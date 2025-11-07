BursaDEX+
Harga live Galaxis hari ini adalah 0.0002229 USD. Lacak informasi harga aktual GALAXIS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GALAXIS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Galaxis(GALAXIS)

Harga Live 1 GALAXIS ke USD:

$0.0002229
$0.0002229$0.0002229
-0.04%1D
USD
Grafik Harga Live Galaxis (GALAXIS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:22 (UTC+8)

Informasi Harga Galaxis (GALAXIS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000222
$ 0.000222$ 0.000222
Low 24 Jam
$ 0.000226
$ 0.000226$ 0.000226
High 24 Jam

$ 0.000222
$ 0.000222$ 0.000222

$ 0.000226
$ 0.000226$ 0.000226

$ 0.019619025587260756
$ 0.019619025587260756$ 0.019619025587260756

$ 0.000198971622350331
$ 0.000198971622350331$ 0.000198971622350331

-0.09%

-0.04%

-3.26%

-3.26%

Harga aktual Galaxis (GALAXIS) adalah $ 0.0002229. Selama 24 jam terakhir, GALAXIS diperdagangkan antara low $ 0.000222 dan high $ 0.000226, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGALAXIS adalah $ 0.019619025587260756, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000198971622350331.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GALAXIS telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, -0.04% selama 24 jam, dan -3.26% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Galaxis (GALAXIS)

No.2273

$ 740.87K
$ 740.87K$ 740.87K

$ 56.91K
$ 56.91K$ 56.91K

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

3.32B
3.32B 3.32B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,210,688,992
7,210,688,992 7,210,688,992

33.23%

ETH

Kapitalisasi Pasar Galaxis saat ini adalah $ 740.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.91K. Suplai beredar GALAXIS adalah 3.32B, dan total suplainya sebesar 7210688992. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.23M.

Riwayat Harga Galaxis (GALAXIS) USD

Pantau perubahan harga Galaxis untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000089-0.04%
30 Days$ +0.0000019+0.85%
60 Hari$ -0.0000165-6.90%
90 Hari$ -0.0000422-15.92%
Perubahan Harga Galaxis Hari Ini

Hari ini, GALAXIS tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000089 (-0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Galaxis 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0000019 (+0.85%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Galaxis 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GALAXIS terlihat mengalami perubahan $ -0.0000165 (-6.90%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Galaxis 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000422 (-15.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Galaxis (GALAXIS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Galaxis sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Galaxis (GALAXIS)

Galaxis is a no-code community monetization and engagement platform.

Galaxis tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Galaxis Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GALAXIS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Galaxis di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Galaxis dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Galaxis (USD)

Berapa nilai Galaxis (GALAXIS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Galaxis (GALAXIS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Galaxis.

Cek prediksi harga Galaxis sekarang!

Tokenomi Galaxis (GALAXIS)

Memahami tokenomi Galaxis (GALAXIS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GALAXIS sekarang!

Cara membeli Galaxis (GALAXIS)

Ingin mengetahui cara membeli Galaxis? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Galaxis di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Galaxis

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Galaxis, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Galaxis
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Galaxis

Berapa nilai Galaxis (GALAXIS) hari ini?
Harga live GALAXIS dalam USD adalah 0.0002229 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GALAXIS ke USD saat ini?
Harga GALAXIS ke USD saat ini adalah $ 0.0002229. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Galaxis?
Kapitalisasi pasar GALAXIS adalah $ 740.87K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GALAXIS?
Suplai beredar GALAXIS adalah 3.32B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GALAXIS?
GALAXIS mencapai harga ATH sebesar 0.019619025587260756 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GALAXIS?
GALAXIS mencapai harga ATL 0.000198971622350331 USD.
Berapa volume perdagangan GALAXIS?
Volume perdagangan 24 jam live GALAXIS adalah $ 56.91K USD.
Akankah harga GALAXIS naik lebih tinggi tahun ini?
GALAXIS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GALAXIS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:40:22 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

