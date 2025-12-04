Tabel Konversi IXFI ke Bahamian Dollar
Tabel Konversi IXFI ke BSD
- 1 IXFI0.01 BSD
- 2 IXFI0.01 BSD
- 3 IXFI0.02 BSD
- 4 IXFI0.02 BSD
- 5 IXFI0.03 BSD
- 6 IXFI0.03 BSD
- 7 IXFI0.04 BSD
- 8 IXFI0.04 BSD
- 9 IXFI0.05 BSD
- 10 IXFI0.05 BSD
- 50 IXFI0.27 BSD
- 100 IXFI0.55 BSD
- 1,000 IXFI5.46 BSD
- 5,000 IXFI27.30 BSD
- 10,000 IXFI54.60 BSD
Tabel di atas menampilkan konversi aktual IXFI ke Bahamian Dollar (IXFI ke BSD) di berbagai rentang nilai, dari 1 IXFI hingga 10,000 IXFI. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah IXFI yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar BSD terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah IXFI ke BSD khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi BSD ke IXFI
- 1 BSD183.1 IXFI
- 2 BSD366.3 IXFI
- 3 BSD549.4 IXFI
- 4 BSD732.6 IXFI
- 5 BSD915.7 IXFI
- 6 BSD1,098 IXFI
- 7 BSD1,282 IXFI
- 8 BSD1,465 IXFI
- 9 BSD1,648 IXFI
- 10 BSD1,831 IXFI
- 50 BSD9,157 IXFI
- 100 BSD18,315 IXFI
- 1,000 BSD183,152 IXFI
- 5,000 BSD915,761 IXFI
- 10,000 BSD1,831,523 IXFI
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Bahamian Dollar ke IXFI (BSD ke IXFI) di berbagai rentang jumlah, dari 1 BSD hingga 10,000 BSD. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah IXFI yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah BSD yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
IXFI (IXFI) saat ini diperdagangkan seharga B$ 0.01 BSD , yang mencerminkan perubahan 21.33% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai B$117.72K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar B$-- . Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman IXFI Harga khusus dari kami.
--
Suplai Peredaran
117.72K
Volume Trading 24 Jam
--
Kapitalisasi Pasar
21.33%
Perubahan Harga (1 Hari)
B$ 0.0078
High 24 Jam
B$ 0.00404
Low 24 Jam
Grafik tren IXFI ke BSD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi IXFI terhadap BSD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga IXFI saat ini.
Ringkasan Konversi IXFI ke BSD
Per | 1 IXFI = 0.01 BSD | 1 BSD = 183.1 IXFI
Kurs untuk 1 IXFI ke BSD hari ini adalah 0.01 BSD.
Pembelian 5 IXFI akan dikenai biaya 0.03 BSD, sedangkan 10 IXFI memiliki nilai 0.05 BSD.
1 BSD dapat di-trade dengan 183.1 IXFI.
50 BSD dapat dikonversi ke 9,157 IXFI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 IXFI ke BSD telah berubah sebesar -45.02% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 21.33%, sehingga mencapai high senilai 0.0077999064187162575 BSD dan low senilai 0.004039951529694062 BSD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 IXFI adalah 0.009059891301739653 BSD yang menunjukkan perubahan -39.74% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, IXFI telah berubah sebesar -0.004539945530893822 BSD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -45.40% pada nilainya.
Semua Tentang IXFI (IXFI)
Setelah menghitung harga IXFI (IXFI), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang IXFI langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan IXFI. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli IXFI, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga IXFI ke BSD
Dalam 24 jam terakhir, IXFI (IXFI) telah berfluktuasi antara 0.004039951529694062 BSD dan 0.0077999064187162575 BSD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.004039951529694062 BSD dan high 0.010139878344331135 BSD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas IXFI ke BSD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|B$ 0
|B$ 0
|B$ 0
|B$ 0.01
|Low
|B$ 0
|B$ 0
|B$ 0
|B$ 0
|Rata-rata
|B$ 0
|B$ 0
|B$ 0
|B$ 0
|Volatilitas
|+54.81%
|+61.62%
|+66.09%
|+209.60%
|Perubahan
|-18.51%
|-43.53%
|-39.43%
|-44.10%
Prakiraan Harga IXFI dalam BSD untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga IXFI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan IXFI ke BSD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga IXFI untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, IXFI dapat mencapai sekitar B$0.01BSD, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga IXFI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, IXFI mungkin naik menjadi sekitar B$0.01 BSD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga IXFI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan IXFI yang Tersedia di MEXC
IXFI/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot IXFI, yang mencakup pasar tempat IXFI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual IXFI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures IXFI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures IXFI untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli IXFI
Ingin menambahkan IXFI ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli IXFI › atau Mulai sekarang ›
IXFI dan BSD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
IXFI (IXFI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga IXFI
- Harga Saat Ini (USD): $0.00546
- Perubahan 7 Hari: -45.02%
- Tren 30 Hari: -39.74%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk IXFI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BSD, harga USD IXFI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga IXFI] [IXFI ke USD]
Bahamian Dollar (BSD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BSD/USD): 0.9998120353373565
- Perubahan 7 Hari: -0.05%
- Tren 30 Hari: -0.05%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BSD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah IXFI yang sama.
- BSD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli IXFI dengan BSD secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs IXFI ke BSD?
Kurs antara IXFI (IXFI) dan Bahamian Dollar (BSD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam IXFI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs IXFI ke BSD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BSD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BSD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BSD. Ketika BSD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti IXFI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti IXFI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap IXFI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BSD.
Konversikan IXFI ke BSD Seketika
Gunakan konverter IXFI ke BSD kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi IXFI ke BSD?
Masukkan Jumlah IXFI
Mulailah dengan memasukkan jumlah IXFI yang ingin Anda konversi ke BSD menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs IXFI ke BSD Secara Live
Lihat kurs IXFI ke BSD yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang IXFI dan BSD.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan IXFI ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli IXFI dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs IXFI ke BSD dihitung?
Perhitungan kurs IXFI ke BSD didasarkan pada nilai IXFI saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke BSD menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs IXFI ke BSD begitu sering berubah?
Kurs IXFI ke BSD sangat sering berubah karena IXFI dan Bahamian Dollar terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs IXFI ke BSD yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs IXFI ke BSD dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs IXFI ke BSD dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan IXFI ke BSD atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi IXFI ke BSD dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren IXFI terhadap BSD dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga IXFI terhadap BSD dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar IXFI ke BSD?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan BSD, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun IXFI tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs IXFI ke BSD?
Halving IXFI, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs IXFI ke BSD.
Bisakah saya membandingkan kurs IXFI ke BSD dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs IXFI keBSD wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs IXFI ke BSD sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga IXFI, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi IXFI ke BSD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas BSD dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target IXFI ke BSD dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi IXFI dan Bahamian Dollar?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk IXFI dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan IXFI ke BSD dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan BSD Anda ke IXFI dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah IXFI ke BSD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga IXFI dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar IXFI ke BSD dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs IXFI ke BSD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai BSD terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs IXFI ke BSD yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi IXFI Selengkapnya
Harga IXFI
Pelajari selengkapnya tentang IXFI (IXFI) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga IXFI
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar IXFI untuk lebih memahami kemungkinan arah IXFI.
Cara Membeli IXFI
Ingin membeli IXFI? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
IXFI/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan IXFI/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
IXFI USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada IXFI dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures IXFI USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi IXFI ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke BSD
Mengapa Harus Membeli IXFI dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli IXFI.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli IXFI dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.