Tabel Konversi GameBuild ke Bermudian Dollar
Tabel Konversi GAME2 ke BMD
- 1 GAME20.00 BMD
- 2 GAME20.00 BMD
- 3 GAME20.00 BMD
- 4 GAME20.01 BMD
- 5 GAME20.01 BMD
- 6 GAME20.01 BMD
- 7 GAME20.01 BMD
- 8 GAME20.01 BMD
- 9 GAME20.01 BMD
- 10 GAME20.02 BMD
- 50 GAME20.08 BMD
- 100 GAME20.16 BMD
- 1,000 GAME21.59 BMD
- 5,000 GAME27.95 BMD
- 10,000 GAME215.89 BMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GameBuild ke Bermudian Dollar (GAME2 ke BMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 GAME2 hingga 10,000 GAME2. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GAME2 yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GAME2 ke BMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BMD ke GAME2
- 1 BMD629.1 GAME2
- 2 BMD1,258 GAME2
- 3 BMD1,887 GAME2
- 4 BMD2,516 GAME2
- 5 BMD3,145 GAME2
- 6 BMD3,774 GAME2
- 7 BMD4,404 GAME2
- 8 BMD5,033 GAME2
- 9 BMD5,662 GAME2
- 10 BMD6,291 GAME2
- 50 BMD31,457 GAME2
- 100 BMD62,914 GAME2
- 1,000 BMD629,144 GAME2
- 5,000 BMD3,145,720 GAME2
- 10,000 BMD6,291,441 GAME2
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bermudian Dollar ke GameBuild (BMD ke GAME2) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BMD hingga 10,000 BMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GameBuild yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GameBuild (GAME2) saat ini diperdagangkan seharga $ 0.00 BMD , yang mencerminkan perubahan 0.76% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $100.28K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $29.48M BMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GameBuild Harga khusus dari kami.
18.49B BMD
Suplai Peredaran
100.28K
Volume Trading 24 Jam
29.48M BMD
Kapitalisasi Pasar
0.76%
Perubahan Harga (1 Hari)
$ 0.0016
High 24 Jam
$ 0.001543
Low 24 Jam
Grafik tren GAME2 ke BMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GameBuild terhadap BMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GameBuild saat ini.
Ringkasan Konversi GAME2 ke BMD
Per | 1 GAME2 = 0.00 BMD | 1 BMD = 629.1 GAME2
Kurs untuk 1 GAME2 ke BMD hari ini adalah 0.00 BMD.
Pembelian 5 GAME2 akan dikenai biaya 0.01 BMD, sedangkan 10 GAME2 memiliki nilai 0.02 BMD.
1 BMD dapat di-trade dengan 629.1 GAME2.
50 BMD dapat dikonversi ke 31,457 GAME2, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GAME2 ke BMD telah berubah sebesar -12.85% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.76%, sehingga mencapai high senilai 0.0016004641345990338 BMD dan low senilai 0.0015434475998039431 BMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GAME2 adalah 0.0019865761070710503 BMD yang menunjukkan perubahan -19.94% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GAME2 telah berubah sebesar -0.0014454191715597524 BMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -47.55% pada nilainya.
Semua Tentang GameBuild (GAME2)
Setelah menghitung harga GameBuild (GAME2), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GameBuild langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GAME2. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GameBuild, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GAME2 ke BMD
Dalam 24 jam terakhir, GameBuild (GAME2) telah berfluktuasi antara 0.0015434475998039431 BMD dan 0.0016004641345990338 BMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0015404467295515698 BMD dan high 0.0018545378159666303 BMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GAME2 ke BMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Low
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Rata-rata
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilitas
|+3.64%
|+17.17%
|+64.64%
|+62.94%
|Perubahan
|+1.73%
|-13.01%
|-20.09%
|-47.12%
Prakiraan Harga GameBuild dalam BMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GameBuild dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GAME2 ke BMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GAME2 untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GameBuild dapat mencapai sekitar $0.00BMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GAME2 untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GAME2 mungkin naik menjadi sekitar $0.00 BMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GameBuild kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
GAME2 dan BMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GameBuild (GAME2) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GameBuild
- Harga Saat Ini (USD): $0.001589
- Perubahan 7 Hari: -12.85%
- Tren 30 Hari: -19.94%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GAME2, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BMD, harga USD GAME2 tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GAME2] [GAME2 ke USD]
Bermudian Dollar (BMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BMD/USD): 1
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: 0.00%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GAME2 yang sama.
- BMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GAME2 dengan BMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GAME2 ke BMD?
Kurs antara GameBuild (GAME2) dan Bermudian Dollar (BMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GAME2, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GAME2 ke BMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BMD. Ketika BMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GAME2, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GameBuild, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GAME2 dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BMD.
Konversikan GAME2 ke BMD Seketika
Gunakan konverter GAME2 ke BMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GAME2 ke BMD?
Masukkan Jumlah GAME2
Mulailah dengan memasukkan jumlah GAME2 yang ingin Anda konversi ke BMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GAME2 ke BMD Secara Live
Lihat kurs GAME2 ke BMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GAME2 dan BMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GAME2 ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GAME2 dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GAME2 ke BMD dihitung?
Perhitungan kurs GAME2 ke BMD didasarkan pada nilai GAME2 saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GAME2 ke BMD begitu sering berubah?
Kurs GAME2 ke BMD sangat sering berubah karena GameBuild dan Bermudian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GAME2 ke BMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GAME2 ke BMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GAME2 ke BMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GAME2 ke BMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GAME2 ke BMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GAME2 terhadap BMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GAME2 terhadap BMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GAME2 ke BMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GAME2 tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GAME2 ke BMD?
Halving GameBuild, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GAME2 ke BMD.
Bisakah saya membandingkan kurs GAME2 ke BMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GAME2 keBMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GAME2 ke BMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GameBuild, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GAME2 ke BMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GAME2 ke BMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GameBuild dan Bermudian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GameBuild dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GAME2 ke BMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BMD Anda ke GAME2 dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GAME2 ke BMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GAME2 dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GAME2 ke BMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GAME2 ke BMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GAME2 ke BMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
