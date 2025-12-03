Tabel Konversi GRASS ke Malaysian Ringgit
Tabel Konversi GRASS ke MYR
- 1 GRASS1.29 MYR
- 2 GRASS2.59 MYR
- 3 GRASS3.88 MYR
- 4 GRASS5.17 MYR
- 5 GRASS6.46 MYR
- 6 GRASS7.76 MYR
- 7 GRASS9.05 MYR
- 8 GRASS10.34 MYR
- 9 GRASS11.63 MYR
- 10 GRASS12.93 MYR
- 50 GRASS64.63 MYR
- 100 GRASS129.27 MYR
- 1,000 GRASS1,292.66 MYR
- 5,000 GRASS6,463.30 MYR
- 10,000 GRASS12,926.61 MYR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual GRASS ke Malaysian Ringgit (GRASS ke MYR) di berbagai rentang nilai, dari 1 GRASS hingga 10,000 GRASS. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah GRASS yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar MYR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah GRASS ke MYR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi MYR ke GRASS
- 1 MYR0.7735 GRASS
- 2 MYR1.547 GRASS
- 3 MYR2.320 GRASS
- 4 MYR3.0943 GRASS
- 5 MYR3.867 GRASS
- 6 MYR4.641 GRASS
- 7 MYR5.415 GRASS
- 8 MYR6.188 GRASS
- 9 MYR6.962 GRASS
- 10 MYR7.735 GRASS
- 50 MYR38.67 GRASS
- 100 MYR77.35 GRASS
- 1,000 MYR773.5 GRASS
- 5,000 MYR3,867 GRASS
- 10,000 MYR7,735 GRASS
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Malaysian Ringgit ke GRASS (MYR ke GRASS) di berbagai rentang jumlah, dari 1 MYR hingga 10,000 MYR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah GRASS yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah MYR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
GRASS (GRASS) saat ini diperdagangkan seharga RM 1.29 MYR , yang mencerminkan perubahan 3.43% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai RM2.06M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar RM315.59M MYR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman GRASS Harga khusus dari kami.
1.01B MYR
Suplai Peredaran
2.06M
Volume Trading 24 Jam
315.59M MYR
Kapitalisasi Pasar
3.43%
Perubahan Harga (1 Hari)
RM 0.3304
High 24 Jam
RM 0.2935
Low 24 Jam
Grafik tren GRASS ke MYR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi GRASS terhadap MYR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga GRASS saat ini.
Ringkasan Konversi GRASS ke MYR
Per | 1 GRASS = 1.29 MYR | 1 MYR = 0.7735 GRASS
Kurs untuk 1 GRASS ke MYR hari ini adalah 1.29 MYR.
Pembelian 5 GRASS akan dikenai biaya 6.46 MYR, sedangkan 10 GRASS memiliki nilai 12.93 MYR.
1 MYR dapat di-trade dengan 0.7735 GRASS.
50 MYR dapat dikonversi ke 38.67 GRASS, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 GRASS ke MYR telah berubah sebesar -10.33% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 3.43%, sehingga mencapai high senilai 1.3619102403711558 MYR dan low senilai 1.2098082795064595 MYR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 GRASS adalah 1.1652906324241095 MYR yang menunjukkan perubahan +10.91% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, GRASS telah berubah sebesar -1.5898570814502264 MYR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -55.14% pada nilainya.
Semua Tentang GRASS (GRASS)
Setelah menghitung harga GRASS (GRASS), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang GRASS langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan GRASS. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli GRASS, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga GRASS ke MYR
Dalam 24 jam terakhir, GRASS (GRASS) telah berfluktuasi antara 1.2098082795064595 MYR dan 1.3619102403711558 MYR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.1999154690437153 MYR dan high 1.4422893253809546 MYR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas GRASS ke MYR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|RM 1.36
|RM 1.4
|RM 2.67
|RM 4.28
|Low
|RM 1.19
|RM 1.19
|RM 1.03
|RM 0.7
|Rata-rata
|RM 1.27
|RM 1.31
|RM 1.36
|RM 2.26
|Volatilitas
|+11.73%
|+16.80%
|+139.40%
|+123.02%
|Perubahan
|+0.03%
|-10.06%
|+11.20%
|-55.43%
Prakiraan Harga GRASS dalam MYR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga GRASS dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan GRASS ke MYR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga GRASS untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, GRASS dapat mencapai sekitar RM1.36MYR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga GRASS untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, GRASS mungkin naik menjadi sekitar RM1.65 MYR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga GRASS kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan GRASS yang Tersedia di MEXC
GRASS/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot GRASS, yang mencakup pasar tempat GRASS dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual GRASS pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
GRASSUSDTPerpetual
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures GRASS dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures GRASS untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli GRASS
Ingin menambahkan GRASS ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli GRASS › atau Mulai sekarang ›
GRASS dan MYR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
GRASS (GRASS) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga GRASS
- Harga Saat Ini (USD): $0.3136
- Perubahan 7 Hari: -10.33%
- Tren 30 Hari: +10.91%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk GRASS, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke MYR, harga USD GRASS tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga GRASS] [GRASS ke USD]
Malaysian Ringgit (MYR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (MYR/USD): 0.24257131414707436
- Perubahan 7 Hari: +1.65%
- Tren 30 Hari: +1.65%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- MYR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah GRASS yang sama.
- MYR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli GRASS dengan MYR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs GRASS ke MYR?
Kurs antara GRASS (GRASS) dan Malaysian Ringgit (MYR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam GRASS, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs GRASS ke MYR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit MYR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal MYR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan MYR. Ketika MYR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti GRASS, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti GRASS, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap GRASS dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke MYR.
Konversikan GRASS ke MYR Seketika
Gunakan konverter GRASS ke MYR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi GRASS ke MYR?
Masukkan Jumlah GRASS
Mulailah dengan memasukkan jumlah GRASS yang ingin Anda konversi ke MYR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs GRASS ke MYR Secara Live
Lihat kurs GRASS ke MYR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang GRASS dan MYR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan GRASS ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli GRASS dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs GRASS ke MYR dihitung?
Perhitungan kurs GRASS ke MYR didasarkan pada nilai GRASS saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke MYR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs GRASS ke MYR begitu sering berubah?
Kurs GRASS ke MYR sangat sering berubah karena GRASS dan Malaysian Ringgit terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs GRASS ke MYR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs GRASS ke MYR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs GRASS ke MYR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan GRASS ke MYR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi GRASS ke MYR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren GRASS terhadap MYR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga GRASS terhadap MYR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar GRASS ke MYR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan MYR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun GRASS tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs GRASS ke MYR?
Halving GRASS, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs GRASS ke MYR.
Bisakah saya membandingkan kurs GRASS ke MYR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs GRASS keMYR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs GRASS ke MYR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga GRASS, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi GRASS ke MYR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas MYR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target GRASS ke MYR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi GRASS dan Malaysian Ringgit?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk GRASS dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan GRASS ke MYR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan MYR Anda ke GRASS dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah GRASS ke MYR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga GRASS dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar GRASS ke MYR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs GRASS ke MYR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai MYR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs GRASS ke MYR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi GRASS Selengkapnya
Harga GRASS
Pelajari selengkapnya tentang GRASS (GRASS) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga GRASS
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar GRASS untuk lebih memahami kemungkinan arah GRASS.
Cara Membeli GRASS
Ingin membeli GRASS? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
GRASS/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan GRASS/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
Temukan Konversi GRASS ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke MYR
Mengapa Harus Membeli GRASS dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli GRASS.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli GRASS dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.