Harga live HDRO hari ini adalah 0.00456 USD. Lacak informasi harga aktual HDRO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HDRO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga HDRO(HDRO)

Harga Live 1 HDRO ke USD:

$0.00456
$0.00456$0.00456
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live HDRO (HDRO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:46:52 (UTC+8)

Informasi Harga HDRO (HDRO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00437
$ 0.00437$ 0.00437
Low 24 Jam
$ 0.00586
$ 0.00586$ 0.00586
High 24 Jam

$ 0.00437
$ 0.00437$ 0.00437

$ 0.00586
$ 0.00586$ 0.00586

$ 0.07099317865782674
$ 0.07099317865782674$ 0.07099317865782674

$ 0.004388037120907277
$ 0.004388037120907277$ 0.004388037120907277

+0.21%

0.00%

-34.11%

-34.11%

Harga aktual HDRO (HDRO) adalah $ 0.00456. Selama 24 jam terakhir, HDRO diperdagangkan antara low $ 0.00437 dan high $ 0.00586, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHDRO adalah $ 0.07099317865782674, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004388037120907277.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HDRO telah berubah sebesar +0.21% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -34.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HDRO (HDRO)

No.4885

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.14K
$ 57.14K$ 57.14K

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

INJ

Kapitalisasi Pasar HDRO saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.14K. Suplai beredar HDRO adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.56M.

Riwayat Harga HDRO (HDRO) USD

Pantau perubahan harga HDRO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00699-60.52%
60 Hari$ -0.01059-69.91%
90 Hari$ -0.01757-79.40%
Perubahan Harga HDRO Hari Ini

Hari ini, HDRO tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga HDRO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00699 (-60.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga HDRO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HDRO terlihat mengalami perubahan $ -0.01059 (-69.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga HDRO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01757 (-79.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari HDRO (HDRO)?

Lihat halaman Riwayat Harga HDRO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan HDRO (HDRO)

Hydro Protocol is the ultimate infrastructure platform for yield and liquidity strategies on the Injective Network.

HDRO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi HDRO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HDRO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang HDRO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli HDRO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga HDRO (USD)

Berapa nilai HDRO (HDRO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HDRO (HDRO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HDRO.

Cek prediksi harga HDRO sekarang!

Tokenomi HDRO (HDRO)

Memahami tokenomi HDRO (HDRO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HDRO sekarang!

Cara membeli HDRO (HDRO)

Ingin mengetahui cara membeli HDRO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli HDRO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HDRO ke Mata Uang Lokal

1 HDRO(HDRO) ke VND
119.9964
1 HDRO(HDRO) ke AUD
A$0.0070224
1 HDRO(HDRO) ke GBP
0.0034656
1 HDRO(HDRO) ke EUR
0.0039216
1 HDRO(HDRO) ke USD
$0.00456
1 HDRO(HDRO) ke MYR
RM0.0190608
1 HDRO(HDRO) ke TRY
0.191976
1 HDRO(HDRO) ke JPY
¥0.69768
1 HDRO(HDRO) ke ARS
ARS$6.6182472
1 HDRO(HDRO) ke RUB
0.3704544
1 HDRO(HDRO) ke INR
0.4043352
1 HDRO(HDRO) ke IDR
Rp75.9999696
1 HDRO(HDRO) ke PHP
0.2691768
1 HDRO(HDRO) ke EGP
￡E.0.2156424
1 HDRO(HDRO) ke BRL
R$0.0243504
1 HDRO(HDRO) ke CAD
C$0.0064296
1 HDRO(HDRO) ke BDT
0.5563656
1 HDRO(HDRO) ke NGN
6.5611104
1 HDRO(HDRO) ke COP
$17.4712296
1 HDRO(HDRO) ke ZAR
R.0.0791616
1 HDRO(HDRO) ke UAH
0.1917936
1 HDRO(HDRO) ke TZS
T.Sh.11.20392
1 HDRO(HDRO) ke VES
Bs1.01688
1 HDRO(HDRO) ke CLP
$4.29552
1 HDRO(HDRO) ke PKR
Rs1.2888384
1 HDRO(HDRO) ke KZT
2.3986968
1 HDRO(HDRO) ke THB
฿0.147744
1 HDRO(HDRO) ke TWD
NT$0.1413144
1 HDRO(HDRO) ke AED
د.إ0.0167352
1 HDRO(HDRO) ke CHF
Fr0.003648
1 HDRO(HDRO) ke HKD
HK$0.0354312
1 HDRO(HDRO) ke AMD
֏1.743744
1 HDRO(HDRO) ke MAD
.د.م0.0424536
1 HDRO(HDRO) ke MXN
$0.0846792
1 HDRO(HDRO) ke SAR
ريال0.0171
1 HDRO(HDRO) ke ETB
Br0.6999144
1 HDRO(HDRO) ke KES
KSh0.5888784
1 HDRO(HDRO) ke JOD
د.أ0.00323304
1 HDRO(HDRO) ke PLN
0.0167808
1 HDRO(HDRO) ke RON
лв0.020064
1 HDRO(HDRO) ke SEK
kr0.0435936
1 HDRO(HDRO) ke BGN
лв0.0077064
1 HDRO(HDRO) ke HUF
Ft1.5245448
1 HDRO(HDRO) ke CZK
0.0961704
1 HDRO(HDRO) ke KWD
د.ك0.00139536
1 HDRO(HDRO) ke ILS
0.0149112
1 HDRO(HDRO) ke BOB
Bs0.031464
1 HDRO(HDRO) ke AZN
0.007752
1 HDRO(HDRO) ke TJS
SM0.0420432
1 HDRO(HDRO) ke GEL
0.0123576
1 HDRO(HDRO) ke AOA
Kz4.160544
1 HDRO(HDRO) ke BHD
.د.ب0.00171456
1 HDRO(HDRO) ke BMD
$0.00456
1 HDRO(HDRO) ke DKK
kr0.0294576
1 HDRO(HDRO) ke HNL
L0.1198368
1 HDRO(HDRO) ke MUR
0.20976
1 HDRO(HDRO) ke NAD
$0.0792072
1 HDRO(HDRO) ke NOK
kr0.046512
1 HDRO(HDRO) ke NZD
$0.0080712
1 HDRO(HDRO) ke PAB
B/.0.00456
1 HDRO(HDRO) ke PGK
K0.0194712
1 HDRO(HDRO) ke QAR
ر.ق0.0165984
1 HDRO(HDRO) ke RSD
дин.0.4628856
1 HDRO(HDRO) ke UZS
soʻm54.2857056
1 HDRO(HDRO) ke ALL
L0.3824472
1 HDRO(HDRO) ke ANG
ƒ0.0081624
1 HDRO(HDRO) ke AWG
ƒ0.008208
1 HDRO(HDRO) ke BBD
$0.00912
1 HDRO(HDRO) ke BAM
KM0.0077064
1 HDRO(HDRO) ke BIF
Fr13.44744
1 HDRO(HDRO) ke BND
$0.005928
1 HDRO(HDRO) ke BSD
$0.00456
1 HDRO(HDRO) ke JMD
$0.731196
1 HDRO(HDRO) ke KHR
18.3132336
1 HDRO(HDRO) ke KMF
Fr1.94712
1 HDRO(HDRO) ke LAK
99.1304328
1 HDRO(HDRO) ke LKR
රු1.3902072
1 HDRO(HDRO) ke MDL
L0.0780216
1 HDRO(HDRO) ke MGA
Ar20.54052
1 HDRO(HDRO) ke MOP
P0.03648
1 HDRO(HDRO) ke MVR
0.070224
1 HDRO(HDRO) ke MWK
MK7.902936
1 HDRO(HDRO) ke MZN
MT0.291612
1 HDRO(HDRO) ke NPR
रु0.646152
1 HDRO(HDRO) ke PYG
32.33952
1 HDRO(HDRO) ke RWF
Fr6.62568
1 HDRO(HDRO) ke SBD
$0.0374832
1 HDRO(HDRO) ke SCR
0.0686736
1 HDRO(HDRO) ke SRD
$0.17556
1 HDRO(HDRO) ke SVC
$0.0398544
1 HDRO(HDRO) ke SZL
L0.079116
1 HDRO(HDRO) ke TMT
m0.01596
1 HDRO(HDRO) ke TND
د.ت0.01349304
1 HDRO(HDRO) ke TTD
$0.0308712
1 HDRO(HDRO) ke UGX
Sh15.94176
1 HDRO(HDRO) ke XAF
Fr2.59008
1 HDRO(HDRO) ke XCD
$0.012312
1 HDRO(HDRO) ke XOF
Fr2.59008
1 HDRO(HDRO) ke XPF
Fr0.46968
1 HDRO(HDRO) ke BWP
P0.061332
1 HDRO(HDRO) ke BZD
$0.0091656
1 HDRO(HDRO) ke CVE
$0.4370304
1 HDRO(HDRO) ke DJF
Fr0.81168
1 HDRO(HDRO) ke DOP
$0.293208
1 HDRO(HDRO) ke DZD
د.ج0.5949888
1 HDRO(HDRO) ke FJD
$0.0103968
1 HDRO(HDRO) ke GNF
Fr39.6492
1 HDRO(HDRO) ke GTQ
Q0.0349296
1 HDRO(HDRO) ke GYD
$0.9537696
1 HDRO(HDRO) ke ISK
kr0.57456

Sumber Daya HDRO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HDRO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi HDRO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HDRO

Berapa nilai HDRO (HDRO) hari ini?
Harga live HDRO dalam USD adalah 0.00456 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HDRO ke USD saat ini?
Harga HDRO ke USD saat ini adalah $ 0.00456. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HDRO?
Kapitalisasi pasar HDRO adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HDRO?
Suplai beredar HDRO adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HDRO?
HDRO mencapai harga ATH sebesar 0.07099317865782674 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HDRO?
HDRO mencapai harga ATL 0.004388037120907277 USD.
Berapa volume perdagangan HDRO?
Volume perdagangan 24 jam live HDRO adalah $ 57.14K USD.
Akankah harga HDRO naik lebih tinggi tahun ini?
HDRO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HDRO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:46:52 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HDRO ke USD

Jumlah

HDRO
HDRO
USD
USD

1 HDRO = 0.00456 USD

Perdagangkan HDRO

HDRO/USDT
$0.00456
$0.00456$0.00456
+0.21%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

