang digunakan di Kuba, mata uang satunya lagi adalah Peso Kuba Konvertibel (CUC). CUC biasanya digunakan dalam industri pariwisata dan untuk barang-barang mewah, sementara Peso Kuba digunakan untuk transaksi sehari-hari yang lebih umum. Namun, penggunaan CUC sedang dilakukan penghapusan secara bertahap, sehingga Peso Kuba menjadi satu-satunya mata uang resmi di negara ini.

Nilai Peso ditentukan oleh pemerintah Kuba melalui sistem mengambang yang terkelola. Artinya, nilai Peso tidak ditentukan oleh kekuatan pasar, melainkan oleh pemerintah yang menetapkan nilai tukar antara Peso dengan mata uang asing. Peso Kuba tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar internasional, yang berarti mata uang ini tidak dapat dengan mudah dibeli atau dijual di luar Kuba.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di Kuba, Peso Kuba digunakan dalam berbagai macam transaksi. Transaksi-transaksi ini bisa berkisar dari membeli makanan di pasar lokal, membayar transportasi umum, hingga melunasi tagihan utilitas. Mata uang ini juga digunakan untuk upah dan gaji, dengan pemerintah sebagai pemberi kerja terbesar di negara itu.

Meskipun negara ini memiliki sistem dua mata uang, Peso Kuba adalah mata uang yang paling sering digunakan oleh penduduk Kuba. Peso merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Kuba dan memegang peran utama dalam kebijakan moneter negara tersebut. Namun, nilai dan penggunaan Peso sangat dipengaruhi oleh pemerintah, yang mengendalikan penerbitannya serta menetapkan nilai tukarnya.

Singkatnya, Peso Kuba merupakan bagian integral dari kehidupan ekonomi Kuba. Mata uang ini digunakan untuk berbagai transaksi sehari-hari, dan nilainya dikelola oleh pemerintah. Peso tidak dapat dikonversi secara bebas di pasar internasional, menjadikannya unik di antara mata uang nasional lainnya. Dengan penghapusan CUC secara bertahap, peran Peso Kuba sebagai satu-satunya mata uang resmi di Kuba diperkirakan akan semakin meningkat.