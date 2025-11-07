Apa yang dimaksud dengan GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GameBuild Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa GAME2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang GameBuild di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GameBuild dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GameBuild (USD)

Berapa nilai GameBuild (GAME2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GameBuild (GAME2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GameBuild.

Cek prediksi harga GameBuild sekarang!

Tokenomi GameBuild (GAME2)

Memahami tokenomi GameBuild (GAME2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAME2 sekarang!

Cara membeli GameBuild (GAME2)

Ingin mengetahui cara membeli GameBuild? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GameBuild di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAME2 ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya GameBuild

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GameBuild, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GameBuild Berapa nilai GameBuild (GAME2) hari ini? Harga live GAME2 dalam USD adalah 0.002034 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GAME2 ke USD saat ini? $ 0.002034 . Cobalah Harga GAME2 ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GameBuild? Kapitalisasi pasar GAME2 adalah $ 37.34M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GAME2? Suplai beredar GAME2 adalah 18.36B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GAME2? GAME2 mencapai harga ATH sebesar 0.009297992215811303 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GAME2? GAME2 mencapai harga ATL 0.002013777254232638 USD . Berapa volume perdagangan GAME2? Volume perdagangan 24 jam live GAME2 adalah $ 102.10K USD . Akankah harga GAME2 naik lebih tinggi tahun ini? GAME2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAME2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GameBuild (GAME2)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi