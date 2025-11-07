Apa yang dimaksud dengan Gamium (GMM)

Gamium is the first Decentralized Social Metaverse that interconnects all Metaverses. Thanks to web3, Gamium unites different virtual worlds where your Avatar's dreams come true: the only limit is your imagination.

Prediksi Harga Gamium (USD)

Berapa nilai Gamium (GMM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gamium (GMM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gamium.

Tokenomi Gamium (GMM)

Memahami tokenomi Gamium (GMM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GMM sekarang!

Cara membeli Gamium (GMM)

GMM ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Gamium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gamium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gamium 

Berapa nilai Gamium (GMM) hari ini? 
Harga live GMM dalam USD adalah 0.00008935 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. 

Berapa harga GMM ke USD saat ini? 
$ 0.00008935.

Berapa kapitalisasi pasar Gamium? 
Kapitalisasi pasar GMM adalah $ 4.38M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. 

Berapa suplai beredar GMM? 
Suplai beredar GMM adalah 48.96B USD. 

Berapa harga all‑time high (ATH) GMM? 
GMM mencapai harga ATH sebesar 0.012341075877547998 USD. 

Berapa harga all‑time low (ATL) GMM? 
GMM mencapai harga ATL 0.000026030639129437 USD. 

Berapa volume perdagangan GMM? 
Volume perdagangan 24 jam live GMM adalah $ 56.80K USD.

Perkembangan Industri Penting Gamium (GMM)

