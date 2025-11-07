Apa yang dimaksud dengan HONK (HONK)

Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game." Honk is the first goose-themed coin on the Solana blockchain. $HONK was inspired by an audacious goose known for aspiring to be a boss, featured in the viral video game "Untitled Goose Game."

Prediksi Harga HONK (USD)

Berapa nilai HONK (HONK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HONK (HONK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HONK.

Tokenomi HONK (HONK)

Memahami tokenomi HONK (HONK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HONK sekarang!

Cara membeli HONK (HONK)

HONK ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya HONK

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai HONK, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HONK Berapa nilai HONK (HONK) hari ini? Harga live HONK dalam USD adalah 0.000491 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HONK ke USD saat ini? $ 0.000491 . Cobalah Harga HONK ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar HONK? Kapitalisasi pasar HONK adalah $ 451.63K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HONK? Suplai beredar HONK adalah 919.82M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HONK? HONK mencapai harga ATH sebesar 0.04147847959572609 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HONK? HONK mencapai harga ATL 0.000066295081003402 USD . Berapa volume perdagangan HONK? Volume perdagangan 24 jam live HONK adalah $ 52.48 USD . Akankah harga HONK naik lebih tinggi tahun ini? HONK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HONK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

