Harga live GameBuild hari ini adalah 0.002034 USD. Lacak informasi harga aktual GAME2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GAME2 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GAME2

Info Harga GAME2

Penjelasan GAME2

Whitepaper GAME2

Situs Web Resmi GAME2

Tokenomi GAME2

Prakiraan Harga GAME2

Riwayat GAME2

Panduan Membeli GAME2

Konverter GAME2 ke Mata Uang Fiat

Logo GameBuild

Harga GameBuild(GAME2)

Harga Live 1 GAME2 ke USD:

$0.002034
$0.002034$0.002034
+0.19%1D
USD
Grafik Harga Live GameBuild (GAME2)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:27 (UTC+8)

Informasi Harga GameBuild (GAME2) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.002018
$ 0.002018$ 0.002018
Low 24 Jam
$ 0.002102
$ 0.002102$ 0.002102
High 24 Jam

$ 0.002018
$ 0.002018$ 0.002018

$ 0.002102
$ 0.002102$ 0.002102

$ 0.009297992215811303
$ 0.009297992215811303$ 0.009297992215811303

$ 0.002013777254232638
$ 0.002013777254232638$ 0.002013777254232638

+0.09%

+0.19%

-14.61%

-14.61%

Harga aktual GameBuild (GAME2) adalah $ 0.002034. Selama 24 jam terakhir, GAME2 diperdagangkan antara low $ 0.002018 dan high $ 0.002102, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGAME2 adalah $ 0.009297992215811303, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002013777254232638.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GAME2 telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, +0.19% selama 24 jam, dan -14.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GameBuild (GAME2)

No.567

$ 37.34M
$ 37.34M$ 37.34M

$ 102.10K
$ 102.10K$ 102.10K

$ 43.57M
$ 43.57M$ 43.57M

18.36B
18.36B 18.36B

21,419,639,400
21,419,639,400 21,419,639,400

21,419,639,000
21,419,639,000 21,419,639,000

85.70%

ETH

Kapitalisasi Pasar GameBuild saat ini adalah $ 37.34M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 102.10K. Suplai beredar GAME2 adalah 18.36B, dan total suplainya sebesar 21419639000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.57M.

Riwayat Harga GameBuild (GAME2) USD

Pantau perubahan harga GameBuild untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000386+0.19%
30 Days$ -0.00086-29.72%
60 Hari$ -0.000937-31.54%
90 Hari$ -0.001806-47.04%
Perubahan Harga GameBuild Hari Ini

Hari ini, GAME2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000386 (+0.19%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga GameBuild 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00086 (-29.72%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga GameBuild 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GAME2 terlihat mengalami perubahan $ -0.000937 (-31.54%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga GameBuild 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001806 (-47.04%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari GameBuild (GAME2)?

Lihat halaman Riwayat Harga GameBuild sekarang.

Apa yang dimaksud dengan GameBuild (GAME2)

GameBuild is a next-generation game infrastructure with powerful toolkits, bringing a brand new economics and experience for Gamers, Developers and Advertisers

GameBuild tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi GameBuild Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GAME2 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang GameBuild di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli GameBuild dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga GameBuild (USD)

Berapa nilai GameBuild (GAME2) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GameBuild (GAME2) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GameBuild.

Cek prediksi harga GameBuild sekarang!

Tokenomi GameBuild (GAME2)

Memahami tokenomi GameBuild (GAME2) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GAME2 sekarang!

Cara membeli GameBuild (GAME2)

Ingin mengetahui cara membeli GameBuild? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli GameBuild di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GAME2 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya GameBuild

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai GameBuild, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi GameBuild
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GameBuild

Berapa nilai GameBuild (GAME2) hari ini?
Harga live GAME2 dalam USD adalah 0.002034 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GAME2 ke USD saat ini?
Harga GAME2 ke USD saat ini adalah $ 0.002034. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GameBuild?
Kapitalisasi pasar GAME2 adalah $ 37.34M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GAME2?
Suplai beredar GAME2 adalah 18.36B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GAME2?
GAME2 mencapai harga ATH sebesar 0.009297992215811303 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GAME2?
GAME2 mencapai harga ATL 0.002013777254232638 USD.
Berapa volume perdagangan GAME2?
Volume perdagangan 24 jam live GAME2 adalah $ 102.10K USD.
Akankah harga GAME2 naik lebih tinggi tahun ini?
GAME2 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GAME2 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:29:27 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

