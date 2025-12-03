Tabel Konversi Gamium ke Tajikistani Somoni
Tabel Konversi GMM ke TJS
- 1 GMM0.00 TJS
- 2 GMM0.00 TJS
- 3 GMM0.00 TJS
- 4 GMM0.00 TJS
- 5 GMM0.00 TJS
- 6 GMM0.00 TJS
- 7 GMM0.00 TJS
- 8 GMM0.00 TJS
- 9 GMM0.00 TJS
- 10 GMM0.00 TJS
- 50 GMM0.02 TJS
- 100 GMM0.04 TJS
- 1,000 GMM0.39 TJS
- 5,000 GMM1.97 TJS
- 10,000 GMM3.95 TJS
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Gamium ke Tajikistani Somoni (GMM ke TJS) di berbagai rentang nilai, dari 1 GMM hingga 10,000 GMM. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GMM yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar TJS terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GMM ke TJS khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi TJS ke GMM
- 1 TJS2,534 GMM
- 2 TJS5,069 GMM
- 3 TJS7,603 GMM
- 4 TJS10,138 GMM
- 5 TJS12,672 GMM
- 6 TJS15,207 GMM
- 7 TJS17,741 GMM
- 8 TJS20,276 GMM
- 9 TJS22,810 GMM
- 10 TJS25,345 GMM
- 50 TJS126,726 GMM
- 100 TJS253,453 GMM
- 1,000 TJS2,534,532 GMM
- 5,000 TJS12,672,663 GMM
- 10,000 TJS25,345,326 GMM
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Tajikistani Somoni ke Gamium (TJS ke GMM) di berbagai rentang jumlah, dari 1 TJS hingga 10,000 TJS. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Gamium yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah TJS yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Gamium (GMM) saat ini diperdagangkan seharga ЅМ 0.00 TJS , yang mencerminkan perubahan 0.60% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ЅМ521.90K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ЅМ19.34M TJS. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Gamium Harga khusus dari kami.
449.91B TJS
Suplai Peredaran
521.90K
Volume Trading 24 Jam
19.34M TJS
Kapitalisasi Pasar
0.60%
Perubahan Harga (1 Hari)
ЅМ 0.00005152
High 24 Jam
ЅМ 0.00003973
Low 24 Jam
Grafik tren GMM ke TJS di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Gamium terhadap TJS. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Gamium saat ini.
Ringkasan Konversi GMM ke TJS
Per | 1 GMM = 0.00 TJS | 1 TJS = 2,534 GMM
Kurs untuk 1 GMM ke TJS hari ini adalah 0.00 TJS.
Pembelian 5 GMM akan dikenai biaya 0.00 TJS, sedangkan 10 GMM memiliki nilai 0.00 TJS.
1 TJS dapat di-trade dengan 2,534 GMM.
50 TJS dapat dikonversi ke 126,726 GMM, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GMM ke TJS telah berubah sebesar -16.11% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.60%, sehingga mencapai high senilai 0.0004733865569319057 TJS dan low senilai 0.00036505527769612996 TJS.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GMM adalah 0.0008049960452795857 TJS yang menunjukkan perubahan -50.97% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GMM telah berubah sebesar -0.0002803381958849465 TJS, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -41.52% pada nilainya.
Semua Tentang Gamium (GMM)
Setelah menghitung harga Gamium (GMM), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Gamium langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GMM. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Gamium, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GMM ke TJS
Dalam 24 jam terakhir, Gamium (GMM) telah berfluktuasi antara 0.00036505527769612996 TJS dan 0.0004733865569319057 TJS, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0003583477430191056 TJS dan high 0.0004785320629855134 TJS. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GMM ke TJS secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|Low
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|Rata-rata
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|ЅМ 0
|Volatilitas
|+28.44%
|+25.51%
|+152.21%
|+181.58%
|Perubahan
|+3.57%
|-16.26%
|-51.02%
|-41.56%
Prakiraan Harga Gamium dalam TJS untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Gamium dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GMM ke TJS untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GMM untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Gamium dapat mencapai sekitar ЅМ0.00TJS, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GMM untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GMM mungkin naik menjadi sekitar ЅМ0.00 TJS, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Gamium kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GMM yang Tersedia di MEXC
GMM/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GMM, yang mencakup pasar tempat Gamium dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GMM pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GMM dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Gamium untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Gamium
Ingin menambahkan Gamium ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Gamium › atau Mulai sekarang ›
GMM dan TJS dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Gamium (GMM) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Gamium
- Harga Saat Ini (USD): $0.00004294
- Perubahan 7 Hari: -16.11%
- Tren 30 Hari: -50.97%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GMM, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TJS, harga USD GMM tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GMM] [GMM ke USD]
Tajikistani Somoni (TJS) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TJS/USD): 0.10880780700367564
- Perubahan 7 Hari: +0.72%
- Tren 30 Hari: +0.72%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TJS yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GMM yang sama.
- TJS yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GMM dengan TJS secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GMM ke TJS?
Kurs antara Gamium (GMM) dan Tajikistani Somoni (TJS) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GMM, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GMM ke TJS. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TJS memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TJS
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TJS. Ketika TJS melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GMM, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Gamium, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GMM dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TJS.
Konversikan GMM ke TJS Seketika
Gunakan konverter GMM ke TJS kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GMM ke TJS?
Masukkan Jumlah GMM
Mulailah dengan memasukkan jumlah GMM yang ingin Anda konversi ke TJS menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GMM ke TJS Secara Live
Lihat kurs GMM ke TJS yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GMM dan TJS.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GMM ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GMM dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GMM ke TJS dihitung?
Perhitungan kurs GMM ke TJS didasarkan pada nilai GMM saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke TJS menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GMM ke TJS begitu sering berubah?
Kurs GMM ke TJS sangat sering berubah karena Gamium dan Tajikistani Somoni terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GMM ke TJS yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GMM ke TJS dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GMM ke TJS dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GMM ke TJS atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GMM ke TJS dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GMM terhadap TJS dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GMM terhadap TJS dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GMM ke TJS?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan TJS, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GMM tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GMM ke TJS?
Halving Gamium, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GMM ke TJS.
Bisakah saya membandingkan kurs GMM ke TJS dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GMM keTJS wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GMM ke TJS sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Gamium, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GMM ke TJS dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas TJS dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GMM ke TJS dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Gamium dan Tajikistani Somoni?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Gamium dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GMM ke TJS dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan TJS Anda ke GMM dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GMM ke TJS merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GMM dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GMM ke TJS dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GMM ke TJS selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai TJS terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GMM ke TJS yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Gamium Selengkapnya
Harga Gamium
Pelajari selengkapnya tentang Gamium (GMM) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Gamium
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar GMM untuk lebih memahami kemungkinan arah Gamium.
Cara Membeli Gamium
Ingin membeli Gamium? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
GMM/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan GMM/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
GMM USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada GMM dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures GMM USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Gamium ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke TJS
Mengapa Harus Membeli Gamium dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Gamium.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Gamium dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.