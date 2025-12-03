Tabel Konversi Galaxis ke East Caribbean Dollar
Tabel Konversi GALAXIS ke XCD
- 1 GALAXIS0.00 XCD
- 2 GALAXIS0.00 XCD
- 3 GALAXIS0.00 XCD
- 4 GALAXIS0.00 XCD
- 5 GALAXIS0.00 XCD
- 6 GALAXIS0.00 XCD
- 7 GALAXIS0.00 XCD
- 8 GALAXIS0.00 XCD
- 9 GALAXIS0.00 XCD
- 10 GALAXIS0.01 XCD
- 50 GALAXIS0.03 XCD
- 100 GALAXIS0.06 XCD
- 1,000 GALAXIS0.55 XCD
- 5,000 GALAXIS2.77 XCD
- 10,000 GALAXIS5.55 XCD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Galaxis ke East Caribbean Dollar (GALAXIS ke XCD) di berbagai rentang nilai, dari 1 GALAXIS hingga 10,000 GALAXIS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GALAXIS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar XCD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GALAXIS ke XCD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi XCD ke GALAXIS
- 1 XCD1,801 GALAXIS
- 2 XCD3,603 GALAXIS
- 3 XCD5,405 GALAXIS
- 4 XCD7,207 GALAXIS
- 5 XCD9,009 GALAXIS
- 6 XCD10,811 GALAXIS
- 7 XCD12,613 GALAXIS
- 8 XCD14,415 GALAXIS
- 9 XCD16,217 GALAXIS
- 10 XCD18,019 GALAXIS
- 50 XCD90,099 GALAXIS
- 100 XCD180,198 GALAXIS
- 1,000 XCD1,801,987 GALAXIS
- 5,000 XCD9,009,937 GALAXIS
- 10,000 XCD18,019,874 GALAXIS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual East Caribbean Dollar ke Galaxis (XCD ke GALAXIS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 XCD hingga 10,000 XCD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Galaxis yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah XCD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Galaxis (GALAXIS) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00 XCD , yang mencerminkan perubahan -0.33% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $149.40K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $1.88M XCD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Galaxis Harga khusus dari kami.
9.16B XCD
Suplai Peredaran
149.40K
Volume Trading 24 Jam
1.88M XCD
Kapitalisasi Pasar
-0.33%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.0002062
High 24 Jam
$ 0.000205
Low 24 Jam
Grafik tren GALAXIS ke XCD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Galaxis terhadap XCD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Galaxis saat ini.
Ringkasan Konversi GALAXIS ke XCD
Per | 1 GALAXIS = 0.00 XCD | 1 XCD = 1,801 GALAXIS
Kurs untuk 1 GALAXIS ke XCD hari ini adalah 0.00 XCD.
Pembelian 5 GALAXIS akan dikenai biaya 0.00 XCD, sedangkan 10 GALAXIS memiliki nilai 0.01 XCD.
1 XCD dapat di-trade dengan 1,801 GALAXIS.
50 XCD dapat dikonversi ke 90,099 GALAXIS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GALAXIS ke XCD telah berubah sebesar -2.79% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.33%, sehingga mencapai high senilai 0.0005571042497675675 XCD dan low senilai 0.0005538621299823052 XCD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GALAXIS adalah 0.0006305922982335125 XCD yang menunjukkan perubahan -12.00% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GALAXIS telah berubah sebesar -0.00006889504543682333 XCD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -11.05% pada nilainya.
Semua Tentang Galaxis (GALAXIS)
Setelah menghitung harga Galaxis (GALAXIS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Galaxis langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GALAXIS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Galaxis, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GALAXIS ke XCD
Dalam 24 jam terakhir, Galaxis (GALAXIS) telah berfluktuasi antara 0.0005538621299823052 XCD dan 0.0005571042497675675 XCD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0005538621299823052 XCD dan high 0.0005638586659868639 XCD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GALAXIS ke XCD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+0.58%
|+1.79%
|+15.00%
|+24.50%
|Perubahan
|-0.24%
|-0.62%
|-11.99%
|-10.14%
Prakiraan Harga Galaxis dalam XCD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Galaxis dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GALAXIS ke XCD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GALAXIS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Galaxis dapat mencapai sekitar $0.00XCD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GALAXIS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GALAXIS mungkin naik menjadi sekitar $0.00 XCD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Galaxis kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GALAXIS yang Tersedia di MEXC
GALAXIS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GALAXIS, yang mencakup pasar tempat Galaxis dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GALAXIS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GALAXIS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Galaxis untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Galaxis
Ingin menambahkan Galaxis ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Galaxis › atau Mulai sekarang ›
GALAXIS dan XCD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Galaxis (GALAXIS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Galaxis
- Harga Saat Ini (USD): $0.0002054
- Perubahan 7 Hari: -2.79%
- Tren 30 Hari: -12.00%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GALAXIS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke XCD, harga USD GALAXIS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GALAXIS] [GALAXIS ke USD]
East Caribbean Dollar (XCD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (XCD/USD): 0.37002090618119926
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- XCD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GALAXIS yang sama.
- XCD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GALAXIS dengan XCD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GALAXIS ke XCD?
Kurs antara Galaxis (GALAXIS) dan East Caribbean Dollar (XCD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GALAXIS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GALAXIS ke XCD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit XCD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal XCD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan XCD. Ketika XCD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GALAXIS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Galaxis, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GALAXIS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke XCD.
Konversikan GALAXIS ke XCD Seketika
Gunakan konverter GALAXIS ke XCD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GALAXIS ke XCD?
Masukkan Jumlah GALAXIS
Mulailah dengan memasukkan jumlah GALAXIS yang ingin Anda konversi ke XCD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GALAXIS ke XCD Secara Live
Lihat kurs GALAXIS ke XCD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GALAXIS dan XCD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GALAXIS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GALAXIS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GALAXIS ke XCD dihitung?
Perhitungan kurs GALAXIS ke XCD didasarkan pada nilai GALAXIS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke XCD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GALAXIS ke XCD begitu sering berubah?
Kurs GALAXIS ke XCD sangat sering berubah karena Galaxis dan East Caribbean Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GALAXIS ke XCD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GALAXIS ke XCD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GALAXIS ke XCD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GALAXIS ke XCD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GALAXIS ke XCD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GALAXIS terhadap XCD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GALAXIS terhadap XCD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GALAXIS ke XCD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan XCD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GALAXIS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GALAXIS ke XCD?
Halving Galaxis, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GALAXIS ke XCD.
Bisakah saya membandingkan kurs GALAXIS ke XCD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GALAXIS keXCD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GALAXIS ke XCD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Galaxis, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GALAXIS ke XCD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas XCD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GALAXIS ke XCD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Galaxis dan East Caribbean Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Galaxis dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GALAXIS ke XCD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan XCD Anda ke GALAXIS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GALAXIS ke XCD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GALAXIS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GALAXIS ke XCD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GALAXIS ke XCD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai XCD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GALAXIS ke XCD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
