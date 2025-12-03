Tabel Konversi HAROLD ke Indonesian Rupiah
Tabel Konversi HAROLD ke IDR
- 1 HAROLD73.80 IDR
- 2 HAROLD147.59 IDR
- 3 HAROLD221.39 IDR
- 4 HAROLD295.18 IDR
- 5 HAROLD368.98 IDR
- 6 HAROLD442.77 IDR
- 7 HAROLD516.57 IDR
- 8 HAROLD590.36 IDR
- 9 HAROLD664.16 IDR
- 10 HAROLD737.95 IDR
- 50 HAROLD3,689.77 IDR
- 100 HAROLD7,379.55 IDR
- 1,000 HAROLD73,795.47 IDR
- 5,000 HAROLD368,977.37 IDR
- 10,000 HAROLD737,954.74 IDR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual HAROLD ke Indonesian Rupiah (HAROLD ke IDR) di berbagai rentang nilai, dari 1 HAROLD hingga 10,000 HAROLD. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HAROLD yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar IDR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HAROLD ke IDR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi IDR ke HAROLD
- 1 IDR0.01355 HAROLD
- 2 IDR0.02710 HAROLD
- 3 IDR0.04065 HAROLD
- 4 IDR0.05420 HAROLD
- 5 IDR0.06775 HAROLD
- 6 IDR0.08130 HAROLD
- 7 IDR0.09485 HAROLD
- 8 IDR0.1084 HAROLD
- 9 IDR0.1219 HAROLD
- 10 IDR0.1355 HAROLD
- 50 IDR0.6775 HAROLD
- 100 IDR1.355 HAROLD
- 1,000 IDR13.55 HAROLD
- 5,000 IDR67.75 HAROLD
- 10,000 IDR135.5 HAROLD
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Indonesian Rupiah ke HAROLD (IDR ke HAROLD) di berbagai rentang jumlah, dari 1 IDR hingga 10,000 IDR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah HAROLD yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah IDR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
HAROLD (HAROLD) saat ini diperdagangkan seharga Rp 73.80 IDR , yang mencerminkan perubahan 5.89% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp449.09M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Rp58.08B IDR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman HAROLD Harga khusus dari kami.
13.10T IDR
Suplai Peredaran
449.09M
Volume Trading 24 Jam
58.08B IDR
Kapitalisasi Pasar
5.89%
Perubahan Harga (1 Hari)
Rp 0.004477
High 24 Jam
Rp 0.004069
Low 24 Jam
Grafik tren HAROLD ke IDR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi HAROLD terhadap IDR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga HAROLD saat ini.
Ringkasan Konversi HAROLD ke IDR
Per | 1 HAROLD = 73.80 IDR | 1 IDR = 0.01355 HAROLD
Kurs untuk 1 HAROLD ke IDR hari ini adalah 73.80 IDR.
Pembelian 5 HAROLD akan dikenai biaya 368.98 IDR, sedangkan 10 HAROLD memiliki nilai 737.95 IDR.
1 IDR dapat di-trade dengan 0.01355 HAROLD.
50 IDR dapat dikonversi ke 0.6775 HAROLD, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HAROLD ke IDR telah berubah sebesar +50.44% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 5.89%, sehingga mencapai high senilai 74.49432591852036 IDR dan low senilai 67.70547513121718 IDR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HAROLD adalah 48.78654536365908 IDR yang menunjukkan perubahan +51.26% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HAROLD telah berubah sebesar -4.359507123219195 IDR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -5.58% pada nilainya.
Semua Tentang HAROLD (HAROLD)
Setelah menghitung harga HAROLD (HAROLD), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang HAROLD langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HAROLD. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli HAROLD, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HAROLD ke IDR
Dalam 24 jam terakhir, HAROLD (HAROLD) telah berfluktuasi antara 67.70547513121718 IDR dan 74.49432591852036 IDR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 48.154250437390644 IDR dan high 74.49432591852036 IDR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HAROLD ke IDR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Low
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rata-rata
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Rp 0
|Volatilitas
|+9.99%
|+53.70%
|+65.86%
|+88.03%
|Perubahan
|+8.59%
|+50.44%
|+51.26%
|-5.57%
Prakiraan Harga HAROLD dalam IDR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga HAROLD dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HAROLD ke IDR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HAROLD untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, HAROLD dapat mencapai sekitar Rp77.49IDR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HAROLD untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HAROLD mungkin naik menjadi sekitar Rp94.18 IDR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga HAROLD kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan HAROLD yang Tersedia di MEXC
HAROLD/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot HAROLD, yang mencakup pasar tempat HAROLD dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual HAROLD pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures HAROLD dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures HAROLD untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli HAROLD
Ingin menambahkan HAROLD ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli HAROLD
HAROLD dan IDR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
HAROLD (HAROLD) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga HAROLD
- Harga Saat Ini (USD): $0.004435
- Perubahan 7 Hari: +50.44%
- Tren 30 Hari: +51.26%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HAROLD, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke IDR, harga USD HAROLD tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
Harga HAROLD
Indonesian Rupiah (IDR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (IDR/USD): 0.00006008351608736143
- Perubahan 7 Hari: +0.28%
- Tren 30 Hari: +0.28%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- IDR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HAROLD yang sama.
- IDR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HAROLD dengan IDR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HAROLD ke IDR?
Kurs antara HAROLD (HAROLD) dan Indonesian Rupiah (IDR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HAROLD, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HAROLD ke IDR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit IDR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal IDR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan IDR. Ketika IDR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HAROLD, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti HAROLD, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HAROLD dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke IDR.
Konversikan HAROLD ke IDR Seketika
Gunakan konverter HAROLD ke IDR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HAROLD ke IDR?
Masukkan Jumlah HAROLD
Mulailah dengan memasukkan jumlah HAROLD yang ingin Anda konversi ke IDR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HAROLD ke IDR Secara Live
Lihat kurs HAROLD ke IDR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HAROLD dan IDR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HAROLD ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HAROLD dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HAROLD ke IDR dihitung?
Perhitungan kurs HAROLD ke IDR didasarkan pada nilai HAROLD saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke IDR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HAROLD ke IDR begitu sering berubah?
Kurs HAROLD ke IDR sangat sering berubah karena HAROLD dan Indonesian Rupiah terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HAROLD ke IDR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HAROLD ke IDR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HAROLD ke IDR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HAROLD ke IDR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HAROLD ke IDR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HAROLD terhadap IDR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HAROLD terhadap IDR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HAROLD ke IDR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan IDR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HAROLD tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HAROLD ke IDR?
Halving HAROLD, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HAROLD ke IDR.
Bisakah saya membandingkan kurs HAROLD ke IDR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HAROLD keIDR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HAROLD ke IDR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga HAROLD, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HAROLD ke IDR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas IDR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HAROLD ke IDR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi HAROLD dan Indonesian Rupiah?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk HAROLD dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HAROLD ke IDR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan IDR Anda ke HAROLD dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HAROLD ke IDR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HAROLD dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HAROLD ke IDR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HAROLD ke IDR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai IDR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HAROLD ke IDR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Mengapa Harus Membeli HAROLD dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli HAROLD.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli HAROLD dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.