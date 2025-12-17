Tabel Konversi HONK ke Cambodian Riel
Tabel Konversi HONK ke KHR
- 1 HONK4.90 KHR
- 2 HONK9.79 KHR
- 3 HONK14.69 KHR
- 4 HONK19.59 KHR
- 5 HONK24.48 KHR
- 6 HONK29.38 KHR
- 7 HONK34.28 KHR
- 8 HONK39.17 KHR
- 9 HONK44.07 KHR
- 10 HONK48.97 KHR
- 50 HONK244.84 KHR
- 100 HONK489.67 KHR
- 1,000 HONK4,896.72 KHR
- 5,000 HONK24,483.59 KHR
- 10,000 HONK48,967.19 KHR
Tabel di atas menampilkan konversi aktual HONK ke Cambodian Riel (HONK ke KHR) di berbagai rentang nilai, dari 1 HONK hingga 10,000 HONK. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HONK yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar KHR terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HONK ke KHR khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi KHR ke HONK
- 1 KHR0.2042 HONK
- 2 KHR0.4084 HONK
- 3 KHR0.6126 HONK
- 4 KHR0.8168 HONK
- 5 KHR1.0210 HONK
- 6 KHR1.225 HONK
- 7 KHR1.429 HONK
- 8 KHR1.633 HONK
- 9 KHR1.837 HONK
- 10 KHR2.0421 HONK
- 50 KHR10.21 HONK
- 100 KHR20.42 HONK
- 1,000 KHR204.2 HONK
- 5,000 KHR1,021 HONK
- 10,000 KHR2,042 HONK
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Cambodian Riel ke HONK (KHR ke HONK) di berbagai rentang jumlah, dari 1 KHR hingga 10,000 KHR. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah HONK yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah KHR yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
HONK (HONK) saat ini diperdagangkan seharga ៛ 4.90 KHR , yang mencerminkan perubahan -0.16% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ៛337.25K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ៛4.50B KHR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman HONK Harga khusus dari kami.
3.69T KHR
Suplai Peredaran
337.25K
Volume Trading 24 Jam
4.50B KHR
Kapitalisasi Pasar
-0.16%
Perubahan Harga (1 Hari)
៛ 0.001699
High 24 Jam
៛ 0.001221
Low 24 Jam
Grafik tren HONK ke KHR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi HONK terhadap KHR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga HONK saat ini.
Ringkasan Konversi HONK ke KHR
Per | 1 HONK = 4.90 KHR | 1 KHR = 0.2042 HONK
Kurs untuk 1 HONK ke KHR hari ini adalah 4.90 KHR.
Pembelian 5 HONK akan dikenai biaya 24.48 KHR, sedangkan 10 HONK memiliki nilai 48.97 KHR.
1 KHR dapat di-trade dengan 0.2042 HONK.
50 KHR dapat dikonversi ke 10.21 HONK, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HONK ke KHR telah berubah sebesar -13.41% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.16%, sehingga mencapai high senilai 6.813697872482947 KHR dan low senilai 4.896718718247015 KHR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HONK adalah 1.7766145718127988 KHR yang menunjukkan perubahan +175.62% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HONK telah berubah sebesar 0.9023437441487128 KHR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +22.59% pada nilainya.
Semua Tentang HONK (HONK)
Setelah menghitung harga HONK (HONK), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang HONK langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HONK. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli HONK, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HONK ke KHR
Dalam 24 jam terakhir, HONK (HONK) telah berfluktuasi antara 4.896718718247015 KHR dan 6.813697872482947 KHR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 4.255052055741264 KHR dan high 6.813697872482947 KHR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HONK ke KHR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Low
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Rata-rata
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|៛ 0
|Volatilitas
|+39.08%
|+45.25%
|+311.06%
|+138.35%
|Perubahan
|-0.16%
|-13.40%
|+175.62%
|+22.59%
Prakiraan Harga HONK dalam KHR untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga HONK dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HONK ke KHR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HONK untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, HONK dapat mencapai sekitar ៛5.14KHR, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HONK untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HONK mungkin naik menjadi sekitar ៛6.25 KHR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga HONK kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan HONK yang Tersedia di MEXC
HONK/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot HONK, yang mencakup pasar tempat HONK dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual HONK pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures HONK dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures HONK untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli HONK
HONK dan KHR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
HONK (HONK) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga HONK
- Harga Saat Ini (USD): $0.001221
- Perubahan 7 Hari: -13.41%
- Tren 30 Hari: +175.62%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HONK, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KHR, harga USD HONK tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HONK] [HONK ke USD]
Cambodian Riel (KHR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KHR/USD): 0.00024940552018201456
- Perubahan 7 Hari: -0.19%
- Tren 30 Hari: -0.19%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KHR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HONK yang sama.
- KHR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HONK dengan KHR secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HONK ke KHR?
Kurs antara HONK (HONK) dan Cambodian Riel (KHR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HONK, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HONK ke KHR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KHR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KHR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KHR. Ketika KHR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HONK, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti HONK, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HONK dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KHR.
Konversikan HONK ke KHR Seketika
Gunakan konverter HONK ke KHR kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HONK ke KHR?
Masukkan Jumlah HONK
Mulailah dengan memasukkan jumlah HONK yang ingin Anda konversi ke KHR menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HONK ke KHR Secara Live
Lihat kurs HONK ke KHR yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HONK dan KHR.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HONK ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HONK dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HONK ke KHR dihitung?
Perhitungan kurs HONK ke KHR didasarkan pada nilai HONK saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke KHR menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HONK ke KHR begitu sering berubah?
Kurs HONK ke KHR sangat sering berubah karena HONK dan Cambodian Riel terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HONK ke KHR yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HONK ke KHR dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HONK ke KHR dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HONK ke KHR atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HONK ke KHR dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HONK terhadap KHR dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HONK terhadap KHR dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HONK ke KHR?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan KHR, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HONK tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HONK ke KHR?
Halving HONK, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HONK ke KHR.
Bisakah saya membandingkan kurs HONK ke KHR dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HONK keKHR wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HONK ke KHR sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga HONK, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HONK ke KHR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas KHR dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HONK ke KHR dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi HONK dan Cambodian Riel?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk HONK dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HONK ke KHR dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan KHR Anda ke HONK dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HONK ke KHR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HONK dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HONK ke KHR dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HONK ke KHR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai KHR terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HONK ke KHR yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.