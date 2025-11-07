Apa yang dimaksud dengan HDRO (HDRO)

Hydro Protocol is the ultimate infrastructure platform for yield and liquidity strategies on the Injective Network. Hydro Protocol is the ultimate infrastructure platform for yield and liquidity strategies on the Injective Network.

HDRO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HDRO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa HDRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang HDRO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HDRO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HDRO (USD)

Berapa nilai HDRO (HDRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HDRO (HDRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HDRO.

Cek prediksi harga HDRO sekarang!

Tokenomi HDRO (HDRO)

Memahami tokenomi HDRO (HDRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HDRO sekarang!

Cara membeli HDRO (HDRO)

Ingin mengetahui cara membeli HDRO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HDRO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HDRO ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya HDRO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HDRO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HDRO Berapa nilai HDRO (HDRO) hari ini? Harga live HDRO dalam USD adalah 0.00456 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HDRO ke USD saat ini? $ 0.00456 . Cobalah Harga HDRO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar HDRO? Kapitalisasi pasar HDRO adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HDRO? Suplai beredar HDRO adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HDRO? HDRO mencapai harga ATH sebesar 0.07099317865782674 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HDRO? HDRO mencapai harga ATL 0.004388037120907277 USD . Berapa volume perdagangan HDRO? Volume perdagangan 24 jam live HDRO adalah $ 57.14K USD . Akankah harga HDRO naik lebih tinggi tahun ini? HDRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HDRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting HDRO (HDRO)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi