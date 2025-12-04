Tabel Konversi HTR ke Jamaican Dollar
Tabel Konversi HTR ke JMD
- 1 HTR2.11 JMD
- 2 HTR4.22 JMD
- 3 HTR6.33 JMD
- 4 HTR8.44 JMD
- 5 HTR10.55 JMD
- 6 HTR12.66 JMD
- 7 HTR14.77 JMD
- 8 HTR16.89 JMD
- 9 HTR19.00 JMD
- 10 HTR21.11 JMD
- 50 HTR105.54 JMD
- 100 HTR211.07 JMD
- 1,000 HTR2,110.70 JMD
- 5,000 HTR10,553.50 JMD
- 10,000 HTR21,107.01 JMD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual HTR ke Jamaican Dollar (HTR ke JMD) di berbagai rentang nilai, dari 1 HTR hingga 10,000 HTR. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah HTR yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar JMD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah HTR ke JMD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi JMD ke HTR
- 1 JMD0.4737 HTR
- 2 JMD0.9475 HTR
- 3 JMD1.421 HTR
- 4 JMD1.895 HTR
- 5 JMD2.368 HTR
- 6 JMD2.842 HTR
- 7 JMD3.316 HTR
- 8 JMD3.790 HTR
- 9 JMD4.263 HTR
- 10 JMD4.737 HTR
- 50 JMD23.68 HTR
- 100 JMD47.37 HTR
- 1,000 JMD473.7 HTR
- 5,000 JMD2,368 HTR
- 10,000 JMD4,737 HTR
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Jamaican Dollar ke HTR (JMD ke HTR) di berbagai rentang jumlah, dari 1 JMD hingga 10,000 JMD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah HTR yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah JMD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
HTR (HTR) saat ini diperdagangkan seharga J$ 2.11 JMD , yang mencerminkan perubahan -15.97% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai J$11.77M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar J$1.06B JMD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman HTR Harga khusus dari kami.
80.33B JMD
Suplai Peredaran
11.77M
Volume Trading 24 Jam
1.06B JMD
Kapitalisasi Pasar
-15.97%
Perubahan Harga (1 Hari)
J$ 0.01571
High 24 Jam
J$ 0.01314
Low 24 Jam
Grafik tren HTR ke JMD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi HTR terhadap JMD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga HTR saat ini.
Ringkasan Konversi HTR ke JMD
Per | 1 HTR = 2.11 JMD | 1 JMD = 0.4737 HTR
Kurs untuk 1 HTR ke JMD hari ini adalah 2.11 JMD.
Pembelian 5 HTR akan dikenai biaya 10.55 JMD, sedangkan 10 HTR memiliki nilai 21.11 JMD.
1 JMD dapat di-trade dengan 0.4737 HTR.
50 JMD dapat dikonversi ke 23.68 HTR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 HTR ke JMD telah berubah sebesar -18.46% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -15.97%, sehingga mencapai high senilai 2.521605135857394 JMD dan low senilai 2.109095575121971 JMD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 HTR adalah 3.861859934355755 JMD yang menunjukkan perubahan -45.33% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, HTR telah berubah sebesar 0.02568152907302248 JMD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar +1.23% pada nilainya.
Semua Tentang HTR (HTR)
Setelah menghitung harga HTR (HTR), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang HTR langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan HTR. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli HTR, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga HTR ke JMD
Dalam 24 jam terakhir, HTR (HTR) telah berfluktuasi antara 2.109095575121971 JMD dan 2.521605135857394 JMD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.868331240062385 JMD dan high 2.7720000443193635 JMD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas HTR ke JMD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|J$ 1.6
|J$ 1.6
|J$ 4.81
|J$ 8.02
|Low
|J$ 1.6
|J$ 1.6
|J$ 1.6
|J$ 1.6
|Rata-rata
|J$ 1.6
|J$ 1.6
|J$ 1.6
|J$ 3.21
|Volatilitas
|+16.43%
|+35.21%
|+88.28%
|+333.85%
|Perubahan
|-15.92%
|-17.76%
|-45.36%
|+1.15%
Prakiraan Harga HTR dalam JMD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga HTR dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan HTR ke JMD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga HTR untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, HTR dapat mencapai sekitar J$2.22JMD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga HTR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, HTR mungkin naik menjadi sekitar J$2.69 JMD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga HTR kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan HTR yang Tersedia di MEXC
HTR/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot HTR, yang mencakup pasar tempat HTR dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual HTR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures HTR dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures HTR untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli HTR
Ingin menambahkan HTR ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli HTR › atau Mulai sekarang ›
HTR dan JMD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
HTR (HTR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga HTR
- Harga Saat Ini (USD): $0.01315
- Perubahan 7 Hari: -18.46%
- Tren 30 Hari: -45.33%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk HTR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke JMD, harga USD HTR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga HTR] [HTR ke USD]
Jamaican Dollar (JMD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (JMD/USD): 0.006228663751249244
- Perubahan 7 Hari: +0.25%
- Tren 30 Hari: +0.25%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- JMD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah HTR yang sama.
- JMD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli HTR dengan JMD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs HTR ke JMD?
Kurs antara HTR (HTR) dan Jamaican Dollar (JMD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam HTR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs HTR ke JMD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit JMD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal JMD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan JMD. Ketika JMD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti HTR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti HTR, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap HTR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke JMD.
Konversikan HTR ke JMD Seketika
Gunakan konverter HTR ke JMD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi HTR ke JMD?
Masukkan Jumlah HTR
Mulailah dengan memasukkan jumlah HTR yang ingin Anda konversi ke JMD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs HTR ke JMD Secara Live
Lihat kurs HTR ke JMD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang HTR dan JMD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan HTR ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli HTR dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs HTR ke JMD dihitung?
Perhitungan kurs HTR ke JMD didasarkan pada nilai HTR saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke JMD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs HTR ke JMD begitu sering berubah?
Kurs HTR ke JMD sangat sering berubah karena HTR dan Jamaican Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs HTR ke JMD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs HTR ke JMD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs HTR ke JMD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan HTR ke JMD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi HTR ke JMD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren HTR terhadap JMD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga HTR terhadap JMD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar HTR ke JMD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan JMD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun HTR tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs HTR ke JMD?
Halving HTR, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs HTR ke JMD.
Bisakah saya membandingkan kurs HTR ke JMD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs HTR keJMD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs HTR ke JMD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga HTR, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi HTR ke JMD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas JMD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target HTR ke JMD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi HTR dan Jamaican Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk HTR dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan HTR ke JMD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan JMD Anda ke HTR dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah HTR ke JMD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga HTR dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar HTR ke JMD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs HTR ke JMD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai JMD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs HTR ke JMD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
