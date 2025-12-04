Tabel Konversi Jager Hunter ke Philippine Peso
Tabel Konversi JAGER ke PHP
- 1 JAGER0.00 PHP
- 2 JAGER0.00 PHP
- 3 JAGER0.00 PHP
- 4 JAGER0.00 PHP
- 5 JAGER0.00 PHP
- 6 JAGER0.00 PHP
- 7 JAGER0.00 PHP
- 8 JAGER0.00 PHP
- 9 JAGER0.00 PHP
- 10 JAGER0.00 PHP
- 50 JAGER0.00 PHP
- 100 JAGER0.00 PHP
- 1,000 JAGER0.00 PHP
- 5,000 JAGER0.00 PHP
- 10,000 JAGER0.00 PHP
Tabel di atas menampilkan konversi aktual Jager Hunter ke Philippine Peso (JAGER ke PHP) di berbagai rentang nilai, dari 1 JAGER hingga 10,000 JAGER. Ini menyediakan referensi cepat untuk jumlah JAGER yang umum diperiksa menggunakan kurs pasar PHP terkini. Ini berguna untuk memperkirakan nilai dari transaksi kecil hingga kepemilikan besar. Jika Anda mencari jumlah JAGER ke PHP khusus, silakan gunakan alat konverter di atas.
Tabel Konversi PHP ke JAGER
- 1 PHP35,213,958 JAGER
- 2 PHP70,427,916 JAGER
- 3 PHP105,641,874 JAGER
- 4 PHP140,855,832 JAGER
- 5 PHP176,069,790 JAGER
- 6 PHP211,283,748 JAGER
- 7 PHP246,497,706 JAGER
- 8 PHP281,711,664 JAGER
- 9 PHP316,925,622 JAGER
- 10 PHP352,139,580 JAGER
- 50 PHP1,760,697,901 JAGER
- 100 PHP3,521,395,802 JAGER
- 1,000 PHP35,213,958,027 JAGER
- 5,000 PHP176,069,790,136 JAGER
- 10,000 PHP352,139,580,272 JAGER
Tabel di atas menunjukkan konversi aktual Philippine Peso ke Jager Hunter (PHP ke JAGER) di berbagai rentang jumlah, dari 1 PHP hingga 10,000 PHP. Ini berfungsi sebagai referensi cepat untuk melihat jumlah Jager Hunter yang bisa Anda dapatkan dengan kurs terkini berdasarkan jumlah PHP yang umum digunakan. Untuk mengetahui nilai khusus yang tidak tercantum, silakan gunakan konverter di atas.
Jager Hunter (JAGER) saat ini diperdagangkan seharga ₱ 0.00 PHP , yang mencerminkan perubahan -1.15% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai ₱3.24M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar ₱381.25M PHP. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Jager Hunter Harga khusus dari kami.
793,439.09T PHP
Suplai Peredaran
3.24M
Volume Trading 24 Jam
381.25M PHP
Kapitalisasi Pasar
-1.15%
Perubahan Harga (1 Hari)
₱ 0.0000000005111
High 24 Jam
₱ 0.00000000047
Low 24 Jam
Grafik tren JAGER ke PHP di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Jager Hunter terhadap PHP. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Jager Hunter saat ini.
Ringkasan Konversi JAGER ke PHP
Per | 1 JAGER = 0.00 PHP | 1 PHP = 35,213,958 JAGER
Kurs untuk 1 JAGER ke PHP hari ini adalah 0.00 PHP.
Pembelian 5 JAGER akan dikenai biaya 0.00 PHP, sedangkan 10 JAGER memiliki nilai 0.00 PHP.
1 PHP dapat di-trade dengan 35,213,958 JAGER.
50 PHP dapat dikonversi ke 1,760,697,901 JAGER, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 JAGER ke PHP telah berubah sebesar -5.99% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -1.15%, sehingga mencapai high senilai 0 PHP dan low senilai 0 PHP.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 JAGER adalah 0 PHP yang menunjukkan perubahan -19.45% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, JAGER telah berubah sebesar 0 PHP, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -36.39% pada nilainya.
Semua Tentang Jager Hunter (JAGER)
Setelah menghitung harga Jager Hunter (JAGER), Anda dapat mempelajari selengkapnya tentang Jager Hunter langsung di MEXC. Pelajari tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan JAGER. Telusuri ATH tertinggi, cara membeli Jager Hunter, pasangan trading, dan lainnya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga JAGER ke PHP
Dalam 24 jam terakhir, Jager Hunter (JAGER) telah berfluktuasi antara 0 PHP dan 0 PHP, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0 PHP dan high 0 PHP. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas JAGER ke PHP secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Low
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Rata-rata
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|₱ 0
|Volatilitas
|+8.09%
|+14.58%
|+40.32%
|+96.34%
|Perubahan
|+1.46%
|-6.07%
|-19.43%
|-36.02%
Prakiraan Harga Jager Hunter dalam PHP untuk tahun 2026 dan 2030
Prospek harga Jager Hunter dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan JAGER ke PHP untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga JAGER untuk tahun 2026
Pada tahun 2026, Jager Hunter dapat mencapai sekitar ₱0.00PHP, dengan asumsi pertumbuhan tahunan yang konsisten dari level harga saat ini.
Prediksi Harga JAGER untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, JAGER mungkin naik menjadi sekitar ₱0.00 PHP, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Jager Hunter kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Pasangan Perdagangan JAGER yang Tersedia di MEXC
JAGER/USDT
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot JAGER, yang mencakup pasar tempat Jager Hunter dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual JAGER pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Jelajahi pasangan perdagangan Futures JAGER dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Jager Hunter untuk perdagangan strategis.
Pelajari Cara Membeli Jager Hunter
Ingin menambahkan Jager Hunter ke portofolio Anda? Entah Anda baru memulai atau ingin memperbanyak kepemilikan Anda, MEXC memudahkan pembelian kripto melalui kartu kredit, transfer bank, pasar peer-to-peer (P2P), perdagangan Spot, dan berbagai opsi.
Jelajahi panduan lengkapnya: Cara Membeli Jager Hunter › atau Mulai sekarang ›
JAGER dan PHP dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Jager Hunter (JAGER) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Jager Hunter
- Harga Saat Ini (USD): $0.0000000004803
- Perubahan 7 Hari: -5.99%
- Tren 30 Hari: -19.45%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk JAGER, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke PHP, harga USD JAGER tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga JAGER] [JAGER ke USD]
Philippine Peso (PHP) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (PHP/USD): 0.01690988206405673
- Perubahan 7 Hari: -0.27%
- Tren 30 Hari: -0.27%
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- PHP yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah JAGER yang sama.
- PHP yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
Ingin Memanfaatkan Kurs Saat Ini?
Beli JAGER dengan PHP secara aman di saluran Beli Kripto kami.
Apa yang Memengaruhi Kurs JAGER ke PHP?
Kurs antara Jager Hunter (JAGER) dan Philippine Peso (PHP) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam JAGER, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs JAGER ke PHP. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit PHP memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal PHP
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan PHP. Ketika PHP melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti JAGER, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Jager Hunter, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap JAGER dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke PHP.
Konversikan JAGER ke PHP Seketika
Gunakan konverter JAGER ke PHP kami yang aktual untuk melacak kurs terkini. Entah Anda merencanakan perdagangan atau mengamati tren pasar, alat kami menawarkan harga terkini dan grafik historis untuk membantu Anda tetap mendapatkan informasi terbaru.
Bagaimana Cara Mengonversi JAGER ke PHP?
Masukkan Jumlah JAGER
Mulailah dengan memasukkan jumlah JAGER yang ingin Anda konversi ke PHP menggunakan konverter aktual kami. Sistem langsung menghitung nilainya berdasarkan kurs pasar terkini. Anda juga dapat memilih mata uang kripto atau mata uang fiat yang berbeda jika diperlukan.
Cek Kurs JAGER ke PHP Secara Live
Lihat kurs JAGER ke PHP yang paling akurat dan terkini. Untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, telusuri halaman lainnya untuk mempelajari hal yang memengaruhi kurs konversi dan jelajahi lebih banyak wawasan tentang JAGER dan PHP.
Konversi atau Mulai Gunakan MEXC
Siap untuk menambahkan JAGER ke portofolio Anda? Pelajari cara membeli JAGER dengan panduan langkah demi langkah kami untuk pemula, atau daftar ke MEXC untuk langsung berdagang. MEXC menawarkan salah satu pilihan mata uang kripto terbesar dengan kurs yang kompetitif dan biaya rendah.
Pertanyaan Umum
Bagaimana kurs JAGER ke PHP dihitung?
Perhitungan kurs JAGER ke PHP didasarkan pada nilai JAGER saat ini (sering kali dalam USD atau USDT), yang dikonversi ke PHP menggunakan kurs valas tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global yang dalam.
Mengapa kurs JAGER ke PHP begitu sering berubah?
Kurs JAGER ke PHP sangat sering berubah karena Jager Hunter dan Philippine Peso terus-menerus dipengaruhi oleh berita global, penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar. Dengan demikian, harganya dapat berubah setiap beberapa detik, terutama selama volatilitas tinggi terjadi.
Berapa selisih antara kurs yang ditampilkan dan jumlah yang sebenarnya saya terima saat melakukan konversi?
Kurs JAGER ke PHP yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Namun, kurs konversi sesungguhnya dapat sedikit bervariasi karena adanya slippage, keterlambatan jaringan, atau spread platform pada saat eksekusi.
Apakah kurs JAGER ke PHP dapat berbeda-beda antara bursa?
Ya. Perbedaan harga dapat terjadi karena variasi volume perdagangan, likuiditas, permintaan regional, dan struktur biaya di seluruh platform.
Mengapa kurs JAGER ke PHP dapat lebih tinggi atau lebih rendah pada hari ini dibandingkan kemarin?
Kurs dapat berubah karena berbagai faktor. Ini mencakup berita ekonomi makro, sentimen investor, pengumuman bank sentral, laporan inflasi, atau perkembangan khusus kripto, seperti peningkatan protokol atau persetujuan ETF.
Apakah sekarang saat yang tepat untuk mengonversikan JAGER ke PHP atau haruskah saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang “tepat”. Cek tren harga, lihat data lampau, dan pertimbangkan faktor ekonomi global dan sentimen pasar untuk menentukan keputusan Anda.
Alat apa yang dapat membantu saya menentukan waktu konversi JAGER ke PHP dengan lebih baik?
Grafik live, moving average, tren volume, RSI, dan berita pasar semuanya memberikan sinyal yang berguna. Beberapa pengguna juga membuat peringatan harga untuk bertindak pada ambang batas penting.
Bagaimana saya dapat memahami tren JAGER terhadap PHP dari waktu ke waktu?
Anda dapat memahami tren harga JAGER terhadap PHP dengan menggunakan grafik interaktif di halaman ini untuk membandingkan harga lampau, tren spot, dan mengidentifikasi zona volatilitas pada masa lalu.
Bagaimana berita dan regulasi memengaruhi nilai tukar JAGER ke PHP?
Ya. Regulasi setempat, data inflasi, perubahan suku bunga, atau peristiwa geopolitik dapat menguatkan atau melemahkan PHP, sehingga memengaruhi kurs konversinya sekalipun JAGER tetap stagnan.
Apakah peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs JAGER ke PHP?
Halving Jager Hunter, peningkatan Ethereum, pergerakan whale, persetujuan ETF, dan listing di bursa sering kali mendorong lonjakan atau penurunan harga, yang secara langsung memengaruhi kurs JAGER ke PHP.
Bisakah saya membandingkan kurs JAGER ke PHP dengan mata uang lainnya?
Ya. Konverter kami memudahkan Anda untuk beralih antara mata uang fiat atau mata uang kripto lainnya untuk menemukan kurs konversi yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs JAGER kePHP wajar?
Cukup cek kursnya terhadap indeks pasar utama atau di beberapa bursa. Konverter kami mengambil data agregat aktual untuk memastikan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs JAGER ke PHP sepanjang hari?
Bookmark halaman ini atau halaman harga Jager Hunter, dan gunakan grafik harga live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan menemukan titik masuk potensial.
Apakah kurs konversi JAGER ke PHP dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur?
Ya, perdagangan kripto berlangsung 24/7, tetapi pasar dan likuiditas PHP dapat melambat pada akhir pekan atau hari libur. Hal ini berpotensi memperlebar spread atau mengurangi stabilitas harga.
Dapatkah saya menetapkan harga target JAGER ke PHP dan melakukan konversi saat harga target ini tercapai?
Meskipun konverter tidak mengeksekusi perdagangan, Anda dapat membuat peringatan atau menggunakan limit order di platform perdagangan MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi berdasarkan target harga.
Di mana saya dapat mempelajari selengkapnya tentang hal yang memengaruhi Jager Hunter dan Philippine Peso?
Anda dapat menelusuri halaman di atas untuk mendapatkan konten mendalam tentang faktor makro, penggerak pasar, dan wawasan kinerja historis untuk Jager Hunter dan Pound Inggris.
Apa perbedaan antara mengonversikan JAGER ke PHP dan memperdagangkannya?
Konversi adalah pemeriksaan nilai dengan rasio 1:1. Ini berarti Anda mengonversikan PHP Anda ke JAGER dengan nilai yang setara. Sementara itu, perdagangan melibatkan pembelian/penjualan di pasar terbuka, sering kali dengan kontrol (dan risiko) yang lebih besar melalui sejumlah alat, seperti limit order dan leverage.
Apakah JAGER ke PHP merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Sebagian besar investor memantau harga JAGER dalam USD atau stablecoin, seperti USDT, yang berfungsi sebagai tolok ukur global. Namun, nilai tukar JAGER ke PHP dapat tetap berguna bagi pengguna yang ingin menilai nilai dunia nyata, melindungi diri dari fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan penarikan uang tunai di wilayah tertentu.
Apa yang terjadi pada kurs JAGER ke PHP selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, kenaikan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat meningkat. Hal ini dapat melemahkan atau menguatkan nilai PHP terhadap kripto, tergantung pada respons investor global.
Bagaimana MEXC memastikan kurs JAGER ke PHP yang akurat dan kompetitif?
MEXC menggabungkan kurs dari pool likuiditas global yang besar, menerapkan spread rendah, dan memperbarui harga secara aktual untuk mencerminkan kondisi pasar secara live, sehingga memastikan keadilan dan transparansi.
Jelajahi Jager Hunter Selengkapnya
Harga Jager Hunter
Pelajari selengkapnya tentang Jager Hunter (JAGER) dan pantau harga aktual dengan grafik live, tren, data lampau, dan banyak lagi.
Prediksi Harga Jager Hunter
Jelajahi prakiraan, wawasan teknis, dan sentimen pasar JAGER untuk lebih memahami kemungkinan arah Jager Hunter.
Cara Membeli Jager Hunter
Ingin membeli Jager Hunter? Temukan berbagai metode pembelian dan ikuti panduan langkah demi langkah kami untuk mulai menggunakan MEXC.
JAGER/USDT (Perdagangan Spot)
Perdagangkan JAGER/USDT dengan eksekusi aktual, likuiditas yang dalam, dan biaya rendah di platform perdagangan Spot MEXC.
JAGER USDT (Perdagangan Futures)
Ambil posisi long atau short pada JAGER dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures JAGER USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Temukan Konversi Jager Hunter ke Fiat Selengkapnya
Konversi Mata Uang Kripto Lainnya ke PHP
Mengapa Harus Membeli Jager Hunter dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Jager Hunter.
Bergabunglah dengan jutaan pengguna dan beli Jager Hunter dengan MEXC hari ini.
Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.