Tabel Konversi HDRO ke Jamaican Dollar
- 1 HDRO0.60 JMD
- 2 HDRO1.21 JMD
- 3 HDRO1.81 JMD
- 4 HDRO2.41 JMD
- 5 HDRO3.02 JMD
- 6 HDRO3.62 JMD
- 7 HDRO4.22 JMD
- 8 HDRO4.83 JMD
- 9 HDRO5.43 JMD
- 10 HDRO6.04 JMD
- 50 HDRO30.18 JMD
- 100 HDRO60.35 JMD
- 1,000 HDRO603.50 JMD
- 5,000 HDRO3,017.52 JMD
- 10,000 HDRO6,035.04 JMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual HDRO ke Jamaican Dollar (HDRO ke JMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 HDRO hingga 10,000 HDRO. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HDRO yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HDRO ke JMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JMD ke HDRO
- 1 JMD1.656 HDRO
- 2 JMD3.313 HDRO
- 3 JMD4.970 HDRO
- 4 JMD6.627 HDRO
- 5 JMD8.284 HDRO
- 6 JMD9.941 HDRO
- 7 JMD11.59 HDRO
- 8 JMD13.25 HDRO
- 9 JMD14.91 HDRO
- 10 JMD16.56 HDRO
- 50 JMD82.84 HDRO
- 100 JMD165.6 HDRO
- 1,000 JMD1,656 HDRO
- 5,000 JMD8,284 HDRO
- 10,000 JMD16,569 HDRO
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Jamaican Dollar ke HDRO (JMD ke HDRO) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JMD hingga 10,000 JMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah HDRO yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
HDRO (HDRO) saat ini diperdagangkan seharga J$ 0.60 JMD , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai J$0.00 dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar J$0.00 JMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman HDRO Harga khusus dari kami.
0.00 JMD
Suplai Peredaran
0.00
Volume Trading 24 Jam
0.00 JMD
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
J$ 0.00376
High 24 Jam
J$ 0.00376
Low 24 Jam
Grafik tren HDRO ke JMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi HDRO terhadap JMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga HDRO saat ini.
Ringkasan Konversi HDRO ke JMD
Per | 1 HDRO = 0.60 JMD | 1 JMD = 1.656 HDRO
Kurs untuk 1 HDRO ke JMD hari ini adalah 0.60 JMD.
Pembelian 5 HDRO akan dikenai biaya 3.02 JMD, sedangkan 10 HDRO memiliki nilai 6.04 JMD.
1 JMD dapat di-trade dengan 1.656 HDRO.
50 JMD dapat dikonversi ke 82.84 HDRO, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HDRO ke JMD telah berubah sebesar +0.80% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai 0.603503866034831 JMD dan low senilai 0.603503866034831 JMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HDRO adalah 0.823397561903905 JMD yang menunjukkan perubahan -26.71% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HDRO telah berubah sebesar -1.6708710759102636 JMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -73.47% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HDRO ke JMD
Dalam 24 jam terakhir, HDRO (HDRO) telah berfluktuasi antara 0.603503866034831 JMD dan 0.603503866034831 JMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.5376962636214585 JMD dan high 0.8892051643172776 JMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HDRO ke JMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 1.6
|J$ 3.21
|Low
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|Rata-rata
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|J$ 0
|Volatilitas
|0.00%
|+58.71%
|+263.35%
|+122.09%
|Perubahan
|0.00%
|+0.80%
|-26.70%
|-73.46%
Prakiraan Harga HDRO dalam JMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga HDRO dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HDRO ke JMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HDRO untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, HDRO dapat mencapai sekitar J$0.63JMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HDRO untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HDRO mungkin naik menjadi sekitar J$0.77 JMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga HDRO kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
HDRO dan JMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
HDRO (HDRO) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga HDRO
- Harga Saat Ini (USD): $0.00376
- Perubahan 7 Hari: +0.80%
- Tren 30 Hari: -26.71%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HDRO, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JMD, harga USD HDRO tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HDRO] [HDRO ke USD]
Jamaican Dollar (JMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JMD/USD): 0.006228663751249244
- Perubahan 7 Hari: +0.25%
- Tren 30 Hari: +0.25%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HDRO yang sama.
- JMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HDRO dengan JMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HDRO ke JMD?
Kurs antara HDRO (HDRO) dan Jamaican Dollar (JMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HDRO, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HDRO ke JMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JMD. Ketika JMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HDRO, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti HDRO, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HDRO dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JMD.
Konversikan HDRO ke JMD Seketika
Gunakan konverter HDRO ke JMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HDRO ke JMD?
Masukkan Jumlah HDRO
Mulailah dengan memasukkan jumlah HDRO yang ingin Anda konversi ke JMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HDRO ke JMD Secara Live
Lihat kurs HDRO ke JMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HDRO dan JMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HDRO ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HDRO dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HDRO ke JMD dihitung?
Perhitungan kurs HDRO ke JMD didasarkan pada nilai HDRO saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HDRO ke JMD begitu sering berubah?
Kurs HDRO ke JMD sangat sering berubah karena HDRO dan Jamaican Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HDRO ke JMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HDRO ke JMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HDRO ke JMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HDRO ke JMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HDRO ke JMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HDRO terhadap JMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HDRO terhadap JMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HDRO ke JMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HDRO tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HDRO ke JMD?
Halving HDRO, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HDRO ke JMD.
Bisakah saya membandingkan kurs HDRO ke JMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HDRO keJMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HDRO ke JMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga HDRO, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HDRO ke JMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HDRO ke JMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi HDRO dan Jamaican Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk HDRO dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HDRO ke JMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JMD Anda ke HDRO dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HDRO ke JMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HDRO dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HDRO ke JMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HDRO ke JMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HDRO ke JMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
