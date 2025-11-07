Apa yang dimaksud dengan Galaxis (GALAXIS)

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Tokenomi Galaxis (GALAXIS)

Memahami tokenomi Galaxis (GALAXIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GALAXIS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Galaxis Berapa nilai Galaxis (GALAXIS) hari ini? Harga live GALAXIS dalam USD adalah 0.0002229 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GALAXIS ke USD saat ini? $ 0.0002229 . Cobalah Harga GALAXIS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Galaxis? Kapitalisasi pasar GALAXIS adalah $ 740.87K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GALAXIS? Suplai beredar GALAXIS adalah 3.32B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GALAXIS? GALAXIS mencapai harga ATH sebesar 0.019619025587260756 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GALAXIS? GALAXIS mencapai harga ATL 0.000198971622350331 USD . Berapa volume perdagangan GALAXIS? Volume perdagangan 24 jam live GALAXIS adalah $ 56.91K USD . Akankah harga GALAXIS naik lebih tinggi tahun ini? GALAXIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GALAXIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

