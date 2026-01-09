Metic Metical Mozambik adalah mata uang resmi Mozambik, sebuah negara yang terletak di Afrika Tenggara. Mata uang ini dilambangkan dengan simbol 'MT' dan kode ISO-nya adalah 'MZN'. Metic Metical dibagi menjadi 100 centavo, mirip dengan cara banyak mata uang dunia lainnya dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Sebagai mata uang resmi negara, Metic Metical memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, berfungsi sebagai alat tukar untuk barang dan jasa, satuan akuntansi untuk mengukur nilai ekonomi suatu barang, serta penyimpanan nilai tabungan.

Metic Metical diterbitkan dan diatur oleh Bank Mozambik, bank sentral negara tersebut. Keputusan kebijakan moneter bank, seperti penetapan suku bunga dan pengendalian jumlah uang beredar, dapat berdampak signifikan terhadap nilai Metic Metical. Keputusan-keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar mata uang asing, serta faktor-faktor lainnya.

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, Metic Metical Mozambik digunakan untuk berbagai transaksi, mulai dari pembelian barang dan jasa sehari-hari hingga melakukan kesepakatan bisnis dan investasi. Mata uang ini juga digunakan di pasar valuta asing negara tersebut, di mana Metic Metical diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lain. Pasar ini memegang peranan kunci dalam menentukan nilai tukar Metic Metical, yang memengaruhi biaya impor dan ekspor serta dapat memengaruhi neraca perdagangan negara tersebut.

Meskipun merupakan mata uang resmi Mozambik, Metic Metical tidak banyak digunakan di luar negeri. Hal ini sebagian disebabkan oleh tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut serta ketidakstabilan relatif mata uang ini. Akibatnya, pelaku usaha dan investor internasional yang terlibat dalam transaksi dengan Mozambik sering menggunakan mata uang lain yang lebih stabil dan diakui secara internasional, seperti Dolar AS atau Euro.

Singkatnya, Metic Metical Mozambik merupakan bagian integral dari perekonomian Mozambik, memfasilitasi transaksi ekonomi dan berperan sebagai ukuran utama kesehatan ekonomi negara tersebut. Nilainya dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi serta keputusan kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Mozambik. Meskipun tidak banyak digunakan di luar negeri, Metic Metical tetap merupakan mata uang yang signifikan di dalam perbatasan Mozambik.