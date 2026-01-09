Tabel Konversi HODL ke Rupe Pakistan
Tabel Konversi HODL ke PKR
- 1 HODL0.00 PKR
- 2 HODL0.00 PKR
- 3 HODL0.00 PKR
- 4 HODL0.00 PKR
- 5 HODL0.00 PKR
- 6 HODL0.00 PKR
- 7 HODL0.00 PKR
- 8 HODL0.00 PKR
- 9 HODL0.00 PKR
- 10 HODL0.00 PKR
- 50 HODL0.00 PKR
- 100 HODL0.00 PKR
- 1,000 HODL0.00 PKR
- 5,000 HODL0.00 PKR
- 10,000 HODL0.00 PKR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual HODL ke Rupe Pakistan (HODL ke PKR) di berbagai rentang nilai, dari 1 HODL hingga 10,000 HODL. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HODL yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PKR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HODL ke PKR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PKR ke HODL
- 1 PKR354,910,724 HODL
- 2 PKR709,821,449 HODL
- 3 PKR1,064,732,174 HODL
- 4 PKR1,419,642,899 HODL
- 5 PKR1,774,553,624 HODL
- 6 PKR2,129,464,349 HODL
- 7 PKR2,484,375,074 HODL
- 8 PKR2,839,285,799 HODL
- 9 PKR3,194,196,524 HODL
- 10 PKR3,549,107,249 HODL
- 50 PKR17,745,536,249 HODL
- 100 PKR35,491,072,499 HODL
- 1,000 PKR354,910,724,995 HODL
- 5,000 PKR1,774,553,624,975 HODL
- 10,000 PKR3,549,107,249,951 HODL
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Rupe Pakistan ke HODL (PKR ke HODL) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PKR hingga 10,000 PKR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah HODL yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PKR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
HODL (HODL) saat ini diperdagangkan seharga ₨ 0.00 PKR , yang mencerminkan perubahan 0.00% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₨-- dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₨-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman HODL Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
--
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
0.00%
Perubahan Harga (1 Hari)
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
Grafik tren HODL ke PKR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi HODL terhadap PKR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga HODL saat ini.
Ringkasan Konversi HODL ke PKR
Per | 1 HODL = 0.00 PKR | 1 PKR = 354,910,724 HODL
Kurs untuk 1 HODL ke PKR hari ini adalah 0.00 PKR.
Pembelian 5 HODL akan dikenai biaya 0.00 PKR, sedangkan 10 HODL memiliki nilai 0.00 PKR.
1 PKR dapat di-trade dengan 354,910,724 HODL.
50 PKR dapat dikonversi ke 17,745,536,249 HODL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HODL ke PKR telah berubah sebesar 0.00% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.00%, sehingga mencapai high senilai -- PKR dan low senilai -- PKR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HODL adalah -- PKR yang menunjukkan perubahan -- pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HODL telah berubah sebesar -- PKR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -- pada nilainya.
Semua Tentang HODL (HODL)
Setelah menghitung harga HODL (HODL), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang HODL langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HODL. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli HODL, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HODL ke PKR
Dalam 24 jam terakhir, HODL (HODL) telah berfluktuasi antara -- PKR dan -- PKR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0 PKR dan high 0.0000015475827938160842 PKR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HODL ke PKR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Low
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Rata-rata
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|₨ 0
|Volatilitas
|+0.50%
|+177.80%
|+746.13%
|+746.13%
|Perubahan
|0.00%
|-99.67%
|-99.87%
|-99.87%
Prakiraan Harga HODL dalam PKR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga HODL dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HODL ke PKR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HODL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, HODL dapat mencapai sekitar ₨0.00 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HODL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HODL mungkin naik menjadi sekitar ₨0.00 PKR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga HODL kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Penjelasan Rupe Pakistan
Rupee Pakistan, yang sering dilambangkan sebagai PKR, berfungsi sebagai mata uang fiat resmi di Pakistan, sebuah negara Asia Selatan dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa. Sebagai mata uang nasional, Rupee Pakistan memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi negara ini, memfasilitasi berbagai transaksi mulai dari pembelian sehari-hari hingga transaksi bisnis yang lebih besar dan kompleks. Mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Sentral Pakistan, yaitu Bank Sentral negara tersebut, yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas dan nilai tukarnya.
Rupee Pakistan dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut paisa, meskipun pembagian ini jarang digunakan dalam transaksi sehari-hari akibat inflasi. Mata uang ini tersedia dalam bentuk koin maupun uang kertas, dengan denominasi mulai dari 1 hingga 5.000 rupee. Rentang denominasi yang fleksibel ini memudahkan penggunaan dalam transaksi kecil maupun besar, sehingga mendukung penerimaannya secara luas dalam perekonomian Pakistan.
Nilai Rupee Pakistan, seperti halnya mata uang fiat lainnya, tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak. Sebaliknya, nilainya bergantung pada kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya, serta kemampuan pemerintah untuk menjaga nilai mata uang tersebut. Kepercayaan ini sangat penting bagi fungsi Rupee sebagai alat tukar, satuan hitungan, dan penyimpan nilai—tiga fungsi dasar dari setiap mata uang.
Nilai tukar Rupee Pakistan terhadap mata uang lain fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan perubahan tren pasar global. Nilai tukar ini merupakan faktor utama dalam menentukan biaya impor dan ekspor, yang pada gilirannya memengaruhi neraca perdagangan Pakistan, pertumbuhan ekonominya, serta tingkat inflasi.
Dalam lanskap keuangan global, Rupee Pakistan memiliki peran penting tidak hanya dalam perekonomian domestik, tetapi juga dalam perdagangan dan keuangan internasional. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga nilai dan stabilitasnya, Rupee Pakistan tetap menjadi instrumen vital dalam kerangka ekonomi Pakistan, memfasilitasi perdagangan dan komersial, serta menjadi simbol kedaulatan ekonomi negara tersebut.
Sebagai kesimpulan, Rupee Pakistan, sebagai mata uang fiat, mencerminkan identitas ekonomi Pakistan. Nilainya, yang ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi dan geopolitik, memainkan peran krusial dalam aktivitas ekonomi negara serta interaksi keuangan global.
Pasangan Perdagangan HODL yang Tersedia di MEXC
HODL/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot HODL, yang mencakup pasar tempat HODL dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual HODL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures HODL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures HODL untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli HODL
Ingin menambahkan HODL ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli HODL › atau Mulai sekarang ›
HODL dan PKR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
HODL (HODL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga HODL
- Harga Saat Ini (USD): $0.00000000001005
- Perubahan 7 Hari: 0.00%
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HODL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PKR, harga USD HODL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HODL] [HODL ke USD]
Rupe Pakistan (PKR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PKR/USD): 0.0035714242091890018
- Perubahan 7 Hari: -0.06%
- Tren 30 Hari: -0.06%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PKR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HODL yang sama.
- PKR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HODL dengan PKR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HODL ke PKR?
Kurs antara HODL (HODL) dan Rupe Pakistan (PKR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HODL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HODL ke PKR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PKR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PKR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PKR. Ketika PKR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HODL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti HODL, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HODL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PKR.
Konversikan HODL ke PKR Seketika
Gunakan konverter HODL ke PKR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HODL ke PKR?
Masukkan Jumlah HODL
Mulailah dengan memasukkan jumlah HODL yang ingin Anda konversi ke PKR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HODL ke PKR Secara Live
Lihat kurs HODL ke PKR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HODL dan PKR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HODL ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HODL dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HODL ke PKR dihitung?
Perhitungan kurs HODL ke PKR didasarkan pada nilai HODL saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PKR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HODL ke PKR begitu sering berubah?
Kurs HODL ke PKR sangat sering berubah karena HODL dan Rupe Pakistan terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HODL ke PKR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HODL ke PKR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HODL ke PKR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HODL ke PKR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HODL ke PKR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HODL terhadap PKR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HODL terhadap PKR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HODL ke PKR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PKR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HODL tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HODL ke PKR?
Halving HODL, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HODL ke PKR.
Bisakah saya membandingkan kurs HODL ke PKR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HODL kePKR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HODL ke PKR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga HODL, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HODL ke PKR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PKR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HODL ke PKR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi HODL dan Rupe Pakistan?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk HODL dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HODL ke PKR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PKR Anda ke HODL dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HODL ke PKR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HODL dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HODL ke PKR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HODL ke PKR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PKR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HODL ke PKR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi HODL Selengkapnya
Harga HODL
Pelajari selengkapnya tentang HODL (HODL) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga HODL
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar HODL untuk lebih memahami kemungkinan arah HODL.
Cara Membeli HODL
Ingin membeli HODL? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
HODL/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan HODL/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
HODL USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada HODL dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures HODL USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi HODL ke Fiat Selengkapnya
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.